Elevă de 14 ani din Capitală, agresată sexual de meditatorul ei în timpul unei ședinte de pregătire

Un bărbat de 33 de ani este acuzat că a agresat sexual o elevă de 14 ani în timpul unei ședințe de pregătire desfășurate într-un imobil din Sectorul 3 al Capitalei. Polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară în acest caz, iar suspectul urmează să fie audiat sub acuzația de agresiune sexuală asupra unui minor.

„La data de 3 martie 2026, poliţiştii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București - Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale comise asupra minorilor, din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în Municipiul București, într-un dosar penal de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor”, potrivit polițiștilor.

Polițiștii Capitalei au fost sesizați, la data de 25 februarie, de către o femeie, cu privire la faptul că, nepoata sa în vârstă de 14 ani, ar fi fost victima unei infracțiuni de agresiune sexuală, bănuit de comiterea faptei fiind meditatorul ei.

„În urma cercetărilor și investigațiilor desfășurate, s-a stabilit că, la data de 25 februarie 2026, în timp ce se aflau la o adresă din Sectorul 3, unde desfășura o ședință de pregătire la o materie, împreună cu minora și alți doi minori, bărbatul în vârstă de 33 de ani, prin constrângere morală, raportată la calitatea pe care o avea și profitând de imposibilitatea victimei de a se apăra, de asemenea şi la vârsta fragedă pe care o are, ar fi agresat-o sexual pe aceasta, în sensul că ar fi sărutat-o și ar fi atins-o în zona intimă”, a transmis Poliția Capitalei.

La data de 3 martie autoritățile au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, urmând ca bărbatul să fie dus la audieri.

„Cercetările sunt continuate de către Serviciul Agresiuni Sexuale, sub supravegherea unui procuror specializat în investigarea abuzurilor sexuale comise asupra minorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de agresiune sexuală săvâșită asupra unui minor”, au precizat polițiștii.

