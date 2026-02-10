Dosarul pentru recuperarea banilor încasaţi drept chirie de Klaus Iohannis a fost strămutat la Tribunalul Hunedoara

Dosarul care are ca obiect „acţiune în răspundere delictuală” şi „îmbogăţirea fără justă cauză” deschis de ANAF împotriva familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis a fost transferat de la Tribunalul Sibiu la Tribunalul Hunedoara. Decizia a fost luată, marţi, de către un complet de judecată de la Curtea de Apel Alba Iulia, la solicitarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, soluţia fiind definitivă.

Curtea de Apel Alba Iulia a dispus, marţi, strămutarea dosarului deschis de Direcţia Regională a Finanţelor Publice Braşov împotriva familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis, dosar care are ca obiect principal „acţiune în răspundere delictuală” iar ca obiecte secundare „îmbogăţirea fără justă cauză” şi „sechestru asigurător”.

„Admite cererea de strămutare formulată de către petentul Statul Român prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov în contradictoriu cu intimaţii Iohannis Klaus Werner şi Iohannis Carmen Georgeta. Dispune strămutarea la Tribunalul Hunedoara a procesului care face obiectul dosarului nr. 2405/85/2025 înregistrat la Tribunalul Sibiu. Păstrează actele îndeplinite înainte de strămutare. Definitivă”, este soluţia pronunţată marţi, 10 februarie 2026, de către un complet de la Curtea de Apel Alba Iulia, conform News.ro.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală anunţa, în luna noiembrie 2025, că a înregistrat, în numele statului român, la Tribunalul Sibiu, o acţiune prin care solicita ca fostul preşedinte Klaus Iohannis să fie obligat să achite despăgubirile pentru lipsa de folosinţă a cotei de jumătate dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.

Fiscul a mai cerut instanţei instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestuia şi a familiei sale, pentru a se garanta recuperarea sumelor cuvenite statului, în condiţiile în care pârâţii au refuzat să plătească de bunăvoie.

„Statul Român, prin DGRFP Braşov, a înregistrat la instanţa competentă o acţiune prin care solicită obligarea unui fost preşedinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Acţiunea reprezintă o continuare a demersurilor pe care ANAF le-a întreprins pentru recunoaşterea dreptului de proprietate a Statului şi recuperarea despăgubirilor determinate de lipsa de folosinţă a acestui imobil”, se arăta într-un comunicat de presă al ANAF.

Potrivit sursei citate, având în vedere că „pârâţii au refuzat plata voluntară”, în cadrul acţiunii s-a solicitat instanţei şi „instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite Statului”.

Cererea de instituire a sechestrului a fost însă respinsă de Tribunalul Sibiu şi de Curtea de Apel Alba Iulia.

ANAF a preluat, în condiţiile legii, o jumătate din imobilul din Sibiu deţinut de Klaus Iohannis până în 2015.

„Foştii proprietari şi-au exprimat acordul cu privire la accesul AJFP Sibiu în spaţiu, fără a participa la acest demers, ceea ce a pus ANAF în situaţia de a prelua bunul prin schimbarea yalei”, explica ANAF.

Instituţia preciza că imobilul deţinut până în 2015 de fostul preşedinte Klaus Iohannis a fost preluat în baza unei moşteniri vacante „culese” de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate.

Tribunalul Sibiu a admis marţi cererea Administraţiei Finanţelor Publice privid cealaltă jumătate a imobilului din centrul oraşului care a aparţinut soţilor Iohannis şi pentru care trebuie recuperaţi banii din chirii.

Editor : A.C.