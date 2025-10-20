Live TV

Explozia de la blocul din Rahova. Ce spun procurorii despre cauza producerii deflagrației

INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_05_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Explozie într-un bloc din Rahova. Foto: Inquam Photos / Tudor Pana
Identificarea celor 3 femei care au murit și alte cercetări, parte a anchetei

Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a transmis, luni, că deocamdată nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei din Rahova în care trei persoane au murit şi alte 15 au fost rănite. Astfel, procurorii spun că nu sunt indicii că evenimentul a fost provocat de prezenţa sau folosirea de material exploziv.

Săptămâna aceasta are loc cercetarea la faţa locului în paralel cu audieri ale persoanelor care pot avea date legate de eveniment, scris News.ro.

Citește și: Cum va fi pus în siguranță blocul din Rahova afectat de explozie: Stelian Bujduveanu a explicat etapele intervenției

Dosarul deschis în urma exploziei din blocul din cartierul Rahova vizează infracţiunea de distrugere din culpă care a avut că urmare un dezastru, iar cercetările se desfăşoară in rem, informează, luni, Parchetul de pe lângă Curtea de apel Bucureşti.

„În acest moment al cercetărilor nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei, acestea urmând a fi stabilite prin expertize tehnice de specialitate, iar la finalizarea acestora, informaţiile de interes public vor fi comunicate”, se arată într-un comunicat al instituţiei.

Procurorii precizează că „nu au rezultat date ori indicii în sensul că evenimentul investigat a fost generat de prezenţa ori folosirea de material exploziv”.

Identificarea celor 3 femei care au murit și alte cercetări, parte a anchetei

În acest dosar penal a fost realizată identificarea tuturor celor trei femei care au murit în explozie.

„În cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală, au fost realizate activităţile de examinare şi identificare a celor 3 persoane decedate, fiind obţinute concluziile expertizei genetice judiciare dispuse în cauză”, mai informează sursa citată.

Citește și: Locatarii blocului afectat de explozia din Rahova vor primi bani și chirii „pe termen lung”. Anunțul prefectului Capitalei

Procurorii anunţă că săptămâna aceasta continuă cercetarea la faţă locului începută încă din ziua exploziei, în anchetă fiind cooptaţi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române- Direcţia de Investigaţii Criminale, Serviciului Criminalistic, Serviciului Omoruri şi Serviciului Vătămări şi Ucideri din Culpă din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, precum şi specialişti din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică al Inspectoratului General al Poliţiei Române, ISU, Bucureşti-Ilfov, INSEMEX Petroşani, Inspectoratului Naţional de Expertize Criminalistice şi Inspectoratului de Stat în Construcţii.

Citește și: Administratoarea blocului din Rahova, audiată de procurori: „Cei de la firmă au rupt sigiliul. Noi am oprit gazele”

Activităţile de cercetare la faţă locului. care vor fi realizate şi marţi, „au loc în prezenţa specialiştilor de la Inspectoratul de Stat în Construcţii şi „cu respectarea recomandărilor acestora având în vedere starea imobilului”, mai transmit procurorii.

În paralel, vor continua şi audieri ale persoanelor caree au cunoştinţă de împrejurările şi modul în care a avut loc evenimentul.

Anchetatorii fac apel către mijloacele de informare în masă „să evite speculaţiile privind cauzele producerii evenimentului sau atribuirea responsabilităţii unor persoane ori instituţii”.

Citește și: Care este starea victimelor exploziei din Rahova, internate la spitalele Floreasca și „Grigore Alexandrescu”

