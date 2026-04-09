Dosarul 10 august: Tribunalul Bucureşti a admis cererea de a nu mai audia toţi martorii. Consecințele deciziei

Judecătorii Tribunalului Militar Bucureşti au admis, în parte, cererea avocaţilor Declic şi a unor persoane vătămate în timpul incidentelor cu jandarmii din Piaţa Victoriei, în anul 2018, constatând „lipsa de utilitate a reaudierii martorilor care nu au fost reaudiaţi până la acest moment”, cu două excepţii. „O veste bună. Asta înseamnă că putem avea cât mai rapid o decizie, înainte de prescripţie”, afirmă reprezentanţii Declic, asociaţie care a solicitat acest lucru instanţei în urmă cu două săptămâni. Pe de altă parte, Tribunalul Militar a respins cererile unor părţi civile privind reaudierea Gabrielei Firea, a lui Liviu Dragnea şi a lui Raed Arafat.

„Admite în parte cererile formulate de persoanele vătămate şi părţile civile (...). Revine asupra dispoziţiei de încuviinţare a probei cu audierea martorilor şi constată lipsa de utilitate a reaudierii martorilor care nu au fost reaudiaţi până la acest moment, cu excepţia martorilor Ursulean Vlad şi Nicu Dragoş Orlando, care vor fi citaţi pentru termenul din data de 16 aprilie 2026, ora 10:00”, se arată în soluţia pe scurt de joi a instanţei Tribunalului Militar Bucureşti, potrivit News.ro.

Pe de altă parte, instanţa militară a respins ca nefondate cererile formulate de avocaţii unor părţi civile privind reaudierea martorilor Gabriela Firea, Nicolae Liviu Dragnea şi Raed Arafat.

De asemenea, Tribunalul Militar Bucureşti a respins ca inadmisibile cererile formulate de către persoane care nu au calitatea de părţi sau subiecţi procesuali principali.

Decizia de joi a TMB nu este definitivă, putând fi atacată cu apel, odată cu fondul cauzei.

„O veste bună pentru dosarul 10 august. Judecătorii au admis cererea avocaţilor Declic, care îl reprezintă pe Ioan Crăciuneanu, şi nu vor mai audia toţi martorii din Piaţă.

Asta înseamnă că putem avea cât mai rapid o decizie, înainte de prescripţie”, au scris, joi după-amiază, reprezentanţii Declic pe pagina de Facebook a asociaţiei.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, avocaţii Declic au depus o cerere prin care au solicitat Tribunalului Militar să renunţe la audierea a 373 de martori rămaşi pe lista instanţei, ca urmare a riscului de prescripţie a faptelor în doar câteva luni, în octombrie 2026.

În cererea depusă, avocaţii arătau că victimele, cei din centrul de comandă şi oamenii politici implicaţi au dat deja declaraţii, peste 600 de martori au descris ce s-a întâmplat în Piaţa Victoriei, în 2018, iar sutele de ore de înregistrări video confirmă acelaşi lucru: o intervenţie brutală a jandarmeriei asupra unor protestatari paşnici.

„Audierea altor 373 de persoane nu ar aduce nicio informaţie suplimentară”, precizau reprezentanţii Declic.

„Dacă vor continua cu audierea celor 373 de martori rămaşi, cel mai probabil ne putem lua gândul de la un verdict în dosarul 10 august înainte de prescrierea faptelor. Justiţia trebuie să fie eficientă şi rapidă, iar în acest caz termenul rezonabil a fost depăşit de multă vreme”, declara Cătălina Hopârteanu, coordonatoarea campaniei prin care Declic susţine victimele din 10 august 2018.

Potrivit Declic, faptele din dosarul 10 august se prescriu în aproximativ 6 luni, avocaţii precizâd că, dacă procesul continuă în ritmul actual, nu va fi timp suficient pentru pronunţarea unui verdict în primă instanţă şi pentru exercitarea căilor de atac înainte ca faptele să se prescrie.

Comunitatea Declic s-a implicat în dosarul 10 august şi a luptat în ultimii 7 ani pentru ca victimelor să le fie făcută dreptate. Membrii Declic susţin, prin achitarea onorariilor avocaţilor, victimele din dosarul 10 August pe tot parcursul anchetei şi vor continua să o facă până la o decizie definitivă a instanţei, precizează asociaţia într-un comunicat de presă.

Ioan Crăciuneanu, victimă a violenţelor jandarmilor din 10 august 2018, a solicitat şi obţinut redeschiderea anchetei, în urma unui proces în care a fost reprezentat de sora sa, avocat Lucia Crăciuneanu, şi de avocatul Comunităţii Declic, Toni Decean.

În 10 august 2018, jandarmii au folosit, împotriva propriilor cetăţeni, grenade care au explodat şi au provocat răni deosebit de grave, conform expertizelor din dosar. Sute de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit datelor din dosarul trimis la instanţă, au fost folosite 63 grenade de mână cu efect acustic, 489 de mână cu efect iritant lacrimogen şi 316 cartuşe calibrul 38 si 40 mm cu efect iritant lacrimogen.

O expertiză tehnică realizată de experţi din cadrul MApN arată că grenadele folosite aveau potenţial de a exploda şi de a provoca arsuri şi răni deosebit de grave din cauza forţei impactului, a schijelor şi a temperaturilor extrem de ridicate.

Astfel, avocaţii au obţinut, la Curtea de Apel Bucureşti, redeschiderea cercetărilor. Ulterior, pe parcursul anchetei, au vizionat sute de ore de înregistrări şi au extras din ele imaginile în care se vede clar că jandarmii lovesc cetăţeni paşnici, imagini devenite probe în dosar.

Editor : M.B.