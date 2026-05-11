Dosarul „10 August”. Foştii şefi ai Jandarmeriei vor fi audiaţi în premieră la Tribunalul Militar

Data publicării:
Protestele din 10 august 2018. Foto: Octav Ganea / INQUAM Photos

Foştii şefi ai Jandarmeriei Române sunt chemaţi, luni, să dea declaraţii în faţa judecătorilor de la Tribunalul Militar Bucureşti. Este pentru prima dată când aceştia vor vorbi despre ordinele date în noaptea de 10 august 2018, înainte ca magistraţii să pronunţe un prim verdict în acest dosar. La acea vreme, jandarmii au intervenit în forţă, inclusiv cu gaze lacrimogene, împotriva cetăţenilor care protestau paşnic în Piaţa Victoriei.

Laurenţiu Cazan (fost adjunct al Jandarmeriei Capitalei), Sebastian Cucoş (fost inspector general) şi Cătălin Sindile (fost prim-adjunct) sunt acuzaţi de abuz în serviciu, aceştia fiind cei care au coordonat operaţiunea din Piaţa Victoriei şi au ordonat intervenţia în forţă care a dus la dispersarea violentă a zeci de mii de protestatari paşnici, potrivit unui comunicat de presă al Comunităţii Declic, citat de News.ro.

„O ţară întreagă a văzut imaginile cu bătrâni, femei şi copii gazaţi şi loviţi de jandarmii care ar fi trebuit să îi protejeze. Şefii din Jandarmerie ar putea să spună în faţa judecătorilor cine le-a cerut să acţioneze împotriva propriilor cetăţeni. Deocamdată, însă, am văzut doar tentative de tergiversare a procesului, pentru a scăpa prin prescrierea faptelor”, a declarat Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei Declic privind dosarul 10 august.

Potrivit comunicatului, audierile au loc într-un „context critic”, în condiţiile în care faptele din dosarul „10 August” se vor prescrie în doar câteva luni, în octombrie 2026.

Conform rechizitoriului şi expertizelor tehnice realizate de către experţi ai MApN, forţele de ordine au folosit împotriva manifestanţilor „un arsenal deosebit de periculos: 63 grenade de mână cu efect acustic, 489 grenade de mână cu efect iritant lacrimogen şi 316 cartuşe (calibru 38 şi 40 mm) cu efect iritant lacrimogen.

„Expertizele arată că aceste dispozitive au provocat arsuri şi răni grave din cauza schijelor, temperaturilor ridicate şi forţei impactului, sute de persoane având nevoie de îngrijiri medicale”, menţionează reprezentanţii Declic.

Dosarul a ajuns în faţa judecătorilor după ce a fost iniţial clasat. Ioan Crăciuneanu, victimă a violenţelor, a obţinut redeschiderea anchetei fiind reprezentat de sora către sa, avocata Lucia Crăciuneanu, şi de avocatul Comunităţii Declic, Toni Decean.

