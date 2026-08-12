Procesul de extrădare a fugarului Paul de România, condamnat în 2020 în dosarul Ferma Băneasa, ar putea fi amânat pentru o perioadă nedeterminată, în condițiile în care avocații săi încearcă să convingă justiția franceză că acesta este bolnav și nu poate fi tratat corespunzător în România, relatează surse Digi24.

Cererea avocaților autointitulatului Paul de România va fi judecată azi la Curtea de Apel din Paris.

Din datele Digi24, avocații acestuia nu au făcut publice afecțiunile pe care le invocă în cererea adresată judecătorilor francezi.

Acest proces s-ar putea întinde pe o perioadă nedeterminată, în condițiile în care magistrații francezi ar putea cere expertize care să ateste dacă Paul de România poate fi încarcerat sau tratat la noi în țară.

Curtea de Apel Paris este și instanța care, după ani de procese, a fost de acord ca Paul al României să fie extrădat în țară.

Reamintim că autointitulatul prinț a fugit din România în anul 2020, când a fost condamnat definitiv la 3 ani și 4 luni de închisoare în dosarul Ferma Băneasa. Detalii, aici.

Editor : M.G.