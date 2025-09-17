Live TV

Video Explicațiile companiei aeriene care i-a dus pe mercenarii lui Potra în Congo. „Suntem întrebați: Ați transportat arme, diamante, aur?”

Data actualizării: Data publicării:
Jurgen Faff BUCURESTI - FLYLILI - CONFERINTA DE PRESA - 17 SEP 2025
Foto: Inquam Photos / Tudor Pana

Patronul companiei aeriene care i-a transportat pe mercenarii lui Horațiu Potra în Congo spune că nu era un apropiat al acestuia. Omul de afaceri a precizat că l-ar fi cunoscut târziu pe șeful mercenarilor.

„În primă fază, era vroba de un singur zbor. Cuvântul Potra...nici nu l-am cunoscut, nu știam cine este și nici nu era vorba atunci. Noi am semnat un contract cu o firmă cu administrator francez și ulterior, după ce am efectuat mai multe zboruri, am înțeles că este implicat domnul Potra. 

Ulterior, l-am cunoscut după aceste 20 de zboruri. 

Ce știam noi...transportăm persoane, în cazul ăsta era de la Sibiu către Congo cu pasageri care au grijă de o mină din Congo. 

Nu am transportat niciodată cargo, numai pasageri cu bagajele lor. Suntem întrebați «ați transportat arme, diamante, aur?» Nu! Nu este asta în sarcina noastră”, a declarat, miercuri, Jurgen Faff, CEO-ul companiei aeriene FlyLilly, în cadrul unei conferințe de presă.

Jurgen Faff este acuzat de evaziune fiscală și se află sub control judiciar pentru 60 de zile. Prin compania pe care o deține, ar fi fost transportate din Congo în România aruncătoare de grenade, pistoale-mitralieră, pistoale automate și alte arme.

Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii acestuia au fost trimiși în judecată în dosarul în care sunt acuzați de tentativă la lovitură de stat. 

Horațiu Potra ar încerca să obțină azil politic în Rusia, spune procurorul general al României  

