Live TV

Dosarul pentru recuperarea banilor încasaţi drept chirie de Klaus Iohannis a fost strămutat la Tribunalul Hunedoara

Data publicării:
klaus si carmen iohannis
Klaus Iohannis și soția sa, Carmen. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Dosarul care are ca obiect „acţiune în răspundere delictuală” şi „îmbogăţirea fără justă cauză” deschis de ANAF împotriva familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis a fost transferat de la Tribunalul Sibiu la Tribunalul Hunedoara. Decizia a fost luată, marţi, de către un complet de judecată de la Curtea de Apel Alba Iulia, la solicitarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, soluţia fiind definitivă. 

Curtea de Apel Alba Iulia a dispus, marţi, strămutarea dosarului  deschis de Direcţia Regională a Finanţelor Publice Braşov împotriva familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis, dosar care are ca obiect principal „acţiune în răspundere delictuală” iar ca obiecte secundare „îmbogăţirea fără justă cauză” şi „sechestru asigurător”. 

„Admite cererea de strămutare formulată de către petentul Statul Român prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov în contradictoriu cu intimaţii Iohannis Klaus Werner şi Iohannis Carmen Georgeta. Dispune strămutarea la Tribunalul Hunedoara a procesului care face obiectul dosarului nr. 2405/85/2025 înregistrat la Tribunalul Sibiu. Păstrează actele îndeplinite înainte de strămutare. Definitivă”, este soluţia pronunţată marţi, 10 februarie 2026, de către un complet de la Curtea de Apel Alba Iulia, conform News.ro. 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală anunţa, în luna noiembrie 2025, că a înregistrat, în numele statului român, la Tribunalul Sibiu, o acţiune prin care solicita ca fostul preşedinte Klaus Iohannis să fie obligat să achite despăgubirile pentru lipsa de folosinţă a cotei de jumătate dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. 

Fiscul a mai cerut instanţei instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestuia şi a familiei sale, pentru a se garanta recuperarea sumelor cuvenite statului, în condiţiile în care pârâţii au refuzat să plătească de bunăvoie. 

„Statul Român, prin DGRFP Braşov, a înregistrat la instanţa competentă o acţiune prin care solicită obligarea unui fost preşedinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoaşterea dreptului de proprietate a Statului şi recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosinţă a acestui imobil”, se arăta într-un comunicat de presă al ANAF. 

Potrivit sursei citate, având în vedere că „pârâţii au refuzat plata voluntară”, în cadrul acţiunii s-a solicitat instanţei şi „instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului”. 

Cererea de instituire a sechestrului a fost însă respinsă de Tribunalul Sibiu şi de Curtea de Apel Alba Iulia. 

ANAF a preluat, în condiţiile legii, o jumătate din imobilul din Sibiu deţinut de Klaus Iohannis până în 2015. 

„Foştii proprietari şi-au exprimat acordul cu privire la accesul AJFP Sibiu în spaţiu, fără a participa la acest demers, ceea ce a pus ANAF în situaţia de a prelua bunul prin schimbarea yalei”, explica ANAF. 

Instituţia preciza că imobilul deţinut până în 2015 de fostul preşedinte Klaus Iohannis a fost preluat în baza unei moşteniri vacante „culese” de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate. 

