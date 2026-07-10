Federația Columna-SCOR cere schimbarea legislației după cazul Viorel Pașca: „Persoanele cu dizabilități au rămas fără protecție”

Federația Columna-SCOR cere modificarea de urgență a legislației privind protecția persoanelor adulte cu dizabilități, în urma cazului Viorel Pașca, aflat în atenția DIICOT și a Poliției Române. Reprezentanții organizației susțin că implementarea accelerată a procesului de dezinstituționalizare, fără dezvoltarea serviciilor comunitare necesare, a redus capacitatea statului de a proteja persoanele vulnerabile și a favorizat apariția unor furnizori neautorizați de servicii sociale.

Poziția federației vine după ce autoritățile au identificat sute de persoane vulnerabile preluate de entități neautorizate, în afara cadrului legal. Potrivit documentului transmis de Columna-SCOR, sistemul public de protecție socială se confruntă cu o imposibilitate obiectivă de a asigura măsuri adecvate pentru o parte dintre persoanele adulte cu dizabilități și nevoi complexe, în contextul implementării obiectivelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), care prevăd accelerarea procesului de dezinstituționalizare și integrarea acestora în comunitate.

„S-a creat un vid de protecție”

În document se arată că implementarea acestor măsuri ar fi dus la închiderea accelerată a unor servicii rezidențiale acreditate, reducerea capacității instituționale de preluare a persoanelor cu dizabilități severe, limitarea internărilor în centrele rămase funcționale și creșterea presiunii asupra comunităților, fără ca serviciile alternative să fie dezvoltate în același ritm.

„Statul a transmis implicit că aceste persoane trebuie «reintegrate», deși nu există servicii comunitare capabile să le asigure supraviețuirea în condiții de siguranță. Această presiune politică a generat un vid de protecție, exploatat ulterior de furnizori neautorizați, precum cei implicați în cazul Pașca”, potrivit comunicatului de presă.

Columna-SCOR susține că direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului (DGASPC) din întreaga țară se confruntă cu un număr tot mai mare de solicitări privind instituirea unor măsuri de protecție pentru persoane adulte cu dizabilități, în special pentru cele cu grad ridicat de dependență.

În același timp, instituțiile nu ar putea răspunde acestor solicitări din cauza legislației restrictive, a închiderii premature a unor servicii rezidențiale, a lipsei serviciilor comunitare alternative și a unor politici publice considerate incoerente.

„DGASPC-urile sunt puse în situația paradoxală de a primi cereri urgente de protecție, dar nu pot dispune măsuri, deoarece statul a interzis internările persoanelor cu dizabilități în centre rezidențiale și, totodată, a eliminat infrastructura necesară pentru protejarea acestor persoane”, se mai arată în document.

„Legea nu le permitea să intervină”

Potrivit Federației, direcțiile județene de asistență socială nu aveau competență legală pentru a controla ONG-uri, persoane fizice sau alte entități care ofereau servicii sociale în mod informal.

„DGASPC-urile nu puteau preveni sau opri activitatea entităților implicate în cazul Pașca, deoarece legea nu le permitea să intervină. În ultimii ani, atât Federația Columna-SCOR, cât și instituțiile județene au semnalat în mod repetat faptul că politicile publice adoptate în domeniul dizabilității nu sunt concepute pentru a proteja persoanele vulnerabile. Închiderea serviciilor funcționale și lipsa infrastructurii comunitare vor conduce la riscul apariției furnizorilor neautorizați, însă aceste avertismente nu au fost luate în considerare de ministerele responsabile. Instituțiile județene nu au puterea de a modifica legislația, nu pot crea servicii fără finanțare și aprobări și nu pot dispune internări în lipsa capacității rezidențiale, fiind obligate să aplice un cadru legal inadecvat și nerealist”, se mai arată în document.

În acest context, federația solicită sancționarea celor pe care îi consideră responsabili pentru elaborarea și implementarea unor politici publice „nerealiste”, precum și modificarea de urgență a legislației privind protecția persoanelor adulte cu dizabilități, astfel încât instituțiile județene să poată dispune măsuri eficiente de protecție pentru persoanele aflate în situații de risc.

„Doar printr-o reglementare rapidă, coerentă și fundamentată pe realitatea din teren se poate restabili capacitatea statului de a proteja persoanele vulnerabile”, este mesajul Federației Columna-SCOR.

Editor : A.D.