Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung au deschis un dosar penal în cazul a trei medici din Argeş care nu au dat curs unui ordin al prefectului prin care erau detaşaţi la spitalul din Câmpulung pentru a asigura asistenţa de specialitate pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus, informează Agerpres.

"Pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung a fost înregistrat la data de 30 aprilie 2020 dosarul penal nr. 870/P/2020, sub aspectul comiterii infracţiunilor de abuz în serviciu şi zădărnicirea combaterii bolilor, fapte prevăzute de art. 297 alin. 1 din C. pen. şi art. 352 alin. 2 din C. pen., astfel cum a fost modificat prin OUG nr. 28/2020, constând în aceea că un număr de trei medici de diferite specialităţi în cadrul unor unităţi spitaliceşti de pe raza judeţului Argeş, contrar ordinelor Instituţiei Prefectului Argeş nr. 184/ 03.04.2020 şi nr.189/13.04.2020 prin care s-a dispus, începând cu datele de 6 aprilie 2020 şi 14 aprilie 2020, delegarea/detaşarea acestui personal medical la unităţile publice stabilite - respectiv Spitalul Municipal Câmpulung, în vederea asigurării asistenţei medicale de specialitate la pacienţii COVID-19 şi COVID-19 cu comorbidităţi, aceştia nu au dat curs acestui ordin, refuzând prezentarea la unitatea stabilită prin dispoziţiile mai sus-amintite", se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung.

