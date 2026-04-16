Fost consilier parlamentar AUR scapă de condamnare după decizia ÎCCJ prin care polițiștii DGA nu mai au voie să ancheteze politicieni

Curtea de Apel Bucureşti a anulat, joi, condamnarea pentru trafic de influenţă primită la instanţa de fond de Bogdan Crefelean, fost şef de cabinet al deputatei AUR Gianina Şerban, în baza unei decizii a Instanţei supreme prin care s-a stabilit că poliţiştii de la Direcţia Generală Anticorupţie (DGA) nu mai pot ancheta funcţionari publici sau politicieni.

În iulie 2025, Bogdan Crefelean a primit la Tribunalul Ilfov o pedeapsă de un an şi trei luni închisoare cu suspendare pentru trafic de influenţă, notează Agerpres.

Ancheta în cazul lui a fost efectuată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi poliţişti de la DGA.

Tot în 2025, un complet (RIL) de la Instanţa supremă a dat o decizie prin care s-a stabilit că lucrătorii poliţiei judiciare din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie nu mai pot efectua, prin delegare de la Parchet, anchete penale în dosare care vizează funcţionari publici sau politicieni, cu excepţia cazurilor în care sunt implicaţi angajaţi ai Ministerului Afacerilor Interne, cum ar fi poliţişti, jandarmi sau pompieri.

În baza acestei decizii a ICCJ, Bogdan Crefelean a atacat sentinţa de condamnare la Curtea de Apel Bucureşti, instanţă care a anulat joi toate actele de la dosar (procesul verbal care consemna prinderea în flagrant a lui Crefelean când primea 1.500 de lei pentru a face trafic de influenţă, înregistrări audio-video, fotografii, declaraţii date de martori şi denunţători, măsuri de supraveghere), magistraţii invocând faptul că au fost întocmite de poliţişti de la DGA.

„Admite apelul declarat de către apelantul-inculpat Crefelean Bogdan. Desfiinţează, în totalitate, sentinţa penală apelată şi, pe fond, rejudecând: În baza art.281 alin.1 lit b1 Cpp rap. la art.102 alin.2 - 4 Cpp cu referire la decizia nr. 8/16.06.2025 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru soluţionarea recursului în interesul legii şi decizia nr. 802/05.12.2017 pronunţată de Curtea Constituţională, admite excepţia nulităţii absolute invocată de apelantul-inculpat şi, în consecinţă, constată nulitatea absolută a următoarelor acte de urmărire penală şi mijloace de probă, dispunând excluderea lor din categoria mijloacelor de probă”, se arată în decizia Curţii de Apel Bucureşti.

Cum la dosar nu a mai rămas nicio probă, judecătorii au decis achitarea fostului consilier AUR pe motiv că „fapta nu există”.

Bogdan Crefelean, fost şef de cabinet al deputatei AUR Gianina Şerban, a fost prins în flagrant de DGA în octombrie 2023, când primea 1.500 de lei pentru a face trafic de influenţă.

El a fost denunţat de un alt membru AUR, care a reclamat că Bogdan Crefelean i-ar fi cerut banii pentru a-l ajuta să participe la un congres de la Bruxelles.

„La data de 22.10.2023, inculpatul, consilier la cabinetul parlamentar al unui deputat, i-a pretins suma de 1.500 de lei unui martor, membru al unui partid politic, pentru a-l trece pe lista de participanţi la un congres ce urma să aibă loc la Bruxelles şi pentru a interveni la membri din structura centrală a partidului în scopul asigurării participării acestuia la congresul respectiv, iar la data de 23.10.2023, în jurul orei 18:20, în timp ce se afla în faţa locuinţei sale din Bragadiru, inculpatul a fost prins în flagrant în timp ce primea suma de bani pretinsă”, anunţa, la acea vreme, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

După ce consilierul a fost prins în flagrant, AUR a anunţat că l-a exclus pe Bogdan Crefelean din partid.

