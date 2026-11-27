Dosarul accidentului rutier, care ar fi fost provocat intenţionat de fiul unui politician din Suceava şi în urma căruia un adolescent de 17 ani aflat pe un motociclu a murit, a fost preluat de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Vineri, procurorul de caz a formulat propunere de arestare preventivă a tânărului care a provocat evenimentul, acesta fiind inculpat pentru omor.

Parchetul de pe lângă Curtea supremă anunţă că vineri, 27 noiembrie, procurorul de caz din cadrul Secţiei de urmărire penală a formulat propunere de arestare preventivă, pentru o perioadă de 30 de zile, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor, pe numele tânărului care în urmă cu aproape trei săptămâni a fost implicat într-un accident rutier în judeţul Suceava, în urma căruia un adolescent de 17 ani a murit la spital. Dosarul a fost preluat joi, 26 noiembrie, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, în aceeaşi zi tânărul inculpat fiind reţinut.

Tribunalul Bucureşti este aşteptat să decidă dacă emite sau nu mandat de arestare.

„Din referatul de arestare preventivă rezultă următoarea situaţie de fapt: La data de 08.11.2026, în jurul orei 14.53, în timp ce conducea au autovehicul într-un sat din judeţul Suceava, inculpatul a acroşat cu intenţie persoana vătămată (minor), din spate, în timp ce aceasta conducea un motociclu, pe acelaşi sens de deplasare, coliziune care i-a provocat victimei leziuni traumatice cuantificate iniţial la 95-100 zile de îngrijiri medicale şi punerea în primejdie a vieţii, iar ulterior, la data de 15.11.2026, au provocat decesul acesteia”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă ÎCCJ.

Inculpatul din acest dosar este fiul unui politician din judeţul Suceava, consilier local, suspectat că a lovit intenţionat cu maşina un adolescent aflat pe un motociclu, pe care l-a confundat cu un alt tânăr cu care familia sa avusese un conflict.

Accidentul a avut loc în comuna Stroieşti din judeţul Suceava, în 8 noiembrie. Presa locală a scris că ceea ce iniţial a părut un accident nefericit ar fi fost, de fapt, o şicanare în trafic între tânărul şofer şi un tânăr de 17 ani aflat pe un moped. Şoferul ar fi urmărit să şicaneze pe alt băiat, nu pe adolescentul pe care l-a izbit violent cu maşina. În spaţiul public au apărut imagini surprinse de camere de supraveghere din care pare că nu a fost vorba despre un accident, iar maşina implicată pare că urmăreşte motocicleta pe care o acroşează, fără a opri imediat după impact. Victima a murit după mai multe zile la spital. Presa locală a relatat că vizat ar fi fost alt tânăr, a cărui familie avea un conflict mai vechi cu cel aflat la volanul autoturismului.

Editor : A.P.