Tribunalul Sibiu a admis marţi cererea Administraţiei Finanţelor Publice privid cealaltă jumătate a imobilului din centrul oraşului care a aparţinut soţilor Iohannis şi pentru care trebuie recuperaţi banii din chirii. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
steagurile romaniei si rusiei. intre ele se afla o bomba nucleara
1
Titlu delirant în presa rusă: „Moartea României”. Experți militari ruși sugerează...
Flag of Kazahstan painted on the concrete wall
2
„Merge pe calea Ucrainei”. O importantă țară din Asia Centrală consideră URSS regim de...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
3
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la deschiderea Jocurilor...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.
4
Kremlinul se plânge că SUA au refuzat oferta lui Putin de 1 miliard de dolari pentru...
parc cu zapada si iarba verde si o fata
5
Ce se întâmplă cu vremea după noul val de răcire. Prognoza meteo pentru următoarele două...
Cora Schumacher n-a stat pe gânduri, după ce a aflat că fostul pilot de Formula 1 se recăsătorește
Digi Sport
Cora Schumacher n-a stat pe gânduri, după ce a aflat că fostul pilot de Formula 1 se recăsătorește
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Obiecte interzise în coletele internaționale. Ce nu au voie românii să trimită în străinătate prin poștă sau curier. Foto Shutterstock
Taxa de 25 lei pentru coletele din afara UE intră la prima raportare. Până când pot declara firmele de curierat livrările din ianuarie
sediul anaf
Control ANAF la o firmă de exploatare a agregatelor minerale din Giurgiu. Prejudiciul estimat se ridică la 12,4 milioane de lei
perchezitii
Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în 2023, a fost arestată în dosarul femeii acuzate că și-a ucis mama
parau
Fratele celor doi copii care s-au înecat într-un pârâu din Chirpăr, Sibiu, a fost dat în plasament în regim de urgenţă
interior audi a6
Mașina de protocol a lui Klaus Iohannis, când era primar la Sibiu, a fost scoasă la licitație. Care e prețul de pornire
Recomandările redacţiei
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
ÎCCJ cere CCR să sesizeze Curtea de Justiție a UE privind reforma...
ccr inquam octav ganea
Augustin Zegrean și Tudorel Toader explică ce se poate întâmpla după...
medici in spital
Premierul aduce în discuție obligarea medicilor să profeseze în...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_20_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Dacian Dragoș rămâne judecător al CCR. Curtea de Apel București...
Ultimele știri
Un bărbat din Mehedinți este cercetat penal după ce și-a amenajat în propria casă o sală de jocuri de noroc
Digi Communications propune distribuirea de acțiuni gratuite
Trump trasează „linia roșie” pentru Israel înaintea întâlnirii cu Netanyahu: anexarea Cisiordaniei, exclusă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Casa în care trăiește Tori Spelling, un adevărat haos. Colega ei de podcast, șocată: „E o problemă serioasă...
Cancan
Dezastrul continuă: Ce se întâmplă la Pro TV după plecarea lui Cătălin Măruță
Fanatik.ro
Situație excepțională pentru Mircea Lucescu în perspectiva meciului cu Turcia! Cum se prezintă...
editiadedimineata.ro
Din 100 de jurnaliști care sunt victime ale deepfake-urilor, 74 sunt femei
Fanatik.ro
Lovitură ”în familie”: fiul lui Liviu Dragnea, obligat de instanță să-i achite un milion de lei lui Ilie...
Adevărul
Afacerea Podkarpaska: scandalul de trafic sexual care ar putea compromite politicieni și elite din Polonia
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
O patinatoare olimpică i-a cerut profesorului o amânare la teme pentru că participa la JO de la Milano...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Antonela a cerut, Lionel Messi a spus ”DA”: revenire spectaculoasă!
Pro FM
Marc Anthony rupe tăcerea despre scandalul familiei Beckham: „Ceea ce se spune nu este deloc adevărul”
Film Now
A fost dezvăluită cauza morții lui Catherine O’Hara. Ce boală avea celebra actriță și ce scrie în...
Adevarul
Misterele cutremurătoare ale bijuteriei ucigașe. Bizarul destin al ametistului Delhi care a băgat în sperieți...
Newsweek
Ianuarie Pensie limită vârstă: 3.118 lei, invaliditate: 1.092 lei, speciale: 25.477. Când vor crește? Cu cât?
Digi FM
Rică Răducanu, noi declarații despre viciul care l-a lăsat fără bani în buzunar: „E boală pe viață, e clar!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Elon Musk visează la primul oraș pe Lună, capabil să se "autodezvolte". Prioritatea SpaceX nu mai e...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
De ce a refuzat Gwyneth Paltrow o scenă intimă cu Ethan Hawke, acum aproape 30 de ani: "Doamne, tatăl meu o...
UTV
Shakira a căzut pe scenă în timpul unui concert din San Salvador. Reacția artistei i-a surprins pe fani