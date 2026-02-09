Live TV

Fosta iubită a lui Adrian Kreiner, acuzată de unul dintre condamnații pentru uciderea omului de afaceri: „Ea este criminala diabolică”

Data publicării:
kreiner
Adrian Kreiner și Adriana Viliginschi Foto: Instagram

Judecarea în apel a cauzei privind uciderea omului de afaceri sibian Adrian Kreiner a debutat luni cu o amânare la Curtea de Apel (CA) Alba Iulia, în vederea citării fostei logodnice a acestuia, aflată în prezent în arest preventiv, după ce, săptămâna trecută, procurorii au acuzat-o de complicitate la omor calificat într-un alt dosar. Unul dintre bărbaţii condamnaţi pentru uciderea omului de afaceri Adrian Kreiner a declarat în faţa presei că fosta logodnică a omului de afaceri, Adriana Viliginschi, ar fi "adevăratul criminal".

Potrivit soluţiei postate pe portalul instanţei, se amână cauza pentru 4 martie, "în vederea citării părţii civile aflate sub măsura arestului preventiv".

Instanţa a menţinut, luni, măsura arestării preventive a celor trei inculpaţi, Minae Marian-Cristian, Ghiţă Laurenţiu şi Zuleam Costinel Cosmin.

La ieşirea din sala de judecată, Zuleam, reţinut în 15 ianuarie în Indonezia după ce a fost dat în urmărire internaţională, condamnat, în lipsă, în primă instanţă la 30 de ani de închisoare, nu a făcut nicio declaraţie presei. Acesta se află în arest în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă Alba, fiind adus în sală separat de ceilalţi doi inculpaţi, condamnaţi la Tribunalul Alba la închisoare pe viaţă pentru omor calificat.

Ghiţă Laurenţiu a susţinut în faţa presei că fosta logodnică a omului de afaceri, Adriana Viliginschi, ar fi "adevăratul criminal", scrie Agerpres. El a spus că nu o cunoştea anterior pe aceasta.

"Ea este 100%. A făcut acoperirea perfectă să dea vina pe noi", a susţinut Ghiţă.

Întrebat dacă crede că ea i-ar fi dat pontul lui Zuleam, pentru ceasuri, Ghiţă a spus că "tot ce e posibil".

El a răspuns afirmativ la întrebarea dacă Zuleam se cunoştea cu Viliginschi.

"Ea este criminala diabolică, numai un om bolnav mintal poate să facă aşa ceva", a susţinut Ghiţă Laurenţiu.

Avocatul fiicei omului de afaceri sibian, parte civilă în cauză, a declarat că "situaţia este una inedită" în momentul de faţă.

"Pe măsură ce va fi audiat Zuleam, posibil să fie audiată din nou şi partea vătămată Viliginschi, vom afla mai multe. Oricum, în cauză probabil vor avea loc întorsături neaşteptate", a spus avocatul.

Sâmbătă, fosta logodnică a lui Adrian Kreiner a fost arestată preventiv de Tribunalul Sibiu, care a admis propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Ea este acuzată de procurori de complicitate la omor calificat, în cazul crimei din iunie 2024, când o femeie de afaceri din Sibiu a fost ucisă de fiica sa, cu ajutorul unei asistente medicale, pentru a pune mâna pe averea de peste un milion de euro a acesteia.

"Din administrarea probatoriului în cauză a rezultat că la săvârşirea faptei de omor, fiica victimei ar fi beneficiat de complicitatea intelectuală a unei alte persoane. Actele de complicitate s-ar fi concretizat în oferirea de sfaturi şi informaţii menite să asigure derularea omorului în bune condiţii şi să împiedice tragerea la răspundere penală a autorilor, în întărirea sau întreţinerea hotărârii autoarei de a săvârşi fapta", se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Potrivit procurorilor, "complicele ar fi sfătuit autoarea cu privire la combinaţia de sedative care ar induce victimei o stare comatoasă, uşurând asfixierea sa ulterioară, i-ar fi sugerat să distrugă dispozitivul de stocare a imaginilor sistemului de supraveghere prin găurirea acestuia cu bormaşina şi i-ar fi asigurat întreg suportul moral necesar atât înainte, cât şi ulterior săvârşirii faptei de omor calificat".

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, gesticuleaza
1
Zegrean, despre scrisoarea lui Bolojan adresată CCR, privind pensiile magistraților: Nu...
zelenski
2
Zelenski: Rusia a propus SUA un acord economic de 12 trilioane de dolari. „Pachetul...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
3
Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado...
donald trump
4
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
esptein video
5
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent...
Surpriză de proporții: nu se mai ascund! ”Cuplul anului” a apărut la Super Bowl
Digi Sport
Surpriză de proporții: nu se mai ascund! ”Cuplul anului” a apărut la Super Bowl
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
perchezitii
Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, ucis în 2023, a fost arestată în dosarul femeii acuzate că și-a ucis mama
perchezitii
Fosta iubită a omului de afaceri Adrian Kreiner, omorât în 2023, a fost reţinută în dosarul femeii din Sibiu acuzată că și-a ucis mama
ancheta politie crima
Un tânăr de 18 ani a ucis o femeie de 81 de ani, chiar în locuinţa sa, din cauza unor bancnote euro false
crima
Crimă șocantă în București: Un bărbat a fost găsit mort în propriul apartament, înjunghiat de peste 200 de ori
criminala
Sentință definitivă în cazul mamei din Galați care și-a torturat și ucis fetița. Unchiul și mătușa copilei vor sta și ei după gratii
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - SENAT - DEZBATERE MOTIUNE - 9 FEB 2026
Cele trei moțiuni simple depuse la Senat au fost respinse. PSD l-a...
Matthew Whitaker
Ambasadorul SUA la NATO respinge criticile raportului de securitate