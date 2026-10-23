Fiul lui Tudorel Toader a fost reținut: lectorul ar fi agresat sexual două studente. Reacția fostului ministru al Justiției

Ionuț Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost reținut vineri în dosarul privind acuzațiile de natură sexuală formulate împotriva sa de două foste studente ale Facultății de Drept din Iași. Procurorii au formulat și o propunere de arestare preventivă. Vineri, la prânz, Tudorel Toader a reacționat pe Facebook, susținând că întreaga anchetă reprezintă, în realitate, un atac îndreptat împotriva sa.

Alexandru Toader este lector la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” și notar public. Scandalul a izbucnit în noiembrie 2025, când două foste studente l-au acuzat că le-ar fi făcut propuneri sexuale în contextul promovării examenelor. Una dintre tinere a susținut că ar fi întreținut relații intime cu acesta, inclusiv în biroul său din facultate. În urma dezvăluirilor, polițiștii ieșeni s-au sesizat din oficiu și au deschis o anchetă, transmite ziaruldeiasi.ro.

Potrivit unor surse judiciare consultate de „Ziarul de Iași”, fiul fostului rector este anchetat pentru infracțiunea de viol. Acesta va fi dus la instanță cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Tudorel Toader acuză o avocată că ar fi influențat declarațiile studentelor

În mesajul publicat vineri, fostul ministru al Justiției susține că fiul său a mai fost ținta unor atacuri de când a devenit cadru didactic universitar. De această dată, Tudorel Toader indică drept responsabilă o avocată, al cărei nume nu îl dezvăluie, despre care afirmă că ar avea propriile probleme penale și că ar fi urmărit să obțină avantaje în dosarele sale.

„Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru! În precedent, de când este cadru didactic la Facultatea de Drept, au fost mai multe episoade de atac la adresa lui. De data aceasta, o avocată cu dosare penale, urmărind să îşi uşureze situaţia juridică, a «motivat» două studente să dea declaraţii nefavorabile lui, a trimis un jurnalist care să le înregistreze, a rezultat un subiect de presă la nivel naţional, ataşat de numele meu, iar în final, sesizarea din oficiu din prezentul dosar penal”, a scris Tudorel Toader.

În luna noiembrie 2025, publicația Reporter de Iași relata despre acuzațiile formulate de două studente la adresa lui Alexandru Toader. Potrivit mărturiilor prezentate de publicație, cele două tinere susțineau că ar fi fost supuse unor presiuni și avansuri cu caracter intim în legătură cu promovarea examenelor.

Articolul descria presupuse întâlniri în biroul din facultate și în spațiul profesional al lectorului, precum și comunicări ulterioare prin intermediul rețelelor sociale. Cele două studente au relatat, de asemenea, despre impactul emoțional pe care experiențele descrise l-ar fi avut asupra lor.

Editor : A.R.