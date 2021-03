Femeia care a lovit mortal o fetiță de 6 ani și o tânără de 20, sâmbătă seara, pe o stradă din cartierul Andronache din București, a fost reținută luni. Decizia vine după ce legiștii au stabilit că femeia băuse înainte de a se urca la volan. Nu cât să depășească limita pentru încă o infracțiune, însă cu siguranță va atârna greu în ancheta de ucidere din culpă.

La două zile de la tragedia din cartierul Andronache, investigația pentru ucidere din culpă deschisă de Parchetul din Sectorul 2 ia o altă turnură. Inițial, procurorii nu s-au grăbit să ia măsuri în cazul femeii care era la volan, pe motiv că era în stare de șoc, după ce fost bătută de localnici. Expertiza cerută legiștilor a dat însă totul peste cap.

Raportul privind probele biologice care au ajuns la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 al Capitalei arată că femeia a consumat alcool înainte să se urce la volan. Rezultatul a fost de 0,60 g de alcool pur pe litrul de sânge.

Femeia a fost imediat chemată la audieri și apoi reținută.

La audieri ar fi declarat că a avut o criză de strănut și de aceea a apăsat cu putere pedala de accelerație. La primele audieri, ea ar fi declarat că a încurcat pedala de frână cu cea de accelerație, întrucât nu șofa prea des, și negase că ar fi consumat alcool.

Femeia, în vârstă de 56 de ani, a fost agresată la locul accidentului și a suferit un șoc. De aceea anchetatorii au lăsat-o în libertate după primele audieri.

Cele două fete, de 6 şi de 20 de ani, au murit sâmbătă strivite de maşina condusă de ea. Potrivit imaginilor de pe o cameră de supraveghere, mașina nu a dat nicio clipă impresia că ar fi intrat în frânare, ci dimpotrivă, accelerează.

Fetița de 6 ani a murit în drum spre spital, iar tânăra de 20, cu multiple traumatisme, cu hemoragie internă, a intrat în stop cardiorespirator înainte de a intra în operaţie şi a fost declarată decedată după ce nu a răspuns manevrelor de resuscitare.

Rudele victimelor așteaptă o anchetă rapidă.

„E în libertate, dar legea trebuie să își facă datoria, să își facă dreptate, să își facă datoria”, spune îndurerată mama uneia dintre victime.

Primarul Sectorului 2 a venit să-și ceară scuze

Pe de altă parte, oamenii din cartier se uită acuzator și spre autoritățile locale.

- Limitatoare de viteză dacă ar fi fost puse, ar fi ajutat?

- De foarte multă vreme, toată lumea a făcut cerere, dar ni se spune că nu sunt bani! dezvăluie fratele uneia dintre victime.

- Unde ar fi trebuit puse?

- Uite, aici, pe strada cealaltă, că se circulă cu viteză. De aia s-a întâmplat și necazul cu surioara mea și cu cealaltă fetiță.



„De când s-a dat în folosință autostrada, au început accidentele, au început să moară copii din cauza lipsei de limitatoare”, spune un localnic. „Personal, am vrut să le achiziționez. Am fost atenționat să am grijă să nu le cumpăr, pentru că o să fiu amendat de poliția locală petru că nu am autorizație”, mărturisește bărbatul.

Primarul de Sector, Radu Mihaiu, a mers să vorbească cu localnicii. Și-a recunoscut deschis partea de vină.

„Vin în fața dumneavoastră și vă spun că eu și birocrația română din acest moment suntem vinovați de moartea acestor fete”, le-a declarat edilul locuitorilor din zonă.

„Dar fiecare 'cedează' sau 'stop' ar trebvui să aibă așa ceva!”, observă un localnic.

„Da, aveți dreptate!”, a încuviințat primarul.

Edilul a explicat că direcții din subordinea Primăriei Generale au în atribuții montarea de limitatoare de viteză. Numai că Direcția Transporturi și Administrația Străzilor spun că în ultimii doi ani nu au primit astfel de solicitări.

