Video Fetița de 4 ani din Gorj, adusă în comă la spital de mama sa, a murit după aproape o lună. Mama și partenerul ei, în arest

Fetița de 4 ani din Gorj, adusă în comă la spital de mama sa, a murit după aproape o lună. Mama și partenerul său, în arest. Foto Digi24

Fetița de 4 ani din județul Gorj, care a ajuns în comă la spital la începutul lunii februarie, după ce a fost adusă de mama sa cu răni grave la cap, a murit după aproape o lună de spitalizare. Copila era internată la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, unde fusese transferată în stare critică. Atât mama fetiței, cât și concubinul acesteia au fost arestați preventiv.

Copilul a fost dus la începutul lunii februarie la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Târgu Jiu, în stare de comă. Mama le-a spus medicilor că fetița ar fi căzut din pat și s-ar fi lovit la cap.

Medicii au considerat însă că gravitatea rănilor ridică suspiciuni și au anunțat poliția. Ulterior, copilul a fost transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București pentru îngrijiri medicale de specialitate.

În ciuda eforturilor depuse de medici timp de aproximativ o lună, fetița nu a supraviețuit.

În urma cercetărilor, atât mama copilului, cât și concubinul acesteia au fost inițial reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, anchetatorii au decis arestarea preventivă a celor doi în acest caz.

