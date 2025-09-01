DIICOT a transmis luni, 1 septembrie, la solicitarea Digi24.ro, că a deschis un dosar penal în cazul afaceristului care l-a reclamat pe fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu că l-ar fi înșelat cu un milion de euro. Stadiul dosarului este in rem, iar cercetările se fac pentru constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune.

Digi24.ro a cerut DIICOT să menționeze care este stadiul cercetărilor în cazul afaceristului care l-a reclamat pe Călin Georgescu că, alături de alte persoane, l-ar fi înșelat cu un milion de euro.

„În dosarul penal la care faceți referire, se efectuează urmărirea penală in rem, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat (...) și înșelăciune”, se arată în răspunsul transmis luni de DIICOT.

E important de menționat că în această etapă nu există nicio persoană urmărită penal. Procurorii cercetează faptele descrise în plângerea depusă în ianuarie 2024.

În același timp, este prima oară când DIICOT comunică oficial informații despre acest dosar penal.

CITEȘTE MAI MULTE: „Astăzi este intrat, clar!” Noi detalii în cazul afaceristului care îl acuză pe Călin Georgescu că l-a înșelat cu 1 milion de euro

Menționăm că informația legată de existența plângerii penale și detalii din conținutul acesteia au fost publicate prima dată de Digi24.ro în decembrie 2024.

Acuzația ajunsă pe masa procurorilor

Reamintim că Georgescu a fost acuzat de un om de afaceri din Buzău că, alături de alte persoane, l-a înșelat cu un milion de euro.

Acuzația s-a transformat și într-o plângere penală care a ajuns încă din ianuarie 2024 pe masa procurorilor.

Din documentul citat reiese că Georgescu i-ar fi propus în anul 2021 afaceristului buzoian să facă tranzacții cu metale prețioase.

Astfel, potrivit sursei citate, omul de afaceri ar fi cumpărat un apartament în Dubai, unde firma urma să fie înființată.

Aceeași sursă arată că omul de afaceri s-ar fi întâlnit cu Georgescu și alte două persoane în Câmpulung Muscel și Constanța pe parcursul anului 2021, întâlniri în care aceștia i-ar fi expus detaliile afacerii și modul în care puteau să o pună pe picioare.

Concret, potrivit documentului consultat de Digi24.ro, omul de afaceri trebuia să plătească o garanție pentru a primi un credit de șase milioane de euro de la o bancă din Elveția.

Astfel, la finalul lui 2021, omul de afaceri ar fi transferat un milion de euro acestei bănci, drept garanția cerută. Documentul consultat de Digi24.ro conține și detaliile tranzacției.

Afaceristul, după mai multe întâlniri cu persoanele pe care i le-a prezentat Georgescu și mai multe schimburi de mailuri cu banca elvețiană, a început să ceară banii înapoi, mai arată documentul citat.

Georgescu și apropiații lui i-au promis în anul 2022 că îi vor restitui banii printr-o altă companie elvețiană. Acest lucru nu s-a întâmplat, după cum arată sursa citată.

Un an mai târziu, în 2023, Călin Georgescu i-ar mai fi promis afaceristului român că îi va da banii înapoi după ce îi vor intra fondurile colectate pentru campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 2024.

„Nu avem informații cu privire la acest subiect, dar dacă aveți o sursă pe care s-o putem verifica și noi vă rugăm să ne-o puneți la dispoziție pentru a vă putea răspunde la întrebări”, a fost reacția echipei de campanie a lui Călin Georgescu, pentru Digi24.ro, din toamna anului trecut.

Digi24.ro a obținut mai multe schimburi de mesaje dintre afaceristul buzoian Răzvan Leu și Călin Georgescu, de pe parcursul anului 2023, în care omul de afaceri încearcă să obțină înapoi banii de la Georgescu. Detalii, aici.

Editor : M.G.