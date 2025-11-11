Doi dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, condamnați pe viață. Al treilea primește 30 de ani de închisoare

Tribunalul Alba s-a pronunţat, marţi, în dosarul în care persoanele inculpate pentru uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner au fost trimise în judecată. Doi dintre inculpaţi au fost condamnaţi la închisoare pe viaţă, iar al treilea a fost condamnat, în lipsă, la 30 de ani de închisoare. Decizia poate fi atacată cu apel în 10 zile de la comunicare.

Costinel-Cosmin Zuleam, considerat cel care a pus la cale uciderea omului de afaceri din Sibiu, a fost condamnat, în lipsă, la 30 de ani de închisoare, fiind găsit vinovat de furt calificat, complicitate la furt calificat, tâlhărie calificată şi omor calificat.

„Contopeşte pedepsele aplicate inculpatului Zuleam Costinel-Cosmin prin prezenta sentinţă stabilind pedeapsa cea mai grea de 22 ani închisoare la care se adaugă 1/3 din totalul celorlalte pedepse stabilite (3 ani închisoare, 4 ani închisoare, 8 ani închisoare şi 9 ani închisoare), respectiv 8 ani închisoare, inculpatul Zuleam Costinel-Cosmin urmând să execute pedeapsa rezultantă de 30 ani închisoare. (...) Constată că inculpatul Zuleam Costinel-Cosmin a fost arestat în lipsă prin încheierea nr. 105/CC/2023 din data de 19.11.2023 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Sibiu, măsură neconfirmată până în prezent”, se arată în sentinţa Tribunalului Alba.

Cei 3 făptași, obligați să plătească peste 13.700 lei Spitalului de Urgență Sibiu

Marian-Cristian Minae, zis „Puşcărie”, recidivist eliberat condiţionat, şi Laurenţiu Ghiţă, recidivist, au fost condamnaţi la detenţie pe viaţă, fiind găsiţi vinovaţi de furt calificat, tâlhărie calificată, complicitate la tâlhărie calificată şi omor calificat.

Prin decizia instanţei, profilul genetic al celor trei condamnaţi va fi introdus în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare.

Cei trei condamnaţi sunt obligaţi, prin decizia instanţei, să plătească Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu suma de 13.723,92 lei cu titlu de daune materiale.

De asemenea, instanţa îi obligă la plata de daune materiale către alte victime, dar şi către persoane care s-au constituit părţi civile în dosarul de omor. Conform sentinţei, Adriana Viliginschi, partenera omului de afaceri ucis, ar trebui să primească de la cei trei 33.644 lei cu titlu de daune materiale şi 150.000 euro cu titlu de daune morale, iar fiica omului de afaceri, care s-a constituit parte civilă în dosar, ar trebui să fie despăgubită cu 300.000 de euro, cu titlu de daune morale.

De asemenea, la rămânerea definitivă a sentinţei, fiicei omului de afaceri trebuie să i se restituie ceasurile de lux pe care hoţii le-au furat de la Adrian Kreiner.

Decizia de marţi a Tribunalului Alba poate fi atacată cu apel.

Cei trei bărbaţi acuzaţi de uciderea omului de afaceri din Sibiu Adrian Kreiner, în noiembrie 2023, au fost trimişi în judecată pentru omor calificat, tâlhărie calificată, furt calificat şi conducere a unui vehicul cu număr fals de înmatriculare. Doi dintre ei sunt în arest preventiv. În cazul celui de al treilea nu a fost identificat locul în care se ascunde.

Toţi trei veniseră în ţară la sfârşitul lui octombrie 2023 cu intenţia de a comite mai multe furturi în judeţele Dolj, Argeş şi Sibiu. În autoturismul unuia dintre inculpaţi, autoturism aflat în custodia autorităţilor scoţiene, au fost descoperite cele 16 ceasuri sustrase de la omul de afaceri, acestea fiind ascunse în compartimentul blocului motor, într-o borsetă.

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu a fost adoptată şi o soluţie de clasare în ceea ce priveşte eventuala implicare în săvârşirea faptelor a unei femei care s-a deplasat cu inculpaţii în municipiul Sibiu, dar care nu a rămas alături de aceştia.

„În data de 29 şi respectiv 30 octombrie 2023, cei trei inculpaţi au sosit în România cu intenţia de a comite mai multe furturi în judeţele Dolj, Argeş şi Sibiu. Aceştia s-au cazat la locuinţa unei persoane din localitatea Dumbrăviţa, jud. Timiş, unde au finalizat planul infracţional pe care l-au pus în aplicare în zilele următoare. Pentru început au hotărât să sustragă bunuri din Sadova, jud. Dolj, din locuinţa şi magazinul unui om de afaceri din localitate.

