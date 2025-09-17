Patronul companiei aeriene care i-a transportat pe mercenarii lui Horațiu Potra în Congo spune că nu era un apropiat al acestuia. Omul de afaceri a precizat că l-ar fi cunoscut târziu pe șeful mercenarilor.

„În primă fază, era vroba de un singur zbor. Cuvântul Potra...nici nu l-am cunoscut, nu știam cine este și nici nu era vorba atunci. Noi am semnat un contract cu o firmă cu administrator francez și ulterior, după ce am efectuat mai multe zboruri, am înțeles că este implicat domnul Potra.

Ulterior, l-am cunoscut după aceste 20 de zboruri.

Ce știam noi...transportăm persoane, în cazul ăsta era de la Sibiu către Congo cu pasageri care au grijă de o mină din Congo.

Nu am transportat niciodată cargo, numai pasageri cu bagajele lor. Suntem întrebați «ați transportat arme, diamante, aur?» Nu! Nu este asta în sarcina noastră”, a declarat, miercuri, Jurgen Faff, CEO-ul companiei aeriene FlyLilly, în cadrul unei conferințe de presă.

Jurgen Faff este acuzat de evaziune fiscală și se află sub control judiciar pentru 60 de zile. Prin compania pe care o deține, ar fi fost transportate din Congo în România aruncătoare de grenade, pistoale-mitralieră, pistoale automate și alte arme.

Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii acestuia au fost trimiși în judecată în dosarul în care sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat.

