Elena Lasconi îi dă în judecată pe cei din USR care au decis retragerea sprijinului politic în alegeri. „E o execuție politică ascunsă”

Elena Lasconi a anunțat că îi va da în judecată pe cei din Uniunea Salvați România „care încearcă să facă un mare abuz doar ca să-și asigure un viitor călduț”. Ea a acuzat că „o gașcă din USR” vrea să o elimine din cursa prezidențială, după ce a fost validată în Congres ca fiind candidata partidului la alegeri, fără să existe vreo decizie de retragere a sprijinului politic „a unei autorități competente”.

„Eu știu că dreptatea este de partea mea și îi voi da în judecată pe cei care încearcă să facă un mare abuz doar ca să-și asigure un viitor călduț! O gașcă din USR a ajuns să încerce sa mă elimine, după ce am fost validată de Congres, în plin proces electoral, fără nicio decizie a unei autorități competente. Este o execuție politică ascunsă sub un formalism de partid, dar care, în esență, nu are nici legitimitate, nici temei legal. ABUZ, despre asta vorbim”, a scris Elena Lasconi, joi pe Facebook.

„USR înseamnă deschidere, transparență, dreptate pentru fiecare dintre noi, respect, adevăr”, a continuat ea.

„Acestea sunt valorile în care cred, pentru care am intrat în acest partid și pe care le împărtășesc majoritatea colegilor mei. Colegi cărora le voi transmite direct în această seară, în ședința Comitetului Politic, că o mână de oameni nu pot confisca acest partid”, a mai explicat Lasconi.

Ea a subliniat că ședință USR de joi seară este una informală și„ orice manevră de a pretinde luarea unei așa-numite decizii ar fi ilegală, fără greutate juridică”.

„Dacă tot au ajuns subiect public ședințele noastre interne – și nu eu am generat asta – spun și aici, să fie clar pentru toată lumea: ședința din această seară este INFORMALĂ. Orice manevră de a pretinde luarea unei așa-numite decizii ar fi ilegală, fără greutate juridică. Este doar o încercare de a manipula percepții. Un abuz făcut cu metodele bolșevice. Vorbim despre o epurare politică în sensul strict: o persoană validată democratic este eliminată, fără explicații, fără o procedură legală, în numele unei așa-zise «discipline de partid»”, a completat președinta USR.

„Eu am curaj să fac dreptate! Și voi face dreptate și pentru mine, și pentru colegii mei din USR, și pentru voi!”, a conchis Lasconi.

Liderii din USR care au decis să retragă Elenei Lasconi sprijinul politic pentru alegeri în favoarea lui Nicușor Dan au convocat, joi de la 17.00, un Comitet Politic informal, din care fac parte parlamentari, europarlamentari, președinți de filiale județene și de sector, a anunțat vicepreședintele USR Dominic Fritz, miercuri la Digi24.

