Dosar de mită la frontiera cu Ucraina: nouă polițiști de frontieră și vameși de la Halmeu au fost reținuți. Alți 38 sunt cercetați

Nouă polițiști de frontieră și funcționari vamali de la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu au fost reținuți de procurorii DNA, care îi acuză că ar fi făcut parte dintr-un grup organizat pentru colectarea unor sume de bani de la șoferii care intrau în România dinspre Ucraina. Printre cei reținuți se află șefii Poliției de Frontieră și Biroului Vamal din Halmeu. Alți 38 de angajați sunt cercetați în același dosar.

Procurorii DNA Oradea au dispus reținerea pentru 24 de ore a lui Adiel Viorel Babici, șeful Sectorului Poliției de Frontieră Halmeu, și a lui Mihai Kis, șeful Biroului Vamal de Frontieră Halmeu. Cei doi sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată.

Au mai fost reținuți agenții de poliție de frontieră Vasile-Iosif Herțeg, Remus-Vasile Vida și Alin-Gheorghe Caraba, precum și funcționarii vamali Nelu-Gheorghe Hendre, Sorin-Flaviu Urechean, Marius-Adrian Gîrba și Marcel-Dorel Șichet.

Opt dintre cei nouă inculpați urmează să fie prezentați marți Tribunalului Bihor, cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. DNA nu a precizat de ce măsura nu a fost solicitată și în cazul celui de-al nouălea inculpat.

În același dosar, procurorii continuă urmărirea penală față de alți 38 de ofițeri și agenți ai Poliției de Frontieră și funcționari vamali. Aceștia sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și luare de mită în formă continuată, în calitate de autori sau complici.

Cum ar fi funcționat gruparea

Potrivit DNA, grupul ar fi fost constituit în 2022, după creșterea traficului rutier și a transporturilor de colete și bagaje dinspre Ucraina către Uniunea Europeană. Anchetatorii susțin că activitatea ar fi fost organizată pe trei niveluri.

Primul ar fi fost format din șefii celor două structuri, care ar fi coordonat activitatea și ar fi menținut persoane de încredere în pozițiile de conducere a turelor și grupelor de serviciu.

La al doilea nivel s-ar fi aflat angajații care coordonau turele, colectau banii primiți de la șoferi și distribuiau sumele între membrii grupului. În cazul vămii, aceștia ar fi stabilit „tariful” pentru fiecare vehicul și ar fi colectat aproximativ 25% din banii primiți de funcționarii aflați în tură. După ce își opreau o parte, restul banilor ar fi ajuns la șeful Biroului Vamal.

Al treilea nivel ar fi fost format din polițiștii de frontieră și vameșii care controlau persoanele și vehiculele. Aceștia ar fi primit bani pentru modul în care își îndeplineau sau nu atribuțiile de serviciu.

„Polițiștii de frontieră și funcționarii vamali ar fi primit de la conducătorii auto care tranzitau frontiera dintre Ucraina și România sume de bani în euro, dolari și alte valute, cuprinse între 50 și 1.900 de euro sau echivalent, cuantumul total al acestora fiind de ordinul zecilor de mii de euro”, potrivit comunicatului transmis de DNA.

Ce sume ar fi primit cei doi șefi

În perioada 16 octombrie 2025 - 24 mai 2026, Adiel Viorel Babici ar fi primit în mod repetat 6.450 de dolari, 2.750 de euro, alte sume de bani și foloase necuvenite de la polițiștii aflați în subordinea sa. Procurorii îl acuză și că ar fi cerut unui subordonat câte 4.000 de euro pe lună.

Mihai Kis ar fi primit în două rânduri, în perioada 27 august - 4 septembrie 2026, în total 800 de euro de la un funcționar vamal aflat în subordinea sa.

În urma perchezițiilor efectuate luni la locuințele inculpaților și suspecților, anchetatorii au găsit și au ridicat peste 300.000 de euro sau echivalentul în alte valute. DNA nu precizează în comunicat proveniența banilor, aceasta urmând să fie stabilită în cadrul cercetărilor.

Editor : A.D.