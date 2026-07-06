Live TV

Dosarul azilelor ilegale din Bihor. De ce a decis instanța că Viorel Pașca și familia lui nu trebuie arestați preventiv (Motivare)

Data actualizării: Data publicării:
viorel pasca 2
Viorel Pașca, după audierile de la DIICOT. Sursă foto: Inquam Photos /George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Există suspiciunea rezonabilă că Pașca a săvârșit infracțiunile din dosarul DIICOT? Ce a reținut judecătorul în cazul lui Viorel Pașca A treia condiție - cea care a decis dacă trebuie arestați preventiv sau nu „Complicitatea” instituțiilor statului Despre modul în care erau tratate efectiv victimele identificate de DIICOT De ce a mai considerat că nu este necesară arestarea preventivă

Judecătorul de la Tribunalul București, care a respins cererea de arestare preventivă a DIICOT în dosarul azilelor ilegale din Bihor și care a considerat că Viorel Pașca, familia lui, și Delia Păcală trebuie cercetați în continuare sub control judiciar, a explicat motivele pentru care a luat această decizie. Pe scurt, potrivit instanței, deși există „suspiciunea rezonabilă” că au comis infracțiunile de care sunt acuzați, respectiv trafic de persoane și constituire a unui grup infracțional organizat, aceștia nu mai reprezintă și un „pericol social” în așa fel încât să fie nevoie de arestarea lor preventivă în timp ce DIICOT continuă ancheta, astfel că pot fi cercetați și sub control judiciar. 

În dosarul DIICOT legat de azilele ilegale din Bihor ale lui Viorel Pașca, judecătorul de drepturi și libertăți din Tribunalul București, ca să ajungă la o decizie în legătură cu măsura preventivă pe care o aprobă, a analizat situația expusă ținând cont de trei condiții.

În ceea ce privește prima condiție, tratată repede, judecătorul arată că „s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de toți cei șase inculpați, fiindu-le adusă la cunoștință această calitate”.

Există suspiciunea rezonabilă că Pașca a săvârșit infracțiunile din dosarul DIICOT?

În ceea ce privește a doua condiție, judecătorul a analizat dacă există „suspiciunea rezonabilă” că inculpații din dosarul DIICOT au săvârșit infracțiunile de care sunt acuzați, respectiv constituirea unui grup infracțional organizat și trafic de persoane. 

  • E important de menționat în acest context că existența „suspiciunii rezonabile” presupune „existența unor fapte sau informații apte să convingă un observator obiectiv că este posibil ca persoana în cauză să fi săvârșit infracțiunea”.
  • Practic, judecătorul de drepturi și libertăți nu stabilește vinovăția concretă. Acest lucru urmează să fie stabilit când dosarul va fi trimis în judecată. 

Menționăm că acuzațiile DIICOT au fost tratate, pe larg, separat, aici și aici

În ceea ce privește infracțiunile de trafic de persoane și de constituire a unui grup infracțional organizat, judecătorul a concluzionat că în cazul tuturor persoanelor acuzate în acest sens de DIICOT, adică Viorel Pașca, soția lui și cei trei copii, dar și Delia Păcală, administratoarea azilelor ilegale, există „suspiciunea rezonabilă” că aceștia le-au săvârșit.

Ce a reținut judecătorul în cazul lui Viorel Pașca

Judecătorul subliniază că DIICOT a probat „suficient” că Viorel Pașca a coordonat activitatea de la Dumbrava și că „urmărea obținerea unor beneficii patrimoniale (n.r. Cum ar fi bani) rezultate din gestionarea veniturilor acestora.

Despre Viorel Pașca, judecătorul mai subliniază că era cel care se afla în contact cu reprezentanții unor instituții pentru a prelua persoane vulnerabile și se asigura că nu au locuință și aparținători. Și Viorel Pașca a recunoscut acest lucru în fața instanței.

Judecătorul arată că „rezultă indicii” din dosar că persoanele vulnerabile erau supuse „unui set de reguli interne care presupuneau preluarea bunurilor personale, a actelor de identitate, a telefoanelor mobile, a cardurilor bancare și a sumelor de bani deținute asupra lor, precum și limitarea contactului cu exteriorul”.

