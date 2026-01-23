Fosta contabilă din Ministerul de Externe, care a plătit salarii ilegale de 8,4 milioane lei, a fost pusă sub control judiciar

Lavinia-Daniela Păune, fostă angajată la Direcţia Salarizare din Ministerului Afacerilor Externe, a fost pusă sub control judiciar pe cauţiune de procurorii anticorupţie într-un dosar în care este acuzată că timp de 15 ani ar fi făcut plăţi ilegale de salarii pentru sine şi alte două persoane.

Procurorii anticorupție au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe cauţiune, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu ziua de joi, faţă de Lavinia-Daniela Păune, la data faptelor consilier relaţii în cadrul Direcţiei Planificare Bugetară, Contabilitate şi Salarizare (DPBCS) din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, potrivit unui comunicat DNA, transmis vineri.

Acuzațiile formulate împotriva femeii sunt:

participaţie improprie sub forma complicităţii la comiterea infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave (176 de acte materiale);

fals material în înscrisuri oficiale în formă continuată;

uz de fals în formă continuată.

Lavinia-Daniela Păune va depune în termen de 10 zile o cauţiune în valoare de 500.000 de lei, care va fi consemnată pe numele acesteia, la dispoziţia Direcţiei Naţionale Anticorupţie, menţionează anchetatorii.

De asemenea, DNA a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de alte două persoane, pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la participaţie improprie sub forma complicităţii la comiterea infracţiunii de abuz în serviciu, dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave.

Acuzațiile DNA

Procurorii anticorupţie notează în ordonanţe că, în perioada mai 2009 - aprilie 2024, Lavinia-Daniela Păune, în calitatea menţionată, ar fi efectuat plăţi nelegale cu titlu de salarii, atât către două persoane care nu aveau calitatea de angajaţi ai instituţiei, cât şi către sine, cu consecinţa producerii unui prejudiciu bugetului Ministerului Afacerilor Externe în cuantum total de 8.412.028 lei.

„În concret, prin intermediul programului informatic de salarizare, inculpata ar fi falsificat 176 de state de plată aferente personalului MAE, prin modificarea valorii totale a unor indemnizaţii acordate personalului. Datele astfel alterate ar fi fost preluate în documentele subsecvente etapelor de lichidare, ordonanţare şi plată, fiind majorate în mod nelegal atât fondurile alocate drepturilor salariale, cât şi impozitele şi contribuţiile salariale aferente. Statele de plată falsificate ar fi fost utilizate de inculpată prin prezentarea acestora spre avizare şi aprobare angajaţilor MAE cu funcţii de conducere şi atribuţii în acest sens, datele nereale fiind preluate şi aprobate la plată, fără vinovăţie, de către ordonatorii principali de credite”, arată procurorii.

De asemenea, Lavinia-Daniela Păune ar fi falsificat borderourile aferente dispoziţiilor de plată a drepturilor salariale ale personalului MAE, transmise unităţilor bancare, prin inserarea unor sume necuvenite, rezultate din falsificarea statelor de salarii, precum şi a unor date privind conturi bancare aparţinând acesteia şi celor doi suspecţi, spun procurorii, care adaugă că, prin aceste demersuri, Lavinia-Daniela Păune, împreună cu celelalte două persoane, ar fi obţinut în mod ilegal suma totală de 7.176.957 lei, transferată necuvenit în conturile bancare ale acestora.

Totodată, anchetatorii menţionează că au fost achitate către bugetul de stat contribuţii salariale şi impozite aferente veniturilor din salarii, în cuantum total de 1.235.071 lei, corespunzătoare sumelor achitate nelegal.

Pe timpul cât se află sub control judiciar, Lavinia-Daniela Păune trebuie să respecte o serie de obligaţii, între care: să se prezinte ori de câte ori este chemată la organul de urmărire penală şi să nu părăsească teritoriul României, fără acordul procurorilor DNA, se precizează în comunicat.

