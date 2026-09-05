Live TV

Doi profesori și două studente de la Universitatea Ovidius din Constanța, reținuți de DNA. Acuzații de șpagă pentru restanțe

Data publicării:
universitatea Ovidius constanta
Foto: Universitatea „Ovidius” din Constanța Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Șpagă pentru restanțe

Procurorii DNA Constanța au dispus sâmbătă punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore a doi profesori și două studente de la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius, pe care îi acuză de luare de mită și complicitate la luare de mită pentru trecerea examenelor din sesiunea de restanțe. Vineri, procurorii au făcut mai multe percheziții în acest dosar.

DNA a anunțat sâmbătă punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore față de:

Talpeș Raluca, asistentă universitară la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius din municipiul Constanța, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (15 acte materiale),

Batuhan Omeroglu, asistent universitar la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius, municipiul Constanța, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată (15 acte materiale),

I.A. şi Z.I.D., studente la facultatea menționată, fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la luare de mită în formă continuată (15 acte materiale).

Cei patru vor fi prezentați tot sâmbătă Tribunalului Constanța, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

În cursul zilei de 04 septembrie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, au fost efectuate percheziții în 26 de locații situate cu precădere în municipiul și județul Constanța, reprezentând domicilii ale unor persoane fizice, cabinete medicale, la sediul unei unități de învățământ superior și la sediul unei unități medicale, împrejurare în care au fost identificate și ridicate diferite sume de bani care nu au putut fi justificate, potirfivt unui comuncat DNA.

Dosarul penal are ca obiect presupusa fraudare, prin infracțiuni de corupție, a unor examene de promovare susținute de studenții Facultății de Medicină, catedra Anatomie, din cadrul Universității Ovidius din municipiul Constanța, în anul universitar 2026.

Șpagă pentru restanțe

Potrivit procurorilor DNA, „în perioada mai - septembrie 2026, în calitate de asistent universitar la catedra de anatomie din cadrul Facultății de Medicină, Universitatea Ovidius Constanța, cu atribuții în evaluarea și notarea studenților la această disciplină și totodată membru într-una dintre comisiile de examinare constituite la nivelul acestei catedre, inculpata Talpeș Raluca ar fi pretins și primit, în repetate rânduri, prin intermediul celorlalți trei inculpați, sume de bani cu titlu de mită, de la studenții înscriși la cele două sesiuni de restanțe la disciplina anatomie, desfășurate în perioadele 06 - 12 iulie 2026 și 01- 06 septembrie 2026, în scopul urmărit și obținut al promovării frauduloase a colocviilor/ examenelor restante la disciplina de anatomie.

În aceeași perioadă, cei trei intermediari, inculpații Batuhan Omeroglu, asistent universitar și I. A. Și Z.I.D., studente, ar fi ajutat la identificarea studenților interesați, în număr de cel puțin 15 în acest moment, precum și la colectarea sumelor de bani de la aceștia, asigurându-i de promovarea restanțelor cu condiția remiterii sumelor respective examinatorilor, printre care inculpata Tapleș Raluca”.

Sumele pretinse și primite de la studenți ar fi variat între 600 euro (pentru colocviu) și 2.500 euro (pentru examen) per student - valoarea totală a foloaselor astfel obținute fiind stabilită până în prezent la peste 37.100 euro - din care fiecare intermediar și-ar fi păstrat un comision variabil, pentru fiecare act de înlesnire, iar diferența ar fi primit-o cadrul didactic examinator, respectiv inculpata Tapleș Raluca, se mai arată în comunicatul DNA.

