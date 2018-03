DNA verifică achizițiile Poliției Locale București. Reacția Gabrielei Firea

DNA cere Poliţiei Locale a municipiului Bucureşti documente legate de mai multe achiziţii făcute de instituţia din subordinea Primăriei. Printre acestea: 30 de autoturisme Dacia, o maşină de topit zăpada şi...pantofi! Solicitarea DNA a fost făcută publică de consilierul general PNL, Ciprian Ciucu.

Potrivit adresei date publicității de consilierul Ciprian Ciucu, DNA face cercetări într-un dosar penal înregistrat în cursul anului trecut.

Celor de la Poliția Locală București li s-au solicitat documente conforme cu originalul în legătură cu o serie de achiziții: lot de pantofi, 30 de autoturisme Dacia Duster, dar și o mașină de topit zăpada. De asemenea, DNA vrea de la Poliția Locală a Capitalei și documentele întocmite pentru un concurs organizat anul trecut pentru ocuparea funcției de director executiv al Direcției de siguranță și ordine publică. Nu se cunosc deocamdată suspiciunile DNA, dar potrivit naturii documentelor solicitate, nu e exclus să fie vorba despre abuz în serviciu.

Adresa a plecat la DNA la începutul săptămânii trecute și a fost înregistrată la Poliția Locală în data de 7 martie.

Consilierul general PNL Ciprian Ciucu susţine că „Poliţia Locală a Municipiului Bucureşti este condusă de un om de casă al lui Florentin Pandele, Ştefan Văsîi, adus de la Poliţia Locală Voluntari".

În ceea ce priveşte examenul pentru care care DNA cere date, consilierul liberal susţine că „unul dintre concurenţi, Toma Nistor, apropiat de Văsîi, a scris corect subiectele din plicul celălalt, cel care nu a fost desfacut”, iar cel care a pierdut a făcut contestaţie, examenul nu s-a mai concretizat, dar că Toma Nistor „e în Poliţie, numit temporar”.

Consilierul PNL mai susţine că „astfel de examene s-au tot dat la PMB de când Gabriela Firea este primar”.

„Au fost aduşi sute de oameni din Ilfov (unde Firea este preşedinte PSD) şi Voluntari şi a fost mărită şi schema de personal ca să-i încapă pe toţi. Pe banii noştri”, afirmă el.

„Despre cele 12 maşini de topit zăpadă. La poliţie e doar una, dar trebuie să înţelegem contextul general. Maşinile astea sunt luate de la acelaşi furnizor de către mai multe instituţii din subordinea PMB. Li s-a cerut directorilor să le cumpere (şi asta duce către vârful PMB) şi, cu toate că au cam aceleaşi capacităţi, preţurile variază destul de mult, de ordinul ecilor de mii de euro. Aici au încălcat şi Hotărârea CGMB care conţine strategia pe salubritate în care se spune clar că obligativitatea achizitionării acestor utilaje este a operatorului de salubritate”, susţine Ciucu.

„Nu am ce să ascund”, a declarat în reacție primarul Gabriela Firea, care a atacat opoziția, spunând că se ocupă cu delațiunea. „Acești oameni nu văd cu ochi buni faptul că am adoptat un nou model administrativ”, a spus primarul general al Capitalei.

Ea a mai declarat că se primesc frecvent solicitări de la DNA referitoare la documente care privesc Primăria, fie din mandatul fostului primar, fie al actualului.

Toate angajările la Primăria Capitalei se fac în litera și spiritul legii, a punctat Gabriela Firea.

„Foarte interesant este faptul că eu am aflat azi dimineaţă de la o postare a unui consilier general PNL, deoarece cu asta se ocupă de fapt opoziţia în Consiliul General. Nu am ştiut, pentru că probabil această adresă a DNA a fost trimisă direct la Poliţia Locală. M-am informat şi eu înainte să vin, a fost transmisă miercurea trecută, pe 7 martie. Probabil că toţi am fost ocupaţi cu ziua de 8 Martie şi nu am fost informată”, a declarat Gabriela Firea.

Edilul susţine că Primăria Capitalei primeşte săptămânal cel puţin două adrese din partea Poliţiei Locale.

„(...) Noi primim săptămânal cel puţin două adrese - şi nu de acum, de la preluarea mandatului - din partea acestei instituţii sau a altora care se ocupă cu anchetarea diferitelor situaţii şi noi am răspuns prompt, chiar mai devreme decât termenul limită, care figura pe respectivele adrese, tuturor întrebărilor. Este vorba de precizări care ni se solicită pentru contracte încheiate acum zece ani, opt-nouă ani, şase-şapte ani (...)”, a precizat ea.

„Acum s-a primit probabil o sesizare de la bunii noştri prieteni, de la opoziţie. Probabil PNL sau USR, care cu asta se ocupă: blochează toate proiectele Capitalei - şi cetăţenii trebuie să ştie asta -, dar se ocupă cu delaţiunea, se ocupă cu blocarea celor 20 de companii municipale înfiinţate pe modelul Vienei şi Pragăi şi tot timpul fac sesizări, peste tot, pe la toate instituţiile, doar-doar să blocheze Bucureştiul şi să perpetueze acel model administrativ păgubos prin care patru-cinci firme private, căpuşele Capitalei, practic erau mufate - aş putea spune - la bugetul de peste un miliard de euro al Capitalei şi doar ele câştigau toate licitaţiile. Şi aceşti oameni reacţionează pentru că s-au obişnuit să se îmbogăţească fără just temei şi foarte repede şi nu văd cu ochi buni faptul că am abordat un nou model administrativ, modern, european, pe legislaţia atât europeană, cât şi naţională”, a declarat Gabriela Firea.