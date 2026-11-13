Dosarul contrabandei cu petrol. Fostul director comercial al Oil Terminal a demisionat cu o zi înainte de descinderile DIICOT

Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, a fost reținut de DIICOT în dosarul privind contrabanda cu motorină. El este fratele șefului Camerei de Comerț a României, Mihai Daraban, cel care a plătit celebrul zbor privat cu politicieni, magistrați și oameni de afaceri în Mykonos. Potrivit procurorilor, 66.000 de tone de petrol ar fi fost introduse în România prin Portul Constanța, folosind documente false. Prejudiciul adus statului este uriaș, aproape 80 de milioane de lei. Printre suspecți se află și o fostă directoare a vămii Constanța, dar și angajați de la CEC Bank.

Audierile s-au terminat noaptea târziu, după ce, rând pe rând, persoanele vizate în dosar au fost aduse la DIICOT. În urma audierilor, Gabriel Daraban, fostul director de la Oil Terminal, a fost reținut. Astăzi va fi dus în fața judecătorilor, urmând să se afle ce măsură va primi. El și-a dat demisia chiar cu o zi înainte de perchezițiile DIICOT. Zeci de persoane au fost audiate în acest dosar - inspectori vamali, o fostă directoare a Vămii Constanța, dar și angajați de la CEC Bank.

Anchetatorii susțin că Gabriel Daraban ar fi fost implicat într-o grupare infracțională, iar cu ajutorul a două firme din Malta și Elveția ar fi pus în funcțiune un mecanism complex prin care gruparea ar fi adus cu acte false 66.000 de tone de combustibil în România cu ajutorul Vămii Constanța.

Potrivit procurorilor, gruparea ar fi fost înființată în anul 2023 și ar fi funcționat prin intermediul mai multor firme, folosind facturi fictive și operațiuni comerciale nereale pentru a evita plata taxelor și impozitelor din comerțul cu motorină și benzină. Dosarul vizează infracțiuni de evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu. Prejudiciul în acest dosar se ridică la peste 80 de milioane de lei.

Procurorii au descins ieri la 46 de adrese din Capitală și din cinci județe. Au verificat companii bănuite de evaziune fiscală cu motorină, dar și pe cei care s-ar fi aflat în spatele schemei infracționale. Printre ei și Gabriel Daraban, cel care a condus, timp de 14 ani, cel mai mare terminal pentru importul și exportul de produse petroliere din România și de la Marea Neagră.

Procurorii au descris schema infracțională care, potrivit unor surse, avea în centru petrolul rusesc. Proveniența era ascunsă prin intermediul a două firme din Elveția și Malta. Apoi, petrolul ajungea in România cu ajutorul vămii Constanța.

DIICOT a venit cu o precizare în acest caz, subliniind „că din probele administrate până în prezent nu a rezultat faptul că produsul accizabil (motorina) ar proveni de la distribuitori localizați în Federația Rusă”. „Cauza instrumentată de către DIICOT vizează cu precădere eludarea obligațiilor fiscale (plata TVA și a accizelor) de către societățile comerciale implicate în circuitul infracțional”, potrivit DIICOT.

„Principalul mecanism de evaziune fiscală a constat în interpunerea artificiale a unei societăți aflate în insolvență între firma care asigura aprovizionarea cu motorină și cea care comercializa produsele către beneficiarii finali. Societatea interpusă a emis facturi pentru operațiuni nereale, utilizate pentru deducerea nelegală a taxei pe valoarea adăugată”, a spus Mihaela Porime, procuror DIICOT.

Reprezentanții OIL Terminal au transmis pentru Digi24 că societatea nu are nicio calitate procesuală în această cauză penală și că au pus la dispoziţie din noiembrie 2025 toate documentele solicitate, asigurând întregul sprijin pentru clarificarea situaţiei.

uri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu.

Editor : M.B.