„Așadar, judecătorul apreciază că aceste împrejurări susțin existența unui mecanism de control exercitat asupra beneficiarilor pe întreaga durată a cazării și de limitare a autonomiei persoanelor vulnerabile (...)

Aceste măsuri de control exercitate asupra beneficiarilor sunt relevante (...) deoarece au reprezentat cadrul în care inculpatul exercita controlul asupra veniturilor persoanelor cazate” , este un fragment din motivarea judecătorului de la Tribunalul București.

Judecătorul mai subliniază și că probele adunate de DIICOT „conturează indicii potrivit cărora inculpatul urmărea obținerea și controlul veniturilor generate de persoanele vulnerabile aflate în locațiile administrate de acesta”.

„Judecătorul apreciază că aceste probe consolidează suspiciunea rezonabilă privind existența unui mecanism centralizat de administrare a actelor, cardurilor și veniturilor persoanelor vulnerabile.

De asemenea, materialul probator relevă că interesul inculpatului nu se limita la încasarea pensiilor și indemnizațiilor curente, ci viza și alte beneficii financiare generate de persoanele aflate în locațiile administrate de acesta”, este un alt fragment din motivare.

A treia condiție - cea care a decis dacă trebuie arestați preventiv sau nu

În ceea ce privește a treia condiție, judecătorul subliniază că, la nivel general, acuzațiile de trafic persoane și constituire de grup infracțional organizat reprezintă „dintre cele mai grave prevăzute de legea penală”.

În plus, „numărul foarte mare al persoanelor pretins vătămate, perioada îndelungată în care activitatea s-ar fi desfășurat și caracterul organizat al acesteia, sunt elemente care, privite în mod abstract, sunt apte să genereze un sentiment de insecuritate socială și să fundamenteze existența unui pericol ridicat pentru ordinea publică”, mai arată judecătorul.

Însă, analizând contextul particular al dosarului, judecătorul subliniază că este un „context care diferențiază în mod fundamental această cauză de tipologia clasică a cauzelor având ca obiect infracțiunea de trafic de persoane”.

„Complicitatea” instituțiilor statului

În acest sens, potrivit judecătorului care citează dosarul DIICOT, „o parte semnificativă dintre persoanele ajunse în locațiile administrate de inculpați nu au fost identificate ori recrutate în mod direct de către aceștia, ci au fost direcționate către acele locații chiar de instituții publice (unități medicale, servicii de ambulanță, autorități ale administrației publice locale ori servicii publice de asistență socială”.

Judecătorul subliniază la acest capitol că instituțiile, „confruntate cu persoane aflate în situații extreme de vulnerabilitate socială și medicală, nu au identificat alte soluții efective pentru protecția acestora”.

„Această constatare nu conduce la concluzia că activitatea desfășurată de inculpați ar fi fost, prin ea însăși, licită ori justificată și nici nu exclude posibilitatea ca, profitând de această realitate socială, inculpații să fi urmărit obținerea unor foloase patrimoniale prin modalitatea descrisă de acuzare

Ea demonstrează însă că prezenta cauză nu poate fi analizată exclusiv prin prisma gravității abstracte a infracțiunilor cercetate, fără evaluarea împrejurării esențiale că activitatea desfășurată de inculpați s-a dezvoltat și s-a menținut în timp într-un context în care chiar instituțiile statului apelau la inculpați pentru rezolvarea unor situații pe care nu reușeau să le gestioneze prin propriile mecanisme instituționale”, menționează judecătorul.

Despre modul în care erau tratate efectiv victimele identificate de DIICOT

Instanța mai arată că „locațiile administrate de inculpați nu funcționau cu respectarea cadrului legal aplicabil furnizării serviciilor sociale și nu îndeplineau standardele impuse de legislația specifică”.

În același timp, „persoanele cazate beneficiau de spații amenajate pentru locuire dotate cu paturi speciale, noptiere, grupuri sanitare și televizoare, aspecte care relevă existența unor spații de cazare, de curățenie și igienă corespunzătoare” și beneficiau și de „hrană, îmbrăcăminte, medicație și acces la servicii medicale”. 

