Live TV

Video Falși pensionari militari folosiți pentru credite uriașe. Zece persoane reținute în Constanța

Data publicării:
N08 PERCHEZITII CONSTANTA VO 160126_00454
Zece persoane au fost reținute pentru 24 de ore într-un dosar de fraudă bancară din județul Constanța. Foto Poliția Română

Zece persoane au fost reținute pentru 24 de ore într-un dosar de fraudă bancară din județul Constanța. Anchetatorii spun că persoane vulnerabile au fost folosite pentru obținerea unor credite cu acte false, în numele unor falși pensionari fictivi, prejudiciul depășind 3 milioane de lei.

Potrivit anchetatorilor, în total 49 de persoane au fost audiate. Procurorii au stabilit că mai multe persoane vulnerabile, cu venituri reduse, ar fi fost folosite pentru obținerea unor credite pe baza unor acte falsificate.

Conform datelor din anchetă, suspecții ar fi convins persoane cu situații financiare precare să își falsifice documentele astfel încât să apară ca pensionari militari. În acest mod, ar fi fost obținute sume importante de bani de la bănci și instituții financiare nebancare.

Anchetatorii susțin că unii dintre beneficiarii creditelor s-ar fi prezentat drept pensionari militari pentru a îndeplini condițiile necesare acordării împrumuturilor. Creditele ar fi fost obținute atât de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Constanța, cât și de la alte instituții.

Cei zece suspecți reținuți urmează să fie prezentați procurorilor cu propuneri legale, în timp ce ancheta continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor persoanelor implicate în aceste fraude bancare.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan sustine o conferinta de presa
1
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care ia act de demisia ministrului...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
2
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
Vladimir Putin și Ali Khamenei
3
Vladimir Putin e gata să „trădeze” Iranul pentru a-și salva relațiile cu Donald Trump...
BUCURESTI - ANPC - IAN 2024
4
Șeful ANPC răspunde la anunțul lui Ilie Bolojan că personalul său „poate fi redus fără...
erfan soltani
5
Dominic Fritz distribuie poza iranianului pe care regimul de la Teheran vrea să-l execute...
"Cutremur" la un post de televiziune! Își schimbă prezentatorii sau pierd contractul de 69.000.000€ / an
Digi Sport
"Cutremur" la un post de televiziune! Își schimbă prezentatorii sau pierd contractul de 69.000.000€ / an
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Julio Iglesias
Prima reacție a lui Julio Iglesias după acuzațiile de agresiune sexuală
politisti la perchezitii
Descinderi de amploare în Constanța: persoane cu venituri mici, folosite pentru fraude bancare. La cât se ridică prejudiciul
MINISTERUL SANATATII - SANITAS - PROTEST
Ministrul Alexandru Rogobete anunță că a trimis Corpul de control la Constanţa şi Buzău
liviu negoita primar cernavoda
Primarul din Cernavodă a fost condamnat la patru ani de închisoare. Decizia este definitivă
spital constanta2
Anchetă la Spitalul Județean Constanța: doi copii, în moarte cerebrală în urma unor intervenții chirurgicale
Recomandările redacţiei
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință...
ger frig termometru gettyimages
Gerul revine în România: ANM anunță lapoviță, polei și vânt. Cod...
trump machado nobel casa alba
Maria Corina Machado i-a oferit lui Donald Trump medalia Premiului...
intrarea in sala CCR
CCR dezbate astăzi obiecția privind pensiile magistraților, după trei...
Ultimele știri
Curtea de Apel București, așteptată să decidă asupra cererilor de suspendare a doi judecători CCR: Mihai Busuioc și Dacian Dragoș
Argentina și testul influenței financiare. Cum mizează Trump pe bani, nu pe forță, pentru a-și extinde dominația în America Latină
Ce l-a convins pe Trump să amâne atacul asupra Iranului. „Președintele ține degetul pe buton” (Axios)
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Lewinsky spune că Bill Clinton "a scăpat mult mai ușor" decât ea după scandalul de la Casa Albă: "Un...
Cancan
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Fanatik.ro
Ce șanse are FCSB să prindă play-off-ul în Superliga. AI a făcut 10.000 de simulări și a răspuns cât se poate...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
La 31 de ani, Georgina Rodriguez, iubita lui Cristiano Ronaldo, a dat o mare lovitură. E anunțul momentului
Adevărul
Trump amenință că va trimite armata în Minnesota, dacă autorităţile nu reușesc să oprească „atacurile”...
Playtech
Noua vârstă de pensionare pentru angajații MApN: cele două variante aflate în discuție
Digi FM
Părinții lui Mario Iorgulescu, reacții după interviul dat de tânăr: "E un băiat bolnav. Este foarte gravă...
Digi Sport
Nicu Gheară a pus mâna pe telefon și a dat ordin: "Faci echipă acolo! Răspund eu de tot!". Răspunsul a veni...
Pro FM
Fiica secretă a lui Freddie Mercury a murit din cauza unui cancer rar: "E cu tatăl ei iubit". Abia anul...
Film Now
A fost idolul femeilor în anii 2000, dar acum e de nerecunoscut. Cum arată actorul din "Alias" cu care s-a...
Adevarul
Zeci de radiologi din spitalele de stat „își vând” parafele clinicilor private. Cum sunt înşelaţi pacienţii
Newsweek
Pensiile speciale au crescut cu 7.500 lei în numai 2 ani. Cele contributive, cu 120 lei. Cum a fost posibil?
Digi FM
Oana Roman, foc și pară pe profesorul de matematică al fiicei sale: „Eu nu înțeleg ce e în capul lor”. Ce a...
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Matt Damon, apariție publică rară alături de soție și de cele patru fiice. Gia și-a ironizat amuzată tatăl pe...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...