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Video Dosarul lui Călin Georgescu intră într-o nouă etapă: Percheziții informatice pentru a reface traseul celor 1,1 milioane de euro

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Călin Georgescu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Procurorii DIICOT analizează noi probe în dosarul în care Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Anchetatorii au început perchezițiile informatice asupra dispozitivelor ridicate în timpul anchetei și încearcă să stabilească traseul banilor și rolul fiecărei persoane implicate în presupusa schemă.

Ionel Rusen a fost scos vineri dimineață din arest și adus la sediul DIICOT pentru a participa la perchezițiile informatice. Procedura a durat câteva ore, timp în care anchetatorii au verificat dispozitivele electronice ridicate în acest dosar.

Perchezițiile informatice reprezintă o nouă etapă a anchetei, procurorii încercând să identifice date care ar putea clarifica traseul celor peste 1,1 milioane de euro despre care susțin că au fost obținuți de la un om de afaceri prin inducerea acestuia în eroare.

În zilele următoare, Călin Georgescu ar urma să fie, la rândul său, scos din Arestul Central și adus la DIICOT pentru a asista la perchezițiile informatice asupra dispozitivelor ridicate în anchetă.

Potrivit anchetatorilor, presupusa schemă ar fi început în 2021. DIICOT susține că mai multe persoane ar fi convins un om de afaceri că poate obține o finanțare de șase milioane de euro de la o instituție bancară din străinătate, cu condiția constituirii unei garanții.

Victima ar fi transferat peste un milion de euro, iar ulterior încă 100.000 de euro, după ce i s-ar fi promis posibilitatea majorării finanțării până la 15 milioane de euro. Creditul nu ar mai fi fost acordat, iar banii depuși drept garanție nu ar fi fost restituiți, prejudiciul indicat de anchetatori depășind 1,1 milioane de euro.

Prin analiza dispozitivelor electronice, procurorii încearcă acum să obțină noi informații despre circuitul acestor bani, legăturile dintre persoanele cercetate și rolul pe care fiecare l-ar fi avut în presupusa schemă.

Călin Georgescu și Ionel Rusen sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Cei doi se află în arest preventiv pentru 30 de zile, măsură dispusă definitiv de Curtea de Apel București.

În cadrul aceluiași dosar, procurorii DIICOT au instituit sechestru asigurător asupra imobilului din Mogoșoaia care îi aparține lui Călin Georgescu. El a contestat măsura, iar solicitarea sa urmează să fie analizată de Tribunalul București.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale beneficiază de prezumția de nevinovăție, acuzațiile formulate de procurori urmând să fie analizate în cadrul procedurilor judiciare.

Editor : M.I.

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