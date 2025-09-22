Doi administratori de firme, acuzaţi de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 18 milioane de lei din neplata impozitelor

Doi administratori ai unor firme specializate în transportul alternativ de persoane au fost puși sub control judiciar pentru 60 de zile, fiind acuzaţi de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 18 milioane de lei adus bugetului de stat. Potrivit DNA, cei doi şi-ar fi plătit la negru angajaţii timp de trei ani, iar veniturile obţinute prin aceste firme erau împărţite în mod egal de către inculpaţi.

Procurorii DNA au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale în cazul a doi administratori ai unor societăţi comerciale cu obiect de activitate în transportul alternativ de persoane, pentru evaziune fiscală, în formă continuată.

Potrivit unui comunicat DNA, în ordonanţa procurorilor se arată că în perioada ianuarie 2022 – iunie 2025, cu intenţia de a se sustrage obligaţiilor fiscale, cei doi ar fi ascuns sursa impozabilă, prin plata la negru a salariilor către propriii angajaţi, făcând operaţiuni neînregistrate în evidenţa contabilă şi nedeclarate organelor fiscale, cauzând astfel bugetului de stat un prejudiciu de 11.580.140 lei, reprezentând impozite şi contribuţii cu reţinere la sursă (taxe salariale cu reţinere la sursă şi contribuţie asigurătorie de muncă).

În aceeaşi perioadă, cei doi inculpaţi ar fi omis să înregistreze în evidenţa contabilă a celor patru societăţi comerciale şi să declare veniturile impozabile, producând un prejudiciu bugetului de stat de 7.088.736 lei.

Astfel, potrivit anchetatorilor, până la acest moment, prejudiciul total cauzat bugetului de stat este estimat la 18.668.876 lei.

„În concret, aproximativ 90% dintre şoferii sau curierii care prestau servicii în cadrul acestor societăţi administrate în fapt de către cei doi inculpaţi nu ar fi fost angajaţi cu carte de muncă, iar pentru aceştia nu ar fi fost declarate şi achitate contribuţiile datorate bugetului de stat. Astfel, în această manieră, veniturile obţinute prin intermediul acestor societăţi ar fi fost împărţite în mod egal de către cei doi inculpaţi, fiecare obţinând săptămânal sume cuprinse între 15.000 de lei şi 23.000 de lei”, se arată în comunicatul DNA.

Totodată, adaugă sursa citată, în momentul în care una dintre societăţi era controlată de către Direcţia generală Antifraudă Fiscală, ca urmare a sancţiunilor pentru nedeclararea de TVA, cei doi inculpaţi cesionau părţile sociale ale societăţilor către cetăţeni străini, pentru a evita achitarea sumelor stabilite de plată şi, ulterior, îşi continuau activitatea în aceeaşi manieră, pe o altă societate nou înfiinţată.

Celor doi inculpaţi li s-au adus la cunoştinţă calităţile procesuale. În cauză se desfăşoară acte de urmărire penală şi faţă de alte persoane.

