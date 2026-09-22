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Dosarul 10 august: Curtea Militară de Apel Bucureşti, aşteptată să judece apelul la decizia de achitare a foştilor şefi ai Jandarmeriei

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ciocanel justitie
Foto: Getty Images
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Instanţa Curţii Militare de Apel Bucureşti este aşteptată să judece, marţi, apelul la decizia Tribunalului Militar Bucureşti de achitare a foştilor şefi ai Jandarmeriei Române, judecaţi pentru abuz în serviciu în cazul intervenţiei în forţă a jandarmilor, inclusiv cu gaze lacrimogene şi grenade de mână cu efect acustic, la protestele paşnice din 10 august 2018, care au avut loc în Piaţa Victoriei. Termenul iniţial stabilit la CMA Bucureşti era 30 septembrie, însă acesta a fost devansat, în contextul în care în scurt timp intervine prescripţia faptelor. În 15 iunie, magistraţii Tribunalului Militar Bucureşti au luat decizia achitării inculpaţilor pe motiv că faptele nu sunt prevăzute de legea penală.

„Achită inculpatul Cazan Laurenţiu Valentin, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu (...) şi infracţiunii de fals intelectual (...), achită inculpatul Sindile Ionuţ Cătălin, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, (...), achită inculpatul Cucoş Gheorghe Sebastian, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu, achită inculpatul Ciobanu Laurenţiu Cristian, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la purtare abuzivă (...) (persoană vătămată Rădulescu Valeriu Ionuţ)”, se arăta în soluţia pe scurt din 15 iunie a Tribunalului Militar Bucureşti, notează News.ro.

De asemenea, Ciobanu Laurenţiu Cristian a fost achitat şi pentru complicitate la purtare abuzivă, la fel ca alţi inculpaţi din acest dosar.

În cazul unora dintre inculpaţi, acuzaţi de purtare abuzivă, instanţa a decis încetarea procesului penal, întrucât a intervenit prescripţia răspunderii penale, în timp ce alţii au fost condamnaţi la închisoare cu amânarea aplicării pedepsei, cu o serie de interdicţii şi cu respectarea anumitor condiţii.

Instanţa Tribunalului Bucureşti a respins, totodată, majoritatea acţiunilor civile deschise împotriva unor inculpaţi, în solidar cu Inspectoratul General al Jandarmeriei Române şi cu Direcţia Generală de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, de către persoanele vătămate, cu excepţia a patru dintre acestea, în cazul cărora magistraţii au admis acordarea unor daune morale între 5.000 şi 25.000 de lei, însă a respins ca nefondate cererile de acordare a daunelor materiale.

Decizia Tribunalului Militar Bucureşti nu era definitivă şi a fost atacată cu apel, care se judecă la Curtea Militară de Apel Bucureşti, unde termenul iniţial fusese stabilit pentru 30 septembrie. În condiţiile în care în scurt timp intervine prescripţia faptelor, instanţa a devansat termenul, stabilind data de 15 septembrie, când magistraţii au amânat cauza pentru 22 septembrie.

Laurenţiu Cazan (fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei), Sebastian Cucoş (fost inspector general) şi Cătălin Sindile (fost prim-adjunct) au fost acuzaţi de abuz în serviciu, aceştia fiind cei care au coordonat operaţiunea din Piaţa Victoriei şi au ordonat intervenţia în forţă care a dus la dispersarea violentă a zeci de mii de protestatari paşnici, arătau anchetatorii. În cazul lui Cucoş şi al lui Sindile, procurorii au cerut pedepse cu închisoarea cu executare, în timp ce pentru Laurenţiu Cazan, singurul care a manifestat o atitudine receptivă în faţa magistraţilor şi care, de altfel, s-a prezentat la proces, au cerut pedeapsă cu suspendare.

„O ţară întreagă a văzut imaginile cu bătrâni, femei şi copii gazaţi şi loviţi de jandarmii care ar fi trebuit să îi protejeze. Şefii din Jandarmerie ar putea să spună în faţa judecătorilor cine le-a cerut să acţioneze împotriva propriilor cetăţeni. Deocamdată, însă, am văzut doar tentative de tergiversare a procesului, pentru a scăpa prin prescrierea faptelor”, afirma Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei Declic privind dosarul 10 august.

Aceasta menţiona că audierile au loc într-un „context critic”, în condiţiile în care faptele din dosarul „10 August” se vor prescrie în octombrie 2026.

„Pentru a evita închiderea dosarului fără un verdict, Tribunalul Militar a admis cererea avocaţilor susţinuţi de Comunitatea Declic de a renunţa la audierea a 373 de martori rămaşi pe listă, după ce alţi peste 600 de martori au descris ce s-a întâmplat în Piaţa Victoriei, accelerând astfel procedura judiciară”, preciza sursa citată.

Conform rechizitoriului şi expertizelor tehnice realizate de către experţi ai MApN, forţele de ordine au folosit împotriva manifestanţilor „un arsenal deosebit de periculos: 63 grenade de mână cu efect acustic, 489 grenade de mână cu efect iritant lacrimogen şi 316 cartuşe (calibru 38 şi 40 mm) cu efect iritant lacrimogen”.

„Expertizele arată că aceste dispozitive au provocat arsuri şi răni grave din cauza schijelor, temperaturilor ridicate şi forţei impactului, sute de persoane având nevoie de îngrijiri medicale”, menţionau reprezentanţii Declic.

Dosarul a ajuns în faţa judecătorilor după ce a fost iniţial clasat. Ioan Crăciuneanu, victimă a violenţelor, a obţinut redeschiderea anchetei, fiind reprezentat de sora sa, avocata Lucia Crăciuneanu, şi de avocatul Comunităţii Declic, Toni Decean.

Membrii Comunităţii Declic au susţinut financiar întregul demers, achitând onorariile avocaţilor şi costurile judiciare. Aceştia au analizat sute de ore de înregistrări video, extrăgând probele clare în care jandarmii lovesc cetăţeni care nu manifestau nicio formă de violenţă.

Editor : B.E.

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