După ce a rămas fără cetăţenia moldovenească, Cristian Rizea s-a ales și cu dosar penal pentru fals în declarații

Parchetul General al Republicii Moldova a deschis un dosar penal împotriva fostului deputat român Cristian Rizea, pe care îl acuză de fals în declarații în procesul de obținere a cetățeniei moldovenești. Potrivit procurorilor, Rizea ar fi ascuns faptul că este urmărit penal în România, aspect care îl excludea automat de la dreptul de primi cetățenia statului moldovean.

Legea moldovenească nu permite acordarea cetățeniei pentru persoanele care, în perioada procesului de aprobare a dosarului, sunt urmărite sau condamnate pentru fapte penale, potrivit unui comunicat al Parchetului General din Republica Moldova.

„Pretinse ilegalități de natură penală, și anume, fals în declarații, au fost stabilite de procurori în procesul acordării cetățeniei Republicii Moldova pentru un fost deputat român.

Potrivit celor constatate în cursul urmăririi penale, prin Avizul Agenției Servicii Publice din 28 decembrie 2017, fostul deputat român a fost recunoscut cetățean al Republicii Moldova și asta în condițiile în care prin sentința din 7 decembrie 2017 a Înaltei Curți de Casație și Justiție din România, definitivă prin decizia penală din 18 martie 2019, acesta era judecat și condamnat la închisoare, cu executare, pentru trafic de influență, spălare de bani și influențarea declarațiilor.

Precizăm că, la momentul depunerii cererii de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova, acesta a tăinuit date pertinente și anume că, începând cu anul 2015 deținea statut de acuzat în materie penală, date a căror cunoaștere ar fi dus la respingerea cererii.

În cadrul investigațiilor, Procuratura Generală a ajuns la concluzia că dobândirea cetățeniei de către acesta a avut loc contrar legii, care statuează că cetățenia Republicii Moldova nu se acordă persoanei sau nu poate fi redobândită de persoana care în perioada de examinare a cererii execută sau are de executat pedeapsa penală privativă de libertate în temeiul sentinței instanței de judecată, are antecedente penale nestinse sau se află sub urmărire penală”, se arată în comunicatul Parchetului General din Republica Moldova.

Cristian Rizea va fi cercetat pentru fals în declarații și se poate alege cu o condamnare și în Republica Moldova.

„Ca urmare a celor constatate, Procuratura Generală a pornit o cauză penală pe faptul falsului în declarații, care, potrivit legislației Republicii Moldova, se pedepsește cu amendă de până la 950 unităţi convenţionale sau cu închisoare de până la 1 an, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de cel mult 5 ani”, mai precizează comunicatul.

Cerere de extrădare pe numele lui Crisitan Rizea

Cristian Rizea și-a pierdut cetățenia moldovenească printr-un decret prezidențial semnat pe 2 noiembrie. El a fost reținut de poliție în aceeași zi. Ulterior, Ministerul Justiţiei din Romnia a trimis o adresă autorităţilor din Republica Moldova, cerând extrădarea fostului deputat Cristian Rizea, care are de executat în România o condamnare de 4 ani şi 8 luni închisoare.

Fostul deputat PSD Cristian Rizea a fost condamnat la închisoare cu executare pentru fapte de corupție. Rizea a fost acuzat că a pretins în mod direct de la omul de afaceri Lucian Colţea suma de 300.000 de euro, disimulată sub forma a două contracte de împrumut fictive. Banii au fost ceruţi în schimbul promisiunii lui Rizea, îndeplinită ulterior, că va interveni la Regia Autonomă Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS) şi la Primăria comunei Chiajna astfel încât să fie rezolvate anumite interese personale pe care omul de afaceri le avea la nivelul celor două autorităţi.

Editor : Bogdan Pacurar