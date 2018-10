Dragnea, despre condamnarea la închisoare: Nu prea mai am aşteptări de la recurs

Liviu Dragnea spune că nu mai are aşteptări legat de apelul la decizia de condamnare a sa la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman, el susţinând că, cel puţin în ceea ce îl priveşte, nu mai are încredere că justiţia este oarbă. „Eu să mă mai duc cu credinţa că în România nu poţi fi condamnat nevinovat, nu”, a susţinut liderul PSD, relatează News.ro.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Nu prea mai am aşteptări de la acest recurs. Adică nu mai am încredere că, cel puţin în ceea ce mă priveşte, şi nu numai, că justiţia este oarbă, după ce am primit a doua condamnare fără nicio probă. Să spui că nu sunt probe şi să fii condamnat pe baza unui studiu sociologic, să trimiţi în închisoare un om fără probe, iertaţi-mă, dar... Asta înseamnă lovituri asupra statului de drept în România. Când vezi că se întâmplă lucrurile astea, ce să mai pui în rezervorul de încredere? Când ştii că sunt dosare pe care le au magistraţii, te duci cu gândul că nu toate deciziile se iau pe libera conştiinţă. Au fost multe informaţii care au ajuns la mine înainte de termen, dar nu le-am dat importanţă”, a declarat Liviu Dragnea, la România TV.

El a mai susţinut că s-a înşelat atunci când a spus că nu poate fi condamnat fără probe.

„M-am înşelat. (...) Trebuie să mă gândesc cu ce avocat să merg (la judecarea apelului - n.r.). Eu să mă mai duc cu credinţa că în România nu poţi fi condamnat nevinovat, nu. Proiectul politic al Iohannis, al PNL şi al USR este să dispară Liviu Dragnea. Demonizare, demonizare, demonizare. M-am uitat şi eu în urmă la ce am făcut în această ţară în ultimii ani. Nu nu am făcut deloc rău. Absolut deloc. Dar miza este guvernarea”, a afirmat liderul PSD.

Întrebat despre intenţia Guvernului de a sesiza CCR cu privire la un conflict cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru că nu s-a aplicat noua lege privind statutul magistraţilor, Dragnea a spus că este un demers firesc.

„Am auzit că există această intenţie, nu ştiu când şi dacă o vor face, dar cred că este un demers firesc pe care îl face Guvernul. O să vedem dacă se întâmplă. Nu ştiu pe ce merg, că nu am văzut, poate merg pe conflict între Parlament şi ICCJ, nu ştiu. Am auzit doar că se intenţionează această acţiune”, a spus Dragnea.

El a adăugat că refacerea completului de judecători nu îl avantajează în judecarea recursului din dosarul său, pentru că presiunea pe magistraţi ar fi aceeaşi.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit pentru 8 octombrie data de desfăşurare a primului termen al apelului în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Teleorman, dosarul fiind repartizat completului de cinci judecători P1 - Penal condus de vicepreşedintele instanţei supreme Iulian Dragomir.

Liviu Dragnea declara, în umă cu o săptămână, la Antena 3, că se urmăreşte să fie ”băgat la puşcărie” de un complet de la ICCJ făcut cu încălcarea legii şi că a vorbit cu ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, să facă demersuri în legătură cu desemnarea completelor de 5 judecători de la ICCJ.

„Vor să mă bage la puşcărie cu un complet făcut cu încălcarea legii. Legea spune că preşedinţii completelor sunt repartizaţi aleatoriu. ICCJ a adoptat o decizie prin care legea intră în vigoare de la 1 ianuarie 2019. De ce? Ca să desemneze două complete nelegal. Vom contesta, sigur, dar tot la ei”, a spus Dragnea.

Preşedinta ICCJ Cristina Tarcea a răspuns marţi acuzaţiilor preşedintelui PSD Livu Dragnea conform cărora la instanţa supremă nu se respectă legea, cu referire la reglementarea completelor de cinci judecători, afirmând că la Înalta Curte se respectă legea şi în ţara asta sunt judecători care respectă legea cu orice risc.

În 21 iunie, liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat joi la trei ani şi şase luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman, pentru instigare la abuz în serviciu. El a fost achitat pentru infracţiunea de fals intelectual.