„Aceste împrejurări nu sunt de natură să înlăture suspiciunea rezonabilă și nici concluziile rezultate din celelalte probe privind existența unor deficiențe serioase referitoare la administrarea tratamentului medicamentos, lipsa personalului calificat, insuficiența supravegherii ori nerespectarea standardelor prevăzute de legislația în materia serviciilor sociale. 

Relevă, însă, că prezenta cauză nu corespunde ipotezei unor persoane abandonate în condiții incompatibile cu existența umană, împrejurare ce diminuează intensitatea pericolului concret pe care l-ar genera lăsarea inculpaților în libertate”, este un alt fragment din motivarea judecătorului. 

Concluzia judecătorului este că „prezenta cauză nu relevă situația unor persoane abandonate în condiții incompatibile cu existența umană, ci a unor persoane cărora li se asigurau, chiar într-un cadru neautorizat și insuficient raportat la exigențele legale, hrană, cazare, îmbrăcăminte, medicație și acces la servicii medicale, precum și efectuarea formalităților necesare în caz de deces”.

În plus, având în vedere că majoritatea victimelor identificate de DIICOT erau persoane fără adăpost, fără familie sau abandonate, „fără a minimaliza gravitatea acuzațiilor și fără a aprecia că lipsa autorizări iori nerespectarea standardelor legale de funcționare ar putea fi justificată prin împrejurările cauzeli, judecătorul nu poate ignora că alternativa concretă existentă (..) nu era accesul la un serviciu social autorizat, ci lipsa oricărei forme de protecție instituțională, respectiv revenirea în stradă”.

„Această împrejurare nu este aptă să înlăture suspiciunea rezonabilă privind săvârșirea infracțiunilor cercetate și nici să justifice eventualele încălcări ale legii penale, însă reprezintă un element factual care trebuie avut în vedere în evaluarea necesității privării de libertate și a intensității pericolului concret pentru ordinea publică”, a mai arătat judecătorul.

De ce a mai considerat că nu este necesară arestarea preventivă

Pe lângă argumentele judecătorului, expuse mai sus, acesta mai arată că DIICOT nu a furnizat argumente pentru care se impune arestarea preventivă în locul controlului judiciar. 

„Sub acest aspect, judecătorul constată că activitatea descrisă de acuzare a încetat în urma intervenției organelor judiciare, toate locațiile fiind verificate, beneficiarii fiind identificați și relocați, iar principalele mijloace de probă fiind administrate prin efectuarea perchezițiilor domiciliare, ridicarea documentelor, suporturilor informatice, cardurilor bancare și înscrisurilor relevante pentru cauză”, potrivit motivării citate.

Judecătorul a mai ținut cont de faptul că niciunul dintre inculpați nu a încercat să influențeze martori sau să distrugă probe, și nici nu există un risc concret de a se „sustrage de la urmărirea penală”.

„Instanța nu poate verifica, în această etapă procesuală, în ce măsură fiecare dintre actele materiale reținute de acuzare corespunde unei situații concrete de exploatare, fiind nevoită să realizeze analiza exclusiv prin raportare la mecanismul infracțional descris în ansamblu”, a mai subliniat judecătorul.

