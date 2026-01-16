Zece persoane au fost reținute pentru 24 de ore într-un dosar de fraudă bancară din județul Constanța. Anchetatorii spun că persoane vulnerabile au fost folosite pentru obținerea unor credite cu acte false, în numele unor falși pensionari fictivi, prejudiciul depășind 3 milioane de lei.

Potrivit anchetatorilor, în total 49 de persoane au fost audiate. Procurorii au stabilit că mai multe persoane vulnerabile, cu venituri reduse, ar fi fost folosite pentru obținerea unor credite pe baza unor acte falsificate.

Conform datelor din anchetă, suspecții ar fi convins persoane cu situații financiare precare să își falsifice documentele astfel încât să apară ca pensionari militari. În acest mod, ar fi fost obținute sume importante de bani de la bănci și instituții financiare nebancare.

Anchetatorii susțin că unii dintre beneficiarii creditelor s-ar fi prezentat drept pensionari militari pentru a îndeplini condițiile necesare acordării împrumuturilor. Creditele ar fi fost obținute atât de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Constanța, cât și de la alte instituții.

Cei zece suspecți reținuți urmează să fie prezentați procurorilor cu propuneri legale, în timp ce ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor persoanelor implicate în aceste fraude bancare.

