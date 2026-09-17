Faleza din Tuzla revine în domeniul public al statului după 11 ani de judecată. Buzoianu: „Au fost recuperate definitiv 33 de hectare”

33 de hectare de faleză din comuna Tuzla revin în domeniul public al statului român, după 11 ani de procese. Ministra Mediului Diana Buzoianu a anunțat că Înalta Curte de Casație și Justiție a dat o decizie definitivă în acest caz.

„Au fost recuperate definitiv în instanță 33 de hectare de pe faleza Tuzla! Faleza litoralului românesc de pe raza comunei Tuzla revine în domeniul public al Statului Român!”, a transmis Diana Buzoianu, joi pe Facebook.

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Potrivit ministrei, cazul de la Tuzla ar face parte dintr-o situație mai amplă identificată de Ministerul Mediului la nivelul litoralului românesc.

„Pe scurt, la Tuzla s-a întâmplat ce am scos la iveală de la Ministerul Mediului ca fiind o realitate pe tot litoralul românesc”, a scris Buzoianu.

Ministra susține că, în ultimii ani, mai multe primării ar fi trecut în domeniul lor terenuri de pe litoral care, potrivit Constituției, aparțin domeniului public al statului.

„Primăriile au inventariat și au dat hotărâri de consiliu local prin care au trecut ilegal, în ultimii ani, terenuri întregi de pe litoralul românesc. Terenuri care, conform Constituției, sunt proprietatea publică a Statului Român”, a afirmat Diana Buzoianu.

Aceasta susține că, ulterior, unele dintre aceste terenuri ar fi fost vândute, concesionate sau folosite pentru construcții.

„Apoi primăriile s-au apucat să vândă terenurile, să concesioneze falezele, să construiască direct pe ele. În unele cazuri e atât de pe față totul încât terenurile au ajuns chiar la apropiați sau familiile primarului”, a mai spus ministra.

Decizia ÎCCJ, după 11 ani de judecată

În cazul Tuzla, Buzoianu afirmă că cele 33 de hectare de faleză au fost preluate printr-o hotărâre a Consiliului Local, însă Înalta Curte a stabilit definitiv că terenul aparține domeniului public al statului.

„Ei bine, și la Tuzla au fost luate, prin hotărârea Consiliului Local, 33 de hectare de faleză. Ieri, ÎCCJ a decis definitiv: acela e teren proprietate publică a statului român!”, a transmis Diana Buzoianu.

Ministra Mediului spune că este necesară clarificarea tuturor situațiilor similare și protejarea patrimoniului public.

„Este momentul ca toate aceste situații să fie clarificate, iar patrimoniul public al Statului Român să fie protejat și administrat cu respectarea legii”, a afirmat Buzoianu.

La finalul mesajului, ministra i-a felicitat pe juriștii Administrației Bazinale Dobrogea-Litoral care au reprezentat statul în acest litigiu.

„Felicitări sincere juriștilor de la Administrația Bazinală Dobrogea-Litoral care au luptat 11 ani pentru ca statul să recupereze resurse tratate ca și cum ar fi pe persoană fizică al unor primari”, a încheiat Diana Buzoianu.

Editor : Ana Petrescu