Fost manager al Spitalului Județean Botoşani, condamnat cu suspendare pentru mită și fraudarea unor concursuri de angajare

Fostul manager de la Spitalul Judeţean Botoşani Doina Caba a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie şi a primit o condamnare de trei ani de închisoare cu suspendare. Caba a fost acuzată că a primit bani şi bijuterii pentru fraudarea unor concursuri de ocupare a unor posturi la unitatea medicală. Potrivit procurorilor, Doina Caba ar fi primit, în mod repetat, de la angajaţi ai spitalului sau de la candidaţi, suma totală de 11.000 de euro şi bijuterii din aur evaluate la peste 22.000 de lei.

Reprezentanţii DNA au anunţat, joi, că procurorii au încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei cu Doina Caba, fost manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Mavromati” Botoşani, pentru săvârşirea infracţiunilor de luare de mită în formă continuată (12 acte materiale) şi folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.

Procurorii au afirmat că, în perioada decembrie 2021 - iulie 2022, Doina Caba, în calitate de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă ”Mavromati” Botoşani, ar fi primit, în mod repetat, suma totală de 11.000 de euro, precum şi bijuterii din aur, evaluate la peste 22.000 de lei, în mod direct sau prin interpuşi, de la angajaţi ai spitalului sau de la candidaţi ai concursurilor sau examenelor organizate la nivelul spitalului.

„Concret, inculpata ar fi primit banii şi foloasele menţionate pentru ca în schimb să aprobe transferuri pe posturi de asistenţi medicali de la alte spitale, angajări, distribuirea personalului pe anumite secţii, stabilirea unor condiţii de concurs menite să favorizeze anumiţi candidaţi care nu îndeplineau criteriile de specializare ori transformarea unor posturi astfel încât persoanele favorizate să îndeplinească condiţiile de ocupare, potrivit pregătirii şi gradului profesional”, a transmis DNA, potrivit Agerpres.

Mii de euro primiți mită

Potrivit aceleiaşi surse, în data de 5 iulie 2022, Doina Caba a primit 4.000 de euro, prin intermediar, pentru a aproba scoaterea la concurs a unui post de asistent medical debutant la laboratorul de Radiologie, Imagistică Medicală şi CT care aparţinea de spital, cu toate că, în acea perioadă, secţia era închisă şi nu dispunea de aparatura necesară unei funcţionări normale, dar şi pentru a elimina condiţia de participare la concurs care impunea specializarea în domeniul Radiologie şi imagistică medicală, astfel încât persoana respectivă, care la acel moment nu avea specializarea necesară, să poată să participe şi să promoveze concursul de ocupare a postului.

De asemenea, Doina Caba a fost acuzată că, în perioada 7 iunie 2022 - august 2022, a primit de la Maria Loredana Dominte, medic-şef de secţie din cadrul spitalului, prin intermediul Lilianei Laura Calinciuc, funcţionară la acelaşi spital, un colier din aur cu perle evaluat la aproximativ 8.525 lei, în schimbul aprobării scoaterii la concurs a unui post de psiholog stagiar şi desemnarea Mariei Loredana Dominte ca preşedintă a comisiei de concurs, astfel încât o anumită candidată să promoveze acel concurs şi ulterior să fie angajată.

Procurorii anticorupţie au mai declarat că în 10 mai 2022 Doina Caba a primit suma de 3.000 de euro de la o persoană, martor în cauză, pentru ca în schimb să îl menţină pe fiul acesteia pe postul de asistent-medical pe care îl ocupase, pe perioadă determinată, în timpul stării de alertă epidemiologică, astfel încât acesta să poată susţine examenul programat la nivelul aceleiaşi secţii, urmat de distribuirea lui în cadrul secţiei, pe perioadă nedeterminată.

Sechestru asigurator asupra sumei de 21.000 de euro și asupra unor bijuterii

Totodată, DNA a anunţat că Doina Caba a mai primit prin intermediul Lilianei Laura Calinciuc de la asistenta medicală Monica Geanina Constantinescu bijuterii din aur pentru a aproba transferul acesteia de la un alt spital, pe un post de asistent-medical cu studii superioare la Spitalul de Urgenţă din Botoşani.

De asemenea, în calitate de preşedinte a comisiei concursului organizat pentru ocuparea postului de referent de specialitate debutant i-a furnizat candidatului favorit subiectele de examen pentru ca acesta să promoveze concursul şi să ocupe postul.

Anchetatorii au dispus sechestru asigurator asupra sumei de 21.000 de euro şi asupra bunurilor care au făcut obiectul infracţiunilor de corupţie.

Doina Caba şi-a recunoscut faptele şi a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei, primind o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare.

Anterior, procurorii au sesizat Tribunalul Botoşani, respectiv Tribunalul Suceava, cu acorduri de recunoaştere a vinovăţiei încheiate cu 12 persoane, între care şapte asistenţi medicali şi alţi angajaţi din cadrul spitalului menţionat, precum şi persoane fără calitate specială.

Aceste persoane au primit pedepse între un an şi doi ani şi opt luni de închisoare, cu suspendare.

Dosarul de urmărire penală şi acordul de recunoaştere a vinovăţiei privind-o pe Doina Caba au fost înaintate Tribunalului Botoşani.

Editor : Liviu Cojan