Inculpaţii au împrumutat autoturismul persoanei care îi găzduia şi s-au deplasat cu acesta în jud. Dolj. Ajungând în Craiova, cu scopul de a îngreuna procesul de identificare, inculpaţii sustrag plăcuţele de înmatriculare ale unui autotursim parcat într-un cartier mărginaş al municipiului şi le montează pe autoturismul cu care se deplasau.

În noaptea de 01/02.11.2023 au ajuns în localitatea Sadova şi, în timp ce unul dintre inculpaţi a asigurat paza şi supravegherea zonei, ceilalţi doi, acţionând în calitate de coautori şi purtând măşti, au pătruns prin efracţie, escaladare şi folosirea fără drept a unor chei adevărate în imobilele persoanelor vătămate de unde, după scoaterea parţială din funcţiune a sistemului de supraveghere, au sustras suma totală de 3.000 de lei şi patru ceasuri de damă, de fabricaţie daneză, marca Skagen, în valoare totală de 3.600 de lei”, precizau anchetatorii.

În 2 noiembrie 2023, cei trei s-au deplasat în municipiul Piteşti, unde au supravegheat locuinţa unui medic şi locuinţa unui om de afaceri din acea localitate, persoane despre care bănuiau că ar avea sume importante de bani în casă. Inculpaţii au renunţat la comiterea furturilor, constatând că nu sunt întrunite condiţiile optime pentru a-şi pune în aplicare planul.

Filmul evenimentelor crimei de la Sibiu

În seara de 4 noiembrie 2023, s-au deplasat pe strada unde se afla imobilul omului de afaceri Adrian Kreiner, unul dintre inculpaţi aflând de la un cunoscut că acesta este un om de afaceri înstărit şi deţine valori importante în locuinţă. Au supravegheat locuinţa dintr-un imobil nelocuit situat vis-a-vis, iar în noaptea următoare, după ce au constat că senzorii de mişcare amplasaţi pe gard nu sunt activaţi, au hotărât să pună în aplicare planul.

„În data de 6.11.2024, inculpaţii, purtând cagule, au pătruns în curtea şi locuinţa familiei Kreiner la ora 2.36. Aici l-au găsit pe acesta în camera de la parter şi l-au agresat fizic exercitând multiple acte de violenţă la nivelul capului, trunchiului, precum şi membrelor. Acţionând conjugat şi coordonat, cei trei au procedat la imobilizarea numitului Kreiner Adrian, pe care l-au legat cu mâinile la spate, fiindu-i imobilizate şi picioarele cu aceeaşi sfoară. Victima a fost apoi aşezată pe abdomen, în poziţia similară unei bărci, modalitate aptă a crea suferinţe extrem de puternice.

Auzind zgomot, fiica omului de afaceri, care se afla într-un dormitor de la etaj, a coborât în living unde l-a observat pe unul dintre agresori, fiind la rândul ei observată de acesta. Persoana vătămată s-a reîntors în dormitor de unde a apelat serviciul 112. Doi dintre inculpaţi au urmat-o şi au pătruns în cameră lovind cu piciorul uşa încuiată de aceasta.

Prin utilizarea de ameninţări şi de violenţe fizice, au sustras de la fiica omului de afaceri sumele de aproximativ 40 de euro şi 100 de lei, pe care aceasta le avea în portofel, iar de pe un corp de mobilier au sustras 16 ceasuri, de diferite mărci, având o valoare totală de peste 200.000 de euro. Persoanei vătămate i s-a cerut să indice locul unde ţin banii şi pentru că aceasta nu îl cunoştea, dându-şi seama şi de faptul că fusese alertată poliţia, au hotărât să plece. Unul dintre inculpaţi a avertizat-o să nu iasă din cameră, altfel o va omorî, afirmând că în acel moment va merge să îi omoare tatăl”, arătau anchetatorii.

Acelaşi inculpat s-a reîntors la omul de afaceri Adrian Kreiner şi „a executat o manevră de asfixie mecanică ce a condus la întreruperea fluxului sanguin spre creier şi la instalarea comei”.

În 6 noiembrie 2023, cei trei inculpaţi au plecat separat spre municipiul Deva, unde s-au reîntâlnit, şi cu autoturismul lăsat acolo s-au deplasat în Dumbrăviţa, ulterior părăsind ţara cu scopul de a se sustrage răspunderii penale.

