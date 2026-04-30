Dosarul Mineriadei se întoarce la Parchetul Militar. Decizie în cazul lui Ion Iliescu și Petre Roman

Dosarul Mineriadei se întoarce la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Parchetelor Militare, după ce instanţa supremă a admis, joi, în parte, cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii din acest dosar, între care Ion Iliescu, Gelu Voican Voiculescu, Petre Roman şi Virgil Măgureanu, dar şi Ministerul Afacerilor Interne. Totodată, instanţa supremă a exclus din materialul probator actele ce conţin relatările inculpaţilor în faţa Comisiei parlamentare de anchetă.

„Admite, în parte, cererile şi excepţiile invocate de inculpaţii Iliescu Ion, Voiculescu Gelu Voican, Roman Petre, Măgureanu Virgil, Sârbu Adrian, Dobrinoiu Vasile, Peter Petre şi partea responsabilă civilmente Ministerul Afacerilor Interne. Constată neregularitatea rechizitoriului nr. 47/77/P/2014 din data de 27 martie 2025 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia Parchetelor Militare, în ceea ce priveşte descrierea faptelor reţinute prin actul de sesizare în sarcina inculpaţilor, indicarea şi analiza mijloacelor de probă”, este soluţia dată joi de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei.

Totodată, instanţa supremă a exclus din materialul probator actele ce conţin relatările inculpaţilor în faţa Comisiei parlamentare de anchetă şi restituie cauza la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Secţia Parchetelor Militare.

„Respinge celelalte cereri şi excepţii formulate în cauză. Dispune avansarea din fondurile Ministerului Justiţiei a onorariilor avocaţilor desemnaţi din oficiu, după cum urmează: - câte 500 lei pentru fiecare apărător desemnat din oficiu pentru inculpaţi, onorariu parţial, până la prezentarea apărătorilor aleşi; - câte 5087 pentru fiecare apărător desemnat din oficiu pentru persoanele vătămate/părţile civile din Tabelele nr. 1,2,3,4,5,6,7,8,9; - 5116 pentru apărătorul desemnat din oficiu pentru persoanele vătămate/succesori din Tabelul nr. 10. Cheltuielile judiciare avansate rămân în sarcina statului”, se mai arată în soluţia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Decizia de joi, pronunţată în Camera de consiliu, are drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare.

Dosarul Mineriadei în care fostul preşedinte Ion Iliescu era judecat pentru reprimarea violentă a manifestanţilor din Piaţa Universităţii se afla în procedura de cameră preliminară la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, iar primul termen de judecată a fost în 17 octombrie 2025. De la acel moment, instanţa supremă a amânat de mai multe ori pronunţarea, până astăzi, când a dat o soluţie.

Alături de Ion Iliescu, au fost deferiţi Justiţiei pentru infracţiuni împotriva umanităţii fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican-Voiculescu, fostul director SRI Virgil Măgureanu şi Adrian Sârbu, la acea dată consilier al premierului Petre Roman, ulterior patron de televiziune. Procurorii militari au acuzat regimul Iliescu că a reprimat manifestanţii anticomunişti din Piaţa Universităţii şi a chemat minerii în Capitală. În urma violenţelor, patru persoane au fost ucise, 1.300 au fost rănite şi alţi 1.200 de oameni au fost reţinuţi ilegal.

