Grecul Konstantinos Passaris, supranumit „Fiara din Balcani”, care execută o condamnare pe viaţă în România, rămâne în închisoare după ce Tribunalul Dolj i-a respins joi definitiv o cerere de eliberare condiţionată.

ACTUALIZARE 17:37 Decizia instanţei vine după ce Passaris primise o soluţie nefavorabilă şi la Judecătoria Craiova, în iunie 2026.

Conform documentelor depuse din instanţă, Passaris se află în închisoare de peste 24 de ani pentru săvârşirea infracţiunii de omor deosebit de grav, iar pentru a fi eliberat condiţionat trebuie să execute minim 20 de ani.

Judecătorul spune însă că Passaris nu îndeplineşte alte condiţii pentru a fi eliberat din Penitenciarul Craiova.

În primul rând, el ar trebui să fie „stăruitor în muncă, disciplinat şi să dea dovezi temeinice de îndreptare”, ţinându-se seama şi de antecedentele sale penale.

„Instanţa reţine că, pe durata executării pedepsei, persoana privată de libertate a fost sancţionată disciplinar de 9 ori pentru abateri disciplinare diverse şi recompensat de 9 ori cu ridicarea măsurii disciplinare aplicate anterior şi de 41 de ori cu suplimentarea drepturilor. A parcurs 13 programe educaţionale, 4 programe de asistenţă psihologică şi 3 programe de asistenţă socială obligatorii. De asemenea, a participat la 5 programe moral religioase, la 11 activităţi psihologice, la 3 activităţi sociale şi la 116 activităţi educaţionale, facultative. A refuzat un program de asistenţă psihologică obligatoriu, pe care l-a parcurs ulterior, şi o consiliere moral religioasă. A fost exclus de la un campionat sportiv. A fost selecţionat pentru patru vizite în comunitate. A beneficiat de consiliere educaţională, psihologică şi socială, îndeplinind recomandările din Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică. Fiind avute în vedere aceste menţiuni, instanţa apreciază că persoana privată de libertate a adoptat o conduită relativ normală în decursul executării hotărârii penale, conformă regulilor de deţinere, însă nu s-a remarcat prin comportamentul său în asemenea măsură încât să creeze convingerea instanţei în sensul că s-a atins scopul pedepsei, acela de a asigura o transformare a persoanei condamnate, prin înlăturarea acelor deprinderi ce au constituit factori declanşatori în executarea activităţii ilicite”, explică judecătorul care i-a respins cererea, potirvit Agerpres.

Știrea inițială

Konstantinos Passaris a cerut, la Tribunalul Dolj, eliberarea condiționată, după ce instanța i-a respins cereri anterioare în ultimele luni.

Avocatul lui Passaris spune că acesta vrea să ajungă din nou în societate, însă magistrații au ținut cont că în ultima perioadă a fost sancționat de 28 de ori pentru comportament agresiv, în timp ce era închis în penitenciarele din țară.

Konstantinos Passaris este încarcerat de mai bine de 28 de ani. A fost condamnat la închisoare pe viață după comiterea unui dublu asasinat și un jaf armat în România.

De asemenea, a comis peste 20 de fapte penale și în Grecia, unde a fost încarcerat. Passaris a reușit să evadeze din închisoare în statul elen și a ucis 4 oameni, dintre care un agent de penitenciar.

Editor : A.C.