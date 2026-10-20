Evaziune fiscală de 7,6 milioane de lei în domeniul comerţului cu deşeuri metalice. Șapte persoane au fost trimise în judecată

Şapte persoane înrudite între ele au fost trimise în judecată, în stare de libertate, pentru evaziune fiscală în formă continuată, cu un prejudiciu de peste 7,6 milioane de lei în domeniul comerţului cu deşeuri metalice. Potrivit anchetatorilor, acestea sunt acuzate că în perioada 2018 – 2019 au controlat şase societăţi din judeţul Ilfov care colectau deşeuri feroase şi neferoase, în special cupru, şi le vindeau marilor operatori de reciclare din zona Bucureşti – Ilfov.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti anunţă că luni, procurori ai instituţiei au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a şapte inculpaţi, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală în formă continuată. Inculpaţii, persoane înrudite între ele, au controlat, în perioada 2018 – 2019, şase societăţi din judeţul Ilfov care colectau deşeuri feroase şi neferoase, în special cupru, şi le vindeau marilor operatori de reciclare din zona Bucureşti – Ilfov.

Potrivit procurorilor, în perioada de referinţă, cele şase societăţi au încasat împreună 195 de milioane de lei. Pentru anul 2019, niciuna dintre societăţi nu a declarat fiscal veniturile obţinute din vânzarea deşeurilor, iar trei dintre ele nu le-au declarat nici pentru anul 2018, fiind astfel sustrase de la impozitare venituri în cuantum de 133 de milioane de lei, potrivit News.ro.

„Banii încasaţi prin bancă erau retraşi în numerar, iar pentru a justifica retragerile, inculpaţii întocmeau borderouri de achiziţie din care rezulta că deşeurile fuseseră cumpărate de la persoane fizice. Mare parte dintre pretinşii furnizori înscrişi în borderouri erau persoane cu identităţi fictive sau decedate, iar aproape toate poziţiile indicau aceeaşi cantitate – 500 kg de cupru la 20 lei/kg, totalizând 10.000 de lei, mai exact plafonul legal pentru plăţile în numerar către o persoană fizică într-o zi. Prin acest mecanism, cheltuielile fictive cu achiziţiile acopereau integral veniturile din vânzări, astfel încât societăţile nu înregistrau profit şi nu plăteau impozit”, precizează procurorii.

Prejudiciul adus bugetului de stat, reprezentând impozitul pe profit neplătit pentru anii 2018 şi 2019, este de 7.623.947,08 lei.

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor inculpaţilor. Totodată, a fost instituit sechestru în vederea confiscării extinse şi asupra a cinci terenuri şi două autoturisme, în valoare de aproximativ 2,2 milioane de lei, înregistrate pe numele surorii unuia dintre inculpaţi, întrucât, potrivitprocurorilor, acestea au fost cumpărate din banii obţinuţi din activitatea infracţională.

Rechizitoriul a fost înaintat Tribunalului Ilfov pentru judecarea cauzei, cu propunerea de menţinere a măsurilor asigurătorii.

Cercetările au fost efectuate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti împreună cu poliţiştii din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice.

Editor : M.B.