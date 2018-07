Florin Iordache şi regula "unui singur om". Explicaţii pentru abuzul în serviciu

Fostul ministru al Justiţiei, Florin Iordache, se felicită în legătură cu noul Cod penal, spunând că ar fi vorba de o lege mai bună decât cea veche. O lege menită să ferească fie şi un singur om de abuzuri.

„Mie nu îmi trebuie studiu de impact. Dacă o singură persoană a fost cercetată abuziv şi după ani de zile s-a stabilit că este nevinovată mie îmi ajunge. Dacă un singur om, nu trebuie multe,.. potrivit studiului care există sunt peste 70 şi ceva de persoane care au fost condamnate pe acest abuz în serviciu, dar trebuie să vă dea de gândit şi dumneavoastră că în urma celor două decizii ale CCR, anumite instanţe pe unii i-au condamnat, pe alţii i-au achitat. Noi vrem o lege unitară care să nu dea posibilitatea abuzurilor şi o lege să fie intransigentă faţă de toţi cei care încalcă o lege”, a spus Florin Iordache, preşedinte al Comisiei speciale privind modificarea legilor justiţie.

El a repetat că stabilirea unui prag pentru abuzul în serviciu şi redefinirea infracţiunii nu a fost o miză pentru majoritatea parlamentară.

„Azi (luni – n.r.) am finalizat dezbaterile şi la Codul penal, un Cod penal care cred eu că pune în principal accent pe respectarea legii şi pe diminuarea abuzurilor, pentru că am constatat că, în ultima perioadă, în foarte multe cazuri cetăţeni care ani de zile au fost târâţi în justiţie şi în final au fost achitaţi. În aceste condiţii, din punctul meu de vedere, nu sunt decât două concluzii: fie există o rea-credinţă şi gravă neglijenţă, şi atunci trebuie să ne uităm în legea care stabileşte statutul judecătorilor şi procurorilor, înseamnă că acolo s-a făcut o cercetare abuzivă, fie legea este atât de neclară încât dă posibilitatea în anumite cazuri să existe această cercetare abuzivă a cetăţenilor”, a spus Florin Iordache.

„Eu consider că în acest moment Codul penal, aşa cum a rezultat în urma dezbaterilor, şi care va intra mâine (marţi – n.r.) în dezbaterea Senatului, şi va ajunge la Camera Deputaţilor (…) este o lege mai bună. Cu toţii ne dorim ca în primul rând abuzurile să fie stopate. În acelaşi timp ne dorim ca toţi cei care încalcă legea să plătească şi, fără îndoială, aşa cum am reglementat în acest moment, eu consider că este un pas înainte în concordanţă cu ceea ce ne-am propus”, a mai spus el.

