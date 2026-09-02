Live TV

Fănel Bogos, audiat din nou de procurorii DNA. Ce spune omul de afaceri despre discuția cu premierul Ilie Bolojan

Data publicării:
florin bogos
Fănel Bogoș a reușit să ajungă în biroul premierului Ilie Bolojan pentru a cere favoruri, susțin procurorii DNA. Foto: Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Omul de afaceri vasluian Fănel Bogos este audiat, miercuri la sediul DNA Iași, în dosarul în care este acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență. La sosirea la DNA, Bogos a declarat că nu a discutat nici cu premierul Ilie Bolojan, nici cu alte persoane implicate în dosar „despre niciun bănuț”.

Fănel Bogos a spus că se așteaptă la schimbarea încadrării juridice, dar și la prelungirea măsurii controlului judiciar, scrie News.ro.

Întrebat despre discuția pe care a avut-o cu premierul Ilie Bolojan, omul de afaceri a afirmat că aceasta a fost una scurtă și de principiu.

„Am avut o discuție principială (cu premierul – n.r.), a fost o discuție scurtă. Probabil necunoscându-mă și eu, fiind insistent, m-a primit, dar nu a avut timp să se documenteze”, a afirmat Fănel Bogos.

Citește și: Cristina Trăilă a demisionat din Guvern. Cum comentează acuzațiile din dosarul DNA

El a precizat că nici în cadrul acestei discuții și nici în conversațiile cu alte persoane implicate în dosar nu s-a vorbit despre bani.

Bogos: „DNA a fost dusă pe drumuri greșite”

În ceea ce privește ancheta în care este implicat, Fănel Bogos a declarat că are încredere în Justiție, însă consideră că procurorii anticorupție au fost conduși pe o pistă greșită.

„DNA a fost dusă pe drumuri greșite”, a spus omul de afaceri.

Fănel Bogos a fost reținut pe 5 noiembrie 2025 și arestat preventiv a doua zi, pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență. Din martie 2026, omul de afaceri vasluian se află sub control judiciar.

Citește și: Nicușor Dan, despre scandalurile recente de corupție: Știam cu toții că sunt oameni gata să dea șpagă. Statul a reacționat corect

Bogos urmează să dea noi declarații, miercuri, în fața procurorilor DNA Iași, după punerea sub acuzare a secretarului general al Guvernului, Cristina Trăilă, care are calitatea de suspect în același dosar.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
carduri de sanatate
1
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
ANI agentia nationala de integritate
2
ANI a anunțat câte persoane își vor pierde mandatul sau funcția după intrarea în vigoare...
Avion de spionaj Ilushin Il-20
3
Un avion de spionaj rusesc Iliușin Il-20, interceptat de avioane poloneze de vânătoare la...
the border into Romania as refugees flee Ukraine following the Russian invasion 2022
4
Rusia a distrus punctul vamal de la Orlivka, la granița României cu Ucraina. Traficul în...
Sărbătoare cu cruce roșie pe 1 septembrie. Foto Getty Images
5
Sărbătoare cu cruce roșie pe 1 septembrie. Cine este sfântul care a pus bazele...
Teodora Stoica: "Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!"
Digi Sport
Teodora Stoica: "Odihnește-te în pace, iubirea vieții mele!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
simina tanasescu ilie bolojan colaj
Întâlnirea controversată dintre Ilie Bolojan și Simina Tănăsescu: Vor fi furnizate imagini de pe camerele de supraveghere din Parlament
mark rutte ilie bolojan
Ilie Bolojan a vorbit cu șeful NATO despre incursiunile cu drone în spațiul aerian național și situația din Marea Neagră
ilie bolojan in parlament
Bolojan este nemulțumit că România a pierdut bani din PNRR. „Am găsit un program complet înțepenit, cu risc de eșec major”
Ilie Bolojan vorbind la telefon
Ilie Bolojan, discuție telefonică cu premierul Ucrainei. Bucureștiul și Kievul urmăresc dezvoltarea unor proiecte comune
ilie bolojan
Bolojan: „Sper să avem un guvern stabil în scurt timp. Dacă deraiem, costurile sociale vor fi mult mai mari”
Recomandările redacţiei
sedinta in camera deputatilor
PNL și USR boicotează miercuri activitatea din Camera Deputaților...
Catalin Drula la congres USR
Cătălin Drulă, mesaj în maghiară după scandalul din Camera...
agenti sbu in ucraina
Schimb de focuri între serviciile secrete GUR şi SBU, pe străzile din...
elevi care se uita la un avizier cu rezultate
Examenul suplimentar de admitere la liceu, eliminat de Comisia de...
Ultimele știri
USR cere din nou audierea șefului SPP Lucian Pahonțu în Parlament: „Există foarte multe semne de întrebare”
Guvernul Ungariei vrea să introducă un impozit pe averile mai mari de 2,7 milioane de euro. „Va fi o piatră de hotar”
PSD, mesaj ironic după condamnarea lui Clotilde Armand: „Avem o nouă specie de penali: «penalii buni din USR»”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii care atrag banii și succesul financiar în sezonul Fecioarei. Până pe 22 septembrie 2026, norocul le...
Cancan
Luca și Valentina și-au ucis propria fiică de 5 ani, apoi și-au luat viața. Ce au scris în biletul de adio
Fanatik.ro
Mihai Stoica, șocat de un fan de 14 ani după eșecul FCSB. „Vine Drăguș, bă?”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Canicula și incendiile de vegetație din iulie au alimentat dezinformarea climatică în Europa
Fanatik.ro
Academia de fotbal Dănuț Lupu. Câți bani va investi? „Părinții nu mai au ce căuta la antrenamente”
Adevărul
De ce nu muncesc tinerii? Primul job, tot mai greu de obținut. „Companiile cer experiență de la cei care abia...
Playtech
Ce nu ai voie să arzi în curte, chiar dacă terenul îți aparține. Legea prevede inclusiv pedeapsa cu...
Digi FM
Prognoza ANM pentru septembrie. Unde se vor înregistra cele mai mari temperaturi și când revin ploile
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză: a fost anunțat transferul lui Ianis Hagi la noua echipă
Pro FM
Cleopatra Stratan, superbă în costum de baie, în vacanța din Santorini. A făcut o excepție și s-a lăsat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Robert Pattinson, despre provocările fizice din The Batman II: „Îmi simt vârsta la scenele de luptă. E mult...
Adevarul
Cât au îndeplinit statele UE din PNRR și ce urmează după 31 august. România este în zona de mijloc a...
Newsweek
Sunt bani pentru creșterea pensiilor la 1 ianuarie 2027. Anunțul ministrului muncii pentru pensionari
Digi FM
Tom Cruise anunţă continuarea „Days of Thunder”, alături de Anne Hathaway: „Tu naști, apoi facem acest film!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Pisicile și oamenii au o legătură mai puternică decât credeai. „Hormonul iubirii” explică de ce ne simțim...
Film Now
Richard Gere a împlinit la 77 de ani. Imaginile rare publicate de soția sa, cu 34 de ani mai tânără. „Te...
UTV
Imagini de colecție cu Loredana Groza la 16 ani, când a câștigat Festivalul Mamaia. „Vom muri aici, sub...