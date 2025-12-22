Dragoș Călin, Asociaţia Forumul Judecătorilor: Soluția pentru remedierea aspectelor semnalate de magistrați e modificarea legilor

Preşedintele Asociaţiei Forumul Judecătorilor din România, Dragoş Călin, a declarat, luni, la întâlnirea cu preşedintele Nicuşor Dan, de la Palatul Cotroceni, că singura soluţie pentru a remedia aspectele semnalate de magistraţi este o modificare rapidă a legilor justiţiei. El a explicat că „regresul” sistemului judiciar derivă din legile adoptate în 2022.

„Este extrem de important ca aspecte care constituie, de fapt, regrese ale sistemului judiciar şi care derivă din legile care au fost adoptate în 2022 să fie cunoscute de întreaga opinie publică. Sunt chestiuni pe care trei asociaţii foarte mari de judecători şi procurori - Forumul judecătorilor, Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorului şi Inţiativa pentru Justiţie - le-au indicat încă din 2022. Am spus că, în situaţia în care aceste legi vor fi adoptate, se va ajunge la astfel de deficienţe şi credem că, independent de situaţiile particulare pe care mulţi dintre colegii noştri le-au prezentat, singura soluţie importantă pentru a putea remedia cumva aceste aspecte este o modificare rapidă a legilor justiţiei”, a afirmat Dragoş Călin, în cadrul discuţiilor care au loc, luni, la Palatul Cotroceni.

El a explicat că toate aceste chestiuni sunt strâns legate de aspecte pe care diverse organisme internaţionale le-a semnalat cu privire la legile justiţiei.

„Spre exemplu, Comisia de la Veneţia a cerut în două avize consultative revenirea competenţelor de urmărire penale referitor la magistraţi la Direcţia Naţională Anticorupţie”, a declarat Dragoş Călin.

De asemenea, o altă recomandare făcută este ca transferurile judecătorilor să fie realizate în cadrul unui proces în care sunt stabilite clar criteriile.

„Spre exemplu, se prevede în aceste recomandări că transferurile judecătorilor în cadrul secţiilor instanţei sau între instanţe ar trebui efectuate printr-un proces în care sunt stabilite în mod explicit criteriile de transfer şi în care organismul responsabil cu luarea deciziilor cu cu privire la transfer oferă o justificare clară şi întemeiată pentru transfer sau pentru refuz, ca delegările şi detaşările judecătorilor la alte instanţe sau instituţii să se facă pe o perioadă fixă şi limitată, dar nu mai mult de şase luni, nici într-un caz ani de zile, cum există o practică în România care nu poate fi negată. De asemenea, mutarea între secţii a unui judecător ar trebui efectuată numai pe acordul scris al judecătorului respectiv”, a mai afirmat Dragoş Călin.

El a menţionat că sunt argumente solide pentru a fi realizate modificări legislative.

„Există un fond solid de argumente pentru a încerca modificări legislative. Din păcate, în niciun fel de profesie nu există posibilitatea de a reglementa doar intern aceste lucruri, ci trebuie o intervenţie exterioară, iar cel mai îndreptăţit este Parlamentul României, care se bucură de legitimitatea, alegerea cetăţenilor români. Deci, ca atare, există un for. Aceste reglementări trebuie puse în discuţie, noi reglementări trebuie puse în discuţie, trebuie acceptată necesitatea modificării legilor justiţiei”, a transmis Dragoş Călin.

Administraţia Prezidenţială a publicat, duminică, sinteza sesizărilor trimise preşedintelui de către magistraţi şi mai multe citate care arată presiunile şi atmosfera din sistem: ”Suntem ameninţaţi cu inspecţia judiciară, cu sancţionarea de către CSM”, ”La CAB s-a instaurat frica”, ”ne spun că se vor asigura ei că nu avem ce să le facem, că sunt intangibili”. Aceştia spun că au primit mesaje de ameninţare: ”să nu îndrăznim să ne solidarizăm sau să semnalăm ceva”.

În sinteza observaţiilor transmise de magistraţi şi alţi actori din sistemul judiciar privind funcţionarea justiţiei, independenţa magistraţilor şi mecanismele privind cariera magistraţilor sunt prezentate ”observaţiile de o gravitate ridicată care, în forma actuală şi pentru scopul prezentului Raport, este necesar să fie tratate cu deosebită atenţie, cu obligaţia de rezervă, dar şi cu recomandarea aprofundării lor, extinderii dialogului şi, acolo unde este cazul, sesizarea autorităţilor competente”.

Editor : B.E.