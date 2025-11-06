DNA l-a reținut pe Fănel Bogoș, afaceristul care a ajuns până la premierul Bolojan pentru a demite șeful DSVSA Vaslui

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat oficial că l-a reținut pe Fănel Bogoș, omul de afaceri din Vaslui care a pus în mișcare un mecanism complex de trafic de influență, prin care a ajuns până la premierul Ilie Bolojan, pentru demiterea șefului Direcției Sanitar Veterinare (DSVSA) Vaslui. În acest dosar DNA a mai reținut trei persoane și a pus sub control judiciar alte două.

Fănel Bogoș este acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență. În același dosar au mai fost reținuți Laura Iusein, Mihai Aniței și Rareș Mihail Cristea.

În cursul zilei de joi, 6 noiembrie, cei patru vor afla dacă vor fi arestați preventiv pentru următoarele 30 de zile.

În același timp, DNA i-a pus sub control judiciar pe Silviu Ularu (membru al rețelei de influență coordonată de fostul general SIE Nicolae Iană, despre care Digi24.ro a scris pe larg aici) și pe Veronica-Oița Matacă (parte din rețeaua coordonată de Mihai Aniței).

Digi24.ro a scris pe larg despre modul în care Fănel Bogoș a încercat să îl demită pe șeful DSVSA din Vaslui.

„Lucrez cu 4-5 canale de tot felul, securiști, casă de avocatură...”

La o fermă avicolă pe care Fănel Bogoș o deține în județul Vaslui, în 2024, a fost descoperit un focar de Salmonella.

Acesta a încercat să obțină despăgubiri din partea statului, în ideea în care susținea că focarul de Salmonella nu a fost vina societății pe care o deține.

Însă DSVSA Vaslui a identificat mai multe nereguli, a cerut monitorizarea strictă a fermei și a refuzat să aprobe dosarul de despăgubire, în valoare de 13 milioane de lei.

Inițial, Fănel Bogoș ar fi încercat să își rezolve problema cu șeful DSVSA Vaslui apelând la conexiunile politice din județ. Ulterior, a ajuns la alte trei rețele de influență.

„De un an de zile mă *** cumătrul ăsta întruna! Când îl prind, i-am zis ... bă, plecăm odată amândoi, eu plec cu poliția, tu pleci cu popa, du-te ***** că am ajuns...am .. lucrez cu 4-5 canale de...tot felul de... securiști, de tot felul de ...casă de avocatură, securiști și alta și…”, i-a spus afaceristul Fănel Bogoș unui apropiat, potrivit interceptărilor obținute de Digi24.ro.

