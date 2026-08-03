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Flavia Boghiu, fostul viceprimar USR al Brașovului, a fost achitată definitiv în dosarul „Catacombelor”. Argumentul invocat de instanță

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Viceprimarul Brașovului, Flavia Goghiu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Fostul viceprimar al Brașovului, Flavia Boghiu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Curtea de Apel Brașov a decis definitiv să o achite pe Flavia Boghiu, fostul viceprimar USR al orașului Brașov, în dosarul „Catacombelor”, în care Direcția Națională Anticorupție (DNA) a acuzat-o de abuz în serviciu.

Este vorba de dosarul în care Flavia Boghiu și Cristine Manolache (fostă șefă a Serviciului Administrarea Patrimoniului și Urbanism Comercial din Brașov) au fost acuzate de DNA că ar fi produs un prejudiciu de peste 300.000 de lei Primăriei Brașov pentru că ar fi permis „în mod nelegal și cu titlu gratuit” unei asociații să organizeze evenimente în imobilul „Catacombe Brașov”.

„În temeiul art. 396 al. 5 rap. la art. 16 al. 1 lit. a C.p.p. achită inculpatele Boghiu-Samoilă Flavia Ramona şi Manolache Cristine pentru comiterea infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, prevăzută de art. 13 ind. 2 din Legea nr. 78/2000 raportat la art. 297 alin. 1 din Codul penal, având în vedere că fapta nu există. Respinge apelul declarat de partea civilă Municipiul Braşov, prin primar”, este decizia Curții de Apel Brașov, din 3 august.

Prin decizia Curții de Apel Brașov, din 3 august, achitarea celor două a rămas definitivă, cu argumentul că „fapta nu există”. 

„Eu știam de atunci că nu am făcut nimic. Diferența este că acum, în mod clar, instanța a demonstrat-o prin decizia definitivă. M-am retras din viața publică pentru că nu am vrut să trag și pe alți oameni sau partidul în această luptă pe care o consider nedreaptă”, a transmis Flavia Boghiu, printr-o postare pe Facebook, imediat după decizia Curții de Apel Brașov. 

Liderul USR, Dominic Fritz, a transmis la rândul lui un mesaj pe Facebook, prin care subliniază că a fost vorba de o „plângere penală făcută doar cu scopul de a o compromite” și care „i-a luat cariera politică, liniștea personală și i-a pătat numele”.

„Flavia, ai demonstrat că se poate face politică cu mâinile curate și cu fruntea sus, chiar și atunci când te costă totul. Oamenii ca tine sunt exact motivul pentru care existăm”, a transmis liderul USR. 

Editor : M.G.

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