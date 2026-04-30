Dosarul Mineriadei se întoarce la Parchetul Militar. Decizie în cazul lui Ion Iliescu și Petre Roman

Colaj foto: Gelu Voican Voiculescu (st) - sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea; Petre Roman (mij) - sursa foto: Inquam Photos / Liviu Florin Albei și Ion Iliescu (dr) - sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Dosarul Mineriadei se întoarce la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Parchetelor Militare, după ce instanţa supremă a admis, joi, în parte, cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii din acest dosar, între care Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Petre Roman şi Virgil Măgureanu, dar şi Ministerul Afacerilor Interne. Totodată, instanţa supremă a exclus din materialul probator actele ce conţin relatările inculpaţilor în faţa Comisiei parlamentare de anchetă.

„Admite, în parte, cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii Iliescu Ion, Voiculescu Gelu Voican, Roman Petre, Măgureanu Virgil, Sârbu Adrian, Dobrinoiu Vasile, Peter Petre şi partea responsabilă civilmente Ministerul Afacerilor Interne. Constată neregularitatea rechizitoriului nr. 47/77/P/2014 din data de 27 martie 2025 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Parchetelor Militare, în ceea ce priveşte descrierea faptelor reţinute prin actul de sesizare în sarcina inculpaţilor, indicarea şi analiza mijloacelor de probă”, este soluţia dată joi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei.

Totodată, instanţa supremă a exclus din materialul probator actele ce conţin relatările inculpaţilor în faţa Comisiei parlamentare de anchetă şi restituie cauza la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Parchetelor Militare.

„Respinge celelalte cereri şi excepţii formulate în cauză. Dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei a onorariilor avocaţilor desemnaţi din oficiu, după cum urmează: - câte 500 lei pentru fiecare apărător desemnat din oficiu pentru inculpaţi, onorariu parţial, până la prezentarea apărătorilor aleşi; - câte 5087 pentru fiecare apărător desemnat din oficiu pentru persoanele vătămate/părţile civile din Tabelele nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9; - 5116 pentru apărătorul desemnat din oficiu pentru persoanele vătămate/succesori din Tabelul nr. 10. Cheltuielile judiciare avansate rămân în sarcina statului”, se mai arată în soluţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Decizia de joi, pronunţată în Camera de consiliu, are drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. 

Dosarul Mineriadei în care fostul preşedinte Ion Iliescu era judecat pentru reprimarea violentă a manifestanţilor din Piaţa Universităţii se afla în procedura de cameră preliminară la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar primul termen de judecată a fost în 17 octombrie 2025. De la acel moment, instanţa supremă a amânat de mai multe ori pronunţarea, până astăzi, când a dat o soluţie.

Alături de Ion Iliescu, au fost deferiţi Justiţiei pentru infracţiuni împotriva umanităţii fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican-Voiculescu, fostul director SRI Virgil Măgureanu şi Adrian Sârbu, la acea dată consilier al premierului Petre Roman, ulterior patron de televiziune. Procurorii militari au acuzat regimul Iliescu că a reprimat manifestanţii anticomunişti din Piaţa Universităţii şi a chemat minerii în Capitală. În urma violenţelor, patru persoane au fost ucise, 1.300 au fost rănite şi alţi 1.200 de oameni au fost reţinuţi ilegal.

