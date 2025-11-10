Live TV

Video Fată de 14 ani, agresată sexual în curtea unei biserici din Sectorul 3. Suspectul a muşcat un poliţist în momentul reţinerii

Data publicării:
bărbat în cătușe
Foto cu caracter ilustrativ: Guliver/Getty Images

Un bărbat în vârstă de 24 de ani, acuzat că a agresat sexual o fată de 14 ani în faţa unei biserici din Capitală încercând că o sărute cu forţa şi atingând-o într-o zonă intimă, a fost reţinut. Dus la secţie, agresorul a devenit violent în momentul reţinerii şi l-a muşcat pe poliţistul care a intervenit să nu-şi facă rău singur.

Poliţiştii bucureşteni au reţinut, duminică, un bărbat în vârstă de 24 de ani, într-un dosar penal privind o agresiune sexuală săvârşită asupra unui minor, informează Poliţia Capitalei.

Potrivit sursei citate, Serviciul Agresiuni Sexuale a fost sesizat, prin apel la 112, că o fată de 14 ani ar fi fost agresată sexual, în timp ce se afla în faţa unui lăcaş de cult din Sectorul 3. Poliţiştii care s-au deplasat la faţa locului i-au identificat atât pe minora care ar fi fost agresată sexual, cât şi pe bărbatul bănuit de comiterea faptei.

Cei doi au fost conduşi la Poliţie pentru stabilirea faptelor şi a împrejurărilor în care s-au produs acestea şi pentru a fi luate măsurile care se impun.

În baza probelor, anchetatorii au stabilit că, duminică după prânz, în timp ce minora se afla în faţa unui lăcaş de cult, profitând de imposibilitatea acesteia de a se apăra, bărbatul ar fi atins-o într-o zonă intimă şi ar fi încercat să o sărute.

Astfel, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore, iar în momentul punerii în aplicare a acestei măsuri, acesta s-a manifestat violent încercând să-şi facă rău singur, moment în care a fost imobilizat, însă l-a mușcat pe unul dintre poliţişti, rănindu-l.

Poliţiştii Serviciului Agresiuni Sexuale continuă cercetările, sub supravegherea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru agresiune sexuală asupra unui minor.

În ceea ce priveşte fapta împotriva poliţistului, cercetările vor fi preluate de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Minorii aflați în dificultate pot apela 116.111 - Telefonul Copilului. 

Editor : C.S.

