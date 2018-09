Florin Iordache laudă Comisia de la Veneția

Preşedintele Comisiei speciale pentru legile din domeniul justiţiei, Florin Iordache, a declarat, joi, după întâlnirea cu reprezentanţii Comisiei de la Veneţia, că a reiterat că expertiza acestui organism este foarte bună şi trebuie să se ţină cont de observaţiile experţilor.





Iordache a adăugat că a fost invitat la şedinţa Comisiei de la Veneţia din luna octombrie.



"A fost o dezbatere destul de bună în care mai mult am vorbit noi. Eu credeam că vor fi întrebări punctuale şi de aceea am şi solicitat reprezentanţilor Comisiei de la Veneţia să aflăm anumite nelinişti sau anumite puncte care îi îngrijorează în cele două legi, este vorba de Codul Penal şi Codul de procedură penală. Din păcate, dumnealor ne-au ascultat pe noi, au fost aceleaşi dezbateri, fiecare partid politic sau fiecare grupare a susţinut de ce trebuiau modificate. Punctul nostru de vedere a fost acela că cele două legi au fost modificate în primul rând datorită Curţii Constituţionale, care trebuiau transpuse poate mai demult în legislaţie, datorită celor câteva directive europene care trebuiau transpuse, discutăm de prezumţia de nevinovăţie, de confiscare extinsă şi celelalte. Fără îndoială, fiecare grup parlamentar a susţinut opinia de ce trebuiau modificate sau de ce nu trebuiau modificate", a afirmat Iordache, după întâlnirea membrilor Comisiei speciale cu reprezentanţii Comisiei de la Veneţia.



El a subliniat că singura concluzie pe care a auzit-o de la experţi a fost aceea că toate deciziile CCR trebuie transpuse.



"Eu le-am solicitat dumnealor, pentru că vor avea în această perioadă întâlniri şi cu CSM, şi cu asociaţiile profesionale şi cu Parchetul general, ca toate neclarităţile sau observaţiile pe care le consideră că trebuie lămurite, fără îndoială din partea noastră în regim de urgenţă le vom răspunde cu un punct de vedere, de ce s-au făcut modificările, pentru că în spaţiul public au apărut dezinformări sau denaturări privind modificările care au fost făcute", a mai spus Iordache.



Florin Iordache a menţionat că a fost şi o dezbatere pe protocoale, "dacă aceste protocoale au adăugat sau nu au adăugat la lege, dacă persoanele care au fost condamnate pe baza acestor protocoale trebuie să beneficieze de legea mai favorabilă şi aşa mai departe".



"Eu am reiterat un lucru evident, acela că expertiza Comisiei de la Veneţia este foarte bună, trebuie să ţinem cont de observaţiile pe care experţii Comisiei de la Veneţia le fac. M-au invitat la şedinţa care va avea loc în octombrie", a afirmat Iordache.



El a subliniat că la întâlnire a existat şi opinia potrivit căreia raportul preliminar privind legile justiţiei a avut "anumite imperfecţiuni".



"Dar, în acelaşi timp, a existat şi o părere că raportul preliminar, cel care vizează legile justiţiei, în anumite părţi conţine anumite imperfecţiuni. Aici discutăm despre crearea acelei secţii specializate la Parchetul general. Şi am dat ca exemplu că peste jumătate din procurori şi judecători au avut dosare la DNA. Consider eu că prin aceasta era o presiune care se exercita asupra procurorilor şi judecătorilor şi prin faptul că această secţie sau necesitatea înfiinţării acestei secţii la nivelul Parchetului general va aduce un plus de stabilitate şi va crea o justiţie independentă. Cu toţii ne dorim un stat de drept, ne dorim ca toţi care au încălcat legea să fie judecaţi şi condamnaţi pe baza unor probe, iar probele obţinute nelegal clar trebuie eliminate. Fără îndoială, cu toate observaţiile care vor veni, dar în primul rând cu observaţiile pe care CCR le va face în perioada următoare, săptămâna cealaltă şi peste două săptămâni Curtea va discuta şi Codul penal şi Codul de procedură penală, noi le vom transpune de urgenţă", a mai spus Iordache.

Sursa: Agerpres

Etichete:

,

,

,

,