Top Citite
pot, anamaria gavrila
1
Mai mulți senatori și deputați intrați pe listele POT în Parlament anunță că nu vor vota...
alexandrin moiseev
2
Deputatul Alexandrin Moiseev, ales pe listele SOS: Nu votez moțiunea împotriva celui mai...
constantin toma in studioul digi24
3
Primarul Constantin Toma spune că vede o singură variantă de guvernare: „Nu există alta...
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
4
Scenariul lui Ilie Bolojan dacă trece moțiunea de cenzură: „PNL ar putea rămâne la...
conducte de petrol în Irak
5
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai...
Te-ar putea interesa și:
ARH N17 REVOLUTIE TIMISOARA VO 161223_00178
Ion Iliescu și anturajul lui au confiscat revoluția și au executat eficient o lovitură militară, spune procurorul Dosarului Revoluției
putin
Decizia luată de Rusia privind acordul militar semnat cu România în mandatul lui Ion Iliescu și al lui Boris Elțîn
Nicusor Dan INSTANT_STRATEGIE_SECURITATE_PARLAMENT_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan: „Ion Iliescu, ca politician, a luat decizii extrem de discutabile. Eram student, colegii mei au luat bătaie la propriu”
ARH N17 REVOLUTIE TIMISOARA VO 161223_00178
Procurorul Cătălin Ranco Pițu este „moderat-optimist” cu privire la soluționarea Dosarului Revoluției
adrian nastase
Adrian Năstase este supărat pe românii care n-au ținut doliu pentru Ion Iliescu și îi numește „progresiști”
Recomandările redacţiei
dan suciu
Reacția BNR după ce leul a căzut la un minim istoric din cauza crizei...
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
Guvernul a adoptat interzicerea cumulării pensiei cu salariul la...
victoria stoiciu BUCURESTI - CONFERINTA - FDSC - LANSARE STUDIU IMIGRATIE - 26 SE
Victoria Stoiciu, replică dură pentru foștii colegi: „Mandatul meu nu...
ID337866_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu, după ce PSD le-a cerut liberalilor să renunțe la Ilie...
Ultimele știri
Reacția lui Florin Manole, după ce Dragoș Pîslaru a acuzat că măsura privind cumularea pensiei cu salariul „a fost ținut la sertar”
Un important lider iranian promite o strâmtoare Ormuz „fără nicio prezenţă americană”
Achiziția de blindate Cobra II. Compania turcă Otokar a semnat acordul de achiziție a Automecanica SA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care sunt dezastru în relațiile de cuplu. Ce greșești în iubire, în funcție de semnul zodiacal...
Cancan
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Fanatik.ro
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
editiadedimineata.ro
Teoriile conspirației au invadat internetul după atacul de la Casa Albă
Fanatik.ro
Peste 5 milioane lei, suma colosală obținută de ANAF în doar o zi și jumătate de licitații online...
Adevărul
Lacul Cinciș, de nerecunoscut după epoca vacanțelor de 1 Mai. De la sutele de corturi la junglă, insule și...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Valentin Sanfira, piesă cu subînțeles, la scurt timp de la divorțul de Codruța Filip: "Nu fac referire la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"E complet inacceptabil!" A venit reacția UEFA, după controversa uriașă de la Atletico - Arsenal 1-1
Pro FM
Cu ce probleme se confruntă Paula Seling la 47 de ani. Artista a rupt tăcerea: „Fiecare zi în care nu renunț...
Film Now
Ce se știe despre Homer, fiul cel mare al lui Richard Gere. Cum încearcă să-și croiască un nume la Hollywood...
Adevarul
De ce nu ar trebui să ne așteptăm la un sfârșit rapid al războiului din Iran. Teheranul are motive puternice...
Newsweek
Consiliul Legislativ: Interzicerea cumulului pensie-salariu se aplică tuturor. Ce pensii scad cu 85%? DOCUMENT
Digi FM
Ce salariu are Mariana Miclăuș, șefa Metrorex. Radu Miruță i-a cerut demisia pentru 60 de milioane de euro...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Fisticul, gustarea care îți poate schimba sănătatea. Ce efecte are dacă îl consumi regulat și cum îi strică...
Digi Animal World
Reacția unei femei când și-a văzut vecinul dimineața la plimbare: „De ce mergi cu lesa goală?”
Film Now
O actriță celebră o înlocuieşte pe Helena Bonham Carter în sezonul 4 din „The White Lotus”. Motivul invocat...
UTV
Câte operații estetice a avut Michael Jackson. Ce spunea artistul și ce a arătat autopsia după moarte