„Inculpaților le-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, în conformitate cu prevederile art. 309 din Codul de procedură penală. În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane”, mai arată DNA, care precizează că „punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
carte de identitate inquam octav ganea
1
Funcţionar de la Evidenţa Persoanelor, arestat la domiciliu. Este acuzat că primea bani...
Freddie Mercury și Mary Austin, la petrecerea de ziua de naștere a solistului Queen, în 1985
2
De ce i-a lăsat Freddie Mercury zeci de milioane fostei logodnice, Mary Austin: „Dacă vă...
Sfântul Zaharia 2026. Sursă Foto Getty Images
3
Sărbătoare importantă în calendarul ortodox pe 5 septembrie. Cine își serbează onomastica...
Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev.
4
Ambasada Moscovei la București: „Ameninţarea la adresa României nu vine din Rusia, ci din...
anaf captura
5
Un inspector ANAF ar fi acceptat 1,5 milioane de euro de la un afacerist ca să-l ajute să...
Decizia luată de Rinat Akhmetov, după ce Alexandra Pascal și-a pierdut un picior în urma unui atac cu rachete rusești
Digi Sport
Decizia luată de Rinat Akhmetov, după ce Alexandra Pascal și-a pierdut un picior în urma unui atac cu rachete rusești
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nbanda anpc oprire activitate
Cinci hoteluri din stațiunea Saturn, închise temporar de ANPC. Saltele murdare și mizerie în bucătărie, printre nereguli
universitatea Ovidius constanta
Percheziții ale procurorilor DNA la Universitatea „Ovidius” din Constanța. Acțiunea vizează Facultatea de Medicină
serbia
Scandal de spionaj în Serbia. Telefoanele unor studenți protestatari, ținta „celui mai amplu val de supraveghere” din țară
george simion face declaratii
George Simion: SAFE e păgubos şi plin de acuzaţii de corupţie. AUR va depune la DNA un denunţ
florin bogos
Fănel Bogos, audiat din nou de procurorii DNA. Ce spune omul de afaceri despre discuția cu premierul Ilie Bolojan
Recomandările redacţiei
Jared-Kushner-si-Steve-Witkoff.-Foto-Profimedia-e1788527477360
Putin se va întâlni cu emisarii lui Trump și ordonă armatei să nu mai...
profimedia-1051938225
Exercițiu de război: Rusia atacă Republica Moldova, iar o dronă...
dunare
Navă cu marfă, blocată pe Dunăre, la Ruse. Autoritățile bulgare spun...
canicula val caldura termometru
Început de septembrie cu temperaturi de până la 36 de grade Celsius...
Ultimele știri
Încă o porțiune din Autostrada Moldovei va fi deschisă circulației. Când se va putea circula până la Bacău
Restricţiile de circulaţie din Piaţa Unirii vor fi ridicate înainte de începerea şcolii
Europa nu ar putea face față unui război de uzură cu Rusia, cred oficialii din domeniul apărării. „Se află într-o perioadă de stagnare”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine este miliardarul care i-ar fi ajutat pe Harry și Meghan să se mute înapoi în Marea Britanie. Tragedia...
Cancan
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Fanatik.ro
„Poate îl dăm!”. Gigi Becali, anunț major înainte de Dinamo – FCSB
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Mihai Stoica a făcut cronica primului său Dinamo – FCSB: „Credeam că Bucureștiul mă înghite”. Cum vede acum...
Adevărul
Pensionarii care continuă să lucreze își pot majora pensia. Ce acte sunt necesare și unde se depune cererea
Playtech
De ce nu mai vor românii să plece la muncă în străinătate. Interesul a coborât la minimul ultimului deceniu
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali, nemilos după lovitura primită de fiica sa în instanță
Pro FM
Katy Perry rupe tăcerea despre despărțirea de Orlando Bloom: „Mi-am dorit întotdeauna o iubire epică”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Soția lui Ben Stiller a rupt tăcerea despre presiunile de la Hollywood. I s-a cerut să slăbească pentru un...
Adevarul
Un lac faimos din Banatul Montan va rămâne aproape fără apă. De ce este golită controlat acumularea Trei Ape
Newsweek
Când se plătesc pensiile, alocațiile, indeminzațiile, ajutorul de incluziune în septembrie? Lista completă
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se poate întâmpla dacă folosești produse de înfrumusețare expirate. Lucrurile la care să fii atent, pe...
Digi Animal World
Un rechin a regurgitat un arici viu și nevătămat, în fața unor cercetători: „Am reușit să fac o singură poză”
Film Now
Sandra Bullock, declarație rară despre viața amoroasă, la trei ani de la moartea iubitului. Ce i-a spus fiica...
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”