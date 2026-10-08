Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan ajuns joi la audieri, la DNA Iași, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, în care a fost audiat, în calitate de martor, și premierul interimar Ilie Bolojan.

ACTUALIZARE 13:00 Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a ajuns joi, înainte de ora 13:00, la sediul DNA Iași.

Știrea inițială:

Rareș Bogdan este așteptat joi, în jurul orei prânzului, la sediul DNA Iași pentru a fi audiat în dosarul afaceristului Fănel Bogos, acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență. Este vorba despre un dosar în care omul de afaceri e acuzat că a plătit ca să ajungă la Ilie Bolojan. A vrut să-l convingă să schimbe din funcție directorul Direcției Sanitar Veterinară Vaslui.

Și premierul interimar s-a prezentat la audieri în acest dosar.

„Premierul Ilie Bolojan a fost audiat astăzi în calitate de martor la DNA Iași în dosarul cu numarul 44/12/P/2024/d1. Audierea s-a referit la circumstanțele audienței acordate de premierul Ilie Bolojan omului de afaceri Fănel Bogos. Premierul a făcut toate precizările solicitate și pe care, de altfel, le-a comunicat și public de fiecare dată când a fost întrebat despre acest subiect”, a transmis Guvernul pe 2 octombrie.

În aceeași anchetă este cercetată și Cristina Trăilă, fost secretar general adjunct al Guvernului.

În acelaşi dosar, alte trei persoane au fost reţinute pentru trafic de influenţă, dare de mită şi şantaj, iar două persoane au fost plasate sub control judiciar pentru comiterea infracţiunilor de trafic de influenţă şi şantaj, respectiv complicitate la trafic de influenţă. Printre acestea se află şi fostul preşedinte al PNL Vaslui, Mihai Barbu, care este acuzat că i-ar fi intermediat afaceristului întâlniri cu persoane din administraţia centrală.

Editor : Alexandru Costea