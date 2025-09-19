Live TV

Femeia care s-a urcat băută la volan și a ucis un bărbat în Ilfov a fost arestată. Mașina pe care o conducea era furată

Data actualizării: Data publicării:
femeie arestata
Credit foto: Guliver/Getty Images

O femeie de 29 de ani din București a fost arestată preventiv pentru 30 de zile după ce a urcat băută la volan, cu permisul suspendat, și a accidentat mortal un bărbat de 54 de ani care circula pe un scuter în Popești-Leordeni. Testată cu aparatul etilotest, tânăra avea o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar polițiștii au stabilit că mașina pe care o conducea fusese luată fără știrea proprietarului, informează Agerpres.

Un judecător a dispus vineri arestarea preventivă pentru 30 de zile a femeii care s-a urcat băută la volan şi a accidentat mortal un bărbat care se deplasa pe scuter pe o stradă din localitatea ilfoveană Popeşti - Leordeni.

Joi dimineaţa, în jurul orei 05:31, poliţiştii au fost sesizaţi prin numărul de urgenţă 112 că, pe o stradă din localitatea Popeşti-Leordeni, se află o persoană decedată în afara părţii carosabile.

Din primele cercetări a rezultat că o persoană nu ar fi adaptat viteza la condiţiile de drum şi ar fi intrat pe sensul opus de mers, unde ar fi acroşat un bărbat de 54 de ani ce se deplasa pe un moped.

Ulterior, în jurul orei 11:30, poliţiştii Serviciului Rutier Ilfov au depistat persoana bănuită de comiterea faptei, într-o parcare de pe Autostrada A0, în cauză fiind vorba despre o femeie de 29 de ani, din municipiul Bucureşti, având dreptul de conducere suspendat.

Femeia de 29 de ani a fost testată cu aparatul alcooltest care a indicat o alcoolemie de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, poliţiştii au descoperit că maşina nu era a ei, fiind luată de la proprietar fără ştirea acestuia, motiv pentru care femeia este cercetată şi pentru furt.

