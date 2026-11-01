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Exclusiv Fost ministru al Justiției: „Puterea judecătorească are un statut așa de autonom, încât poate influența și viața politică”

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Justiție. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: GettyImages
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Valeriu Stoica, fost ministru al Justiției, afirmă, în cadrul interviului „În Fața Ta”, că „timp de 30 și ceva de ani, justiția a luptat să devină o putere adevărată, independentă și a câștigat treptat atribuțiile care i-au acordat acest statut de putere”, însă „în ultimii 10 ani a acumulat chiar mai mult decât atât”. „A acumulat de la puterea executivă și puterea legislativă atribuții care erau instrumentele de control pe care aceste două puteri le aveau asupra puterii judecătorești”, mai spune specialistul în Drept.

Valeriu Stoica a fost întrebat de ce atât de mulți români cred că justiția în România a devenit un stat în stat. 

„Timp de 30 și ceva de ani, justiția a luptat să devină o putere adevărată, independentă și a câștigat treptat atribuțiile care i-au acordat acest statut de putere independentă. Dar în ultimii 10 ani a acumulat chiar mai mult decât atât. A acumulat de la puterea executivă și puterea legislativă atribuții care erau instrumentele de control pe care aceste două puteri le aveau asupra puterii judecătorești. 

Nu e vorba doar de independență, aici trebuie să accepți și controlul celorlalte două puteri. Ești independent, dar trebuie să accepți și echilibrul. Așa cum tu controlezi celelalte două puteri și ele te controlează pe tine. 

Noi am ajuns în situația în care puterea judecătorească a acumulat atâtea atribuții încât nu mai poate fi echilibrată. Și, în momentul de față, cea mai puternică putere este puterea judecătorească. 

Noi spunem că e influență politică. Nu. Puterea judecătorească are în momentul de față un statut așa de autonom, încât poate influența și viața politică”, susține Valeriu Stoica. 

Editor : Alexandru Costea

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