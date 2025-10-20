Reforma pensiilor magistraților era de așteptat să nu treacă testul constituționalității, a afirmat, pentru Digi24, fostul judecător CCR, Petre Lăzăroiu.„Legea este total neconstituțională. Se aplica doar magistraților, deși sunt cinci-șase categorii de seniori cu pensii speciale”, a explicat acesta.

„Eu m-am așteptat ca această lege să pice, am tot spus-o că este de picat legea și se pare că am avut dreptate. Nu știu motivele pe care s-au bazat judecătorii Curții, dar era clar că este din start discriminatorie. Sunt cinci-șase categorii de pensionari cu pensii de serviciu - așa-zisele pensii speciale - iar ei s-au gândit doar la magistrați să o aplice: nu, aplică-le tuturor, dacă suntem într-o situație așa de grea. Nu se poate să procedezi așa. I s-a pus lui pata (n.r. premierului Ilie Bolojan)”, a declarat Lăzăroiu.

În 2023, a mai existat o lege, care a trecut și care a stabilit vârsta de pensionare, a adăugat fostul judecător.

„Nu înțeleg de ce nu s-au dus din nou la acea lege și mai adăugau câte ceva - au făcut o lege specială pentru magistrați. Trebuie acum să aștepte și să reia procedura. (...) Această lege e total neconstituțională”, a adăugat Petre Lăzăroiu.

Curtea Constituțională a admis sesizarea ÎCCJ privind reforma pensiilor magistraților, ceea e înseamă că reforma propusă de guvern nu poate fi aplicată. „Dacă un astfel de pachet va cădea la Curtea Constituţională, e greu de presupus că acest Guvern va mai avea legitimitatea să vină să rezolve alte nedreptăţi, alte acumulări care sunt adunate”, declara premierul Ilie Bolojan pe 27 august.

Potrivit surselor Digi24, decizia a fost luată cu majoritate de voturi, 5 la 4, iar problema de constituționalitate ține de formă, privind procedura de adoptare a actului legislativ.

Curtea Constituţională a admis, luni, obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, a anunţat instituţia. Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost amânată de CCR de două ori, până la decizia de luni.