Despre reacțiile din spațiul public, judecătorul subliniază că „nici argumentul referitor la reacția socială produsă de prezenta cauză nu poate fi analizat exclusiv prin prisma impactului negativ pe care asemenea acuzații sunt, în mod firesc, susceptibile să îl genereze în spațiul public”.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
parlamentul ungariei
2
Premierul Peter Magyar propune ca parlamentarii maghiari să nu poată rămâne mai mult de...
traian basescu inquam octav ganea
3
Traian Băsescu: „Este o cavalcadă a încălcărilor de Constituție și responsabilitatea...
avion in zbor
4
„Tocmai am auzit bubuitura în avion”. Un avion care ateriza la Chicago a intrat în...
Ilie Bolojan.
5
Ionuț Pucheanu despre criza politică între PSD și PNL: „Pe noi nu ne deranjează ideea de...
Vinicius s-a dus direct la Haaland, în timpul interviului. Gestul făcut în fața "Bestiei", cu zeci de reporteri prezenți
Digi Sport
Vinicius s-a dus direct la Haaland, în timpul interviului. Gestul făcut în fața "Bestiei", cu zeci de reporteri prezenți
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
cultură de canabis
Captură record de canabis, în Neamț. Peste 2.600 de plante și un laborator clandestin, descoperite de anchetatori
andrew tate tristan tate
Noi acuzații aduse de DIICOT pentru frații Tate: Ar fi obținut peste 1 milion de dolari din exploatarea unei victime care era minoră
Cristina Chiriac:
Procurorul general al României sare în apărarea DIICOT în cazul azilelor ilegale: „Procurorii nu răspund în fața curentelor de opinie”
tate22
Frații Tate au fost audiați vineri dimineață la DIICOT. Reacții ironice la adresa procurorilor: „Este un privilegiu să fiu invitat”
Viorel Pasca, sotia si fiii sai sunt escortati de jandarmi in afara sediului DIICOT din Bucuresti, 1 iulie 2026.
DIICOT va contesta controlul judiciar decis în cazul azilelor ilegale din Bihor
Recomandările redacţiei
Radu Miruță
Ce așteptări are România de la summitul NATO de la Ankara...
George Simion 2
George Simion, mesaj pentru Nicuşor Dan și Ilie Bolojan
florin citu vlad voiculescu 2
Cîțu și Voiculescu se contrazic pe achiziția vaccinurilor anti-COVID...
ID267381-INQUAM-PHOTOS-ALEXANDRU-NECHEZ
Lider PNL, după ce PSD a cerut „schimbarea miresei”: „Căsătoriile...
Ultimele știri
Prințul Harry a acceptat oferta de a locui la Palatul Buckingham în timpul vizitei sale în Marea Britanie
Curtea de Apel Bucureşti a anulat decizia lui Bolojan de înfiinţare a Comitetului pentru legile Justiţiei. Decizia nu este definitivă
Primul tronson din Autostrada Transilvania A3, gata de inaugurare. Imagini cu segmentul Poarta Sălajului - Zimbor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Diana Munteanu pare sora fiului ei de 17 ani. Apariție rară a celor doi pe o plajă din Grecia și concurs de...
Cancan
O nouă boală se răspândește în Europa, de la animale la om. Zeci de cazuri au fost confirmate
Fanatik.ro
Adrian Porumboiu, reacţie explozivă în scandalul anulării cartonaşului roşu al lui Balogun: „Au strivit! Au...
editiadedimineata.ro
O alternativă europeană de social media? Platforma eYou depășește 100.000 de utilizatori
Fanatik.ro
De ce i-a fost anulată, de fapt, suspendarea lui Balogun, după intervenția lui Donald Trump. Mitică Dragomir...
Adevărul
„Am măsurat 20°C în Groenlanda”. Avertismentul unui celebru cercetător care explică de ce România riscă să...
Playtech
Statul măsoară proprietățile cu drona. Ce riști dacă ai gardul pus greșit în intravilan
Digi FM
Efect neaşteptat al gumei de mestecat. Ce au observat într-un studiu recent cercetătorii de la King's College...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Federaţia Franceză de Fotbal, cea mai tare reacție după ce FIFA i-a anulat cartonașul roșu americanului...
Pro FM
Madonna, atac voalat la adresa lui Sean Penn. Ce spune în noua piesă despre fostul ei soț, de care s-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Kate Hudson, siluetă de top model la 47 de ani, într-un costum de baie minuscul. Actrița profită la maximum...
Adevarul
Iluzia ieftinirii apartamentelor i-a costat pe cumpărători până la 27.000 de euro într-un singur an
Newsweek
Când intră pensiile pe card: vineri, 10 iulie, sau se amână pentru luni, 13 iulie? Ce a decis Casa de Pensii?
Digi FM
Fotbaliștii din Capul Verde, primiți ca eroi acasă, după parcursul de la CM 2026. Carnaval cu mii de oameni...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Greșeala pe care milioane de oameni o fac în fiecare dimineață. Specialiștii avertizează: "Se simt deja...
Digi Animal World
De ce își pune câinele laba pe tine când îl mângâi. Mulți stăpâni interpretează greșit gestul
Film Now
Penelope Cruz, nevoită să zâmbească după cea mai mare tragedie din viața ei. Ce s-a întâmplat în timpul...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...