Tergiversarea adoptării legii privind reforma pensiilor speciale ale magistraților și conflictele de interese din jurul acestui proces pun în pericol fondurile europene din PNRR, avertizează ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru. Într-o intervenție la Digi24, oficialul acuză amânări succesive ale actului normativ, în ciuda faptului că Guvernul a îndeplinit condițiile cerute de Comisia Europeană. „Tergiversările sunt complet inacceptabile. Justiția nu poate fi acaparată de un conflict de interese. Miza nu este doar una financiară, ci ține de sentimentul de dreptate și echitate în societate”, a declarat Pîslaru.

Ministrul Dragoș Pîslaru a criticat blocajele din justiție care afectează reforma pensiilor speciale precizând că „acest guvern, condus de prim-ministru Ilie Bolojan, a fost primul guvern și primul prim-ministru care au făcut pași reali pentru a rezolva problema, după un proiect de supraimpozitare care, evident, a fost dat jos. Am venit cu un proiect bun încă din luna septembrie, tocmai pentru a corecta inechitatea și nesustenabilitatea bugetului de pensii.”

Pîslaru a insistat că demersurile Guvernului au fost validate la nivel european și că adoptarea legii ar fi dus la îndeplinirea unui jalon important din PNRR.

„Am discutat cu Comisia Europeană - proiectul a fost agreat și era foarte clar din corespondența noastră că promulgarea acestei legi ducea la îndeplinirea jalonului și la recuperarea celor 231 de milioane de euro. Este o lovitură foarte serioasă dată echilibrului constituțional dacă Guvernul nu poate să-și exercite prerogativele legate de bugete.”

Ministrul a criticat dur pozițiile unor reprezentanți ai sistemului judiciar și amânările repetate ale deciziilor.

Am asistat la o dezbatere publică în care CSM l-a făcut mincinos pe prim-ministru și a spus că această reformă nu este necesară, deși lucrurile prezentate erau neadevărate. Tergiversările de patru ture între 2 decembrie și prezent sunt complet inacceptabile. Justiția nu poate să fie capturată de un cerc de interese în jurul unei conduceri despre care există investigații media ce sugerează nepotism și partizanat politic. Nu cred că cineva poate spune că asistăm la o situație de dreptate. Nedreptatea este vădită și evidentă.

Oficialul a avertizat că o nouă amânare ar avea consecințe grave.

„Discutăm de 231 de milioane de euro pe care îi vom pierde și, poate mai presus de orice, discutăm despre sentimentul oamenilor legat de dreptate și echitate în societate. De peste patru ani, Comisia vede cum România își asumă o reformă și apoi o amână, o tergiversează, creează scuze. Încrederea Comisiei Europene este foarte scăzută și pe bună dreptate. Singura excepție reală a fost guvernul Ilie Bolojan și actualul guvern”, a adăugat Pîslaru.

Ministrul a vorbit și despre progresele recente privind reforma companiilor de stat.

„Comisia recunoaște că există anumite progrese. A fost creată structura care se ocupă de guvernanța corporativă, iar selecțiile prin concurs, conform ordonanței 109, sunt esențiale pentru a elimina numirile interimare și suspiciunile de politizare. Ieri (n.r. marți) a avut loc o întâlnire la Palatul Victoria a grupului care coordonează această reformă și cred că suntem, în sfârșit, în direcția cea bună”, a concluzionat ministrul.

