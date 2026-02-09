Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, acuzată de unul dintre condamnații pentru uciderea omului de afaceri: „Ea este criminala diabolică”

Judecarea în apel a cauzei privind uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner a debutat luni cu o amânare la Curtea de Apel (CA) Alba Iulia, în vederea citării fostei logodnice a acestuia, aflată în prezent în arest preventiv, după ce, săptămâna trecută, procurorii au acuzat-o de complicitate la omor calificat într-un alt dosar. Unul dintre bărbaţii condamnaţi pentru uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner a declarat în faţa presei că fosta logodnică a omului de afaceri, Adriana Viliginschi, ar fi "adevăratul criminal".

Potrivit soluţiei postate pe portalul instanţei, se amână cauza pentru 4 martie, "în vederea citării părţii civile aflate sub măsura arestului preventiv".

Instanţa a menţinut, luni, măsura arestării preventive a celor trei inculpaţi, Minae Marian-Cristian, Ghiţă Laurenţiu şi Zuleam Costinel Cosmin.

La ieşirea din sala de judecată, Zuleam, reţinut în 15 ianuarie în Indonezia după ce a fost dat în urmărire internaţională, condamnat, în lipsă, în primă instanţă la 30 de ani de închisoare, nu a făcut nicio declaraţie presei. Acesta se află în arest în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Alba, fiind adus în sală separat de ceilalţi doi inculpaţi, condamnaţi la Tribunalul Alba la închisoare pe viaţă pentru omor calificat.

Ghiţă Laurenţiu a susţinut în faţa presei că fosta logodnică a omului de afaceri, Adriana Viliginschi, ar fi "adevăratul criminal", scrie Agerpres. El a spus că nu o cunoştea anterior pe aceasta.

"Ea este 100%. A făcut acoperirea perfectă să dea vina pe noi", a susţinut Ghiţă.

Întrebat dacă crede că ea i-ar fi dat pontul lui Zuleam, pentru ceasuri, Ghiţă a spus că "tot ce e posibil".

El a răspuns afirmativ la întrebarea dacă Zuleam se cunoştea cu Viliginschi.

"Ea este criminala diabolică, numai un om bolnav mintal poate să facă aşa ceva", a susţinut Ghiţă Laurenţiu.

Avocatul fiicei omului de afaceri sibian, parte civilă în cauză, a declarat că "situaţia este una inedită" în momentul de faţă.

"Pe măsură ce va fi audiat Zuleam, posibil să fie audiată din nou şi partea vătămată Viliginschi, vom afla mai multe. Oricum, în cauză probabil vor avea loc întorsături neaşteptate", a spus avocatul.

Sâmbătă, fosta logodnică a lui Adrian Kreiner a fost arestată preventiv de Tribunalul Sibiu, care a admis propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Ea este acuzată de procurori de complicitate la omor calificat, în cazul crimei din iunie 2024, când o femeie de afaceri din Sibiu a fost ucisă de fiica sa, cu ajutorul unei asistente medicale, pentru a pune mâna pe averea de peste un milion de euro a acesteia.

"Din administrarea probatoriului în cauză a rezultat că la săvârşirea faptei de omor, fiica victimei ar fi beneficiat de complicitatea intelectuală a unei alte persoane. Actele de complicitate s-ar fi concretizat în oferirea de sfaturi şi informaţii menite să asigure derularea omorului în bune condiţii şi să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor, în întărirea sau întreţinerea hotărârii autoarei de a săvârşi fapta", se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Potrivit procurorilor, "complicele ar fi sfătuit autoarea cu privire la combinaţia de sedative care ar induce victimei o stare comatoasă, uşurând asfixierea sa ulterioară, i-ar fi sugerat să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere prin găurirea acestuia cu bormaşina şi i-ar fi asigurat întreg suportul moral necesar atât înainte, cât şi ulterior săvârşirii faptei de omor calificat".

