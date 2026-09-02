Fănel Bogos, audiat din nou de procurorii DNA. Ce spune omul de afaceri despre discuția cu premierul Ilie Bolojan

Omul de afaceri vasluian Fănel Bogos este audiat, miercuri la sediul DNA Iași, în dosarul în care este acuzat de instigare la șantaj și cumpărare de influență. La sosirea la DNA, Bogos a declarat că nu a discutat nici cu premierul Ilie Bolojan, nici cu alte persoane implicate în dosar „despre niciun bănuț”.

Fănel Bogos a spus că se așteaptă la schimbarea încadrării juridice, dar și la prelungirea măsurii controlului judiciar, scrie News.ro.

Întrebat despre discuția pe care a avut-o cu premierul Ilie Bolojan, omul de afaceri a afirmat că aceasta a fost una scurtă și de principiu.

„Am avut o discuție principială (cu premierul – n.r.), a fost o discuție scurtă. Probabil necunoscându-mă și eu, fiind insistent, m-a primit, dar nu a avut timp să se documenteze”, a afirmat Fănel Bogos.

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El a precizat că nici în cadrul acestei discuții și nici în conversațiile cu alte persoane implicate în dosar nu s-a vorbit despre bani.

Bogos: „DNA a fost dusă pe drumuri greșite”

În ceea ce privește ancheta în care este implicat, Fănel Bogos a declarat că are încredere în Justiție, însă consideră că procurorii anticorupție au fost conduși pe o pistă greșită.

„DNA a fost dusă pe drumuri greșite”, a spus omul de afaceri.

Fănel Bogos a fost reținut pe 5 noiembrie 2025 și arestat preventiv a doua zi, pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență. Din martie 2026, omul de afaceri vasluian se află sub control judiciar.

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Bogos urmează să dea noi declarații, miercuri, în fața procurorilor DNA Iași, după punerea sub acuzare a secretarului general al Guvernului, Cristina Trăilă, care are calitatea de suspect în același dosar.

Editor : Ana Petrescu