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Fiul lui Cristi Borcea, Patrick, a fost pus sub monitorizare electronică după ce a intrat în locuinţa fostei iubite şi ar fi agresat-o

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masina politie
Foto: Captură video
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Patrick Borcea, fiul lui Cristi Borcea, a fost pus sub monitorizare electronică şi Judecătoria Sectorului 6 a emis un ordin de protecţie, pentru o perioadă de 6 luni, după ce acesta a intrat în locuinţa fostei iubite şi ar fi agresat-o, au declarat, pentru Agerpres, surse judiciare.

"La data de 1 august, poliţişti din cadrul Secţiei 20 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, de către o femeie, cu privire la faptul că, în aceeaşi zi, în jurul orei 10:15, după ce a plecat de la domiciliul său din Sectorul 6, pentru o perioadă scurtă, fără a asigura uşa de acces, la revenirea în locuinţă l-a găsit în interiorul acesteia pe fostul concubin", a informat, joi, Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Potrivit sesizării, între cei doi a avut loc un conflict, în timpul căruia bărbatul ar fi ameninţat-o şi ar fi agresat-o fizic, ulterior părăsind locuinţa cu cheile apartamentului şi ale autoturismului persoanei vătămate.

În urma verificărilor efectuate, bărbatul s-a prezentat la sediul Secţiei 20 Poliţie, unde a predat cheile.

"Având în vedere aspectele sesizate şi pentru prevenirea unor eventuale acte de violenţă, poliţiştii au emis un ordin de protecţie provizoriu, cu monitorizare electronică, faţă de bărbatul în cauză", precizează Poliţia.

Ulterior, Judecătoria Sectorului 6 a emis un ordin de protecţie, pentru o perioadă de 6 luni.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ameninţare, lovire sau alte violenţe şi furt calificat.

Editor : A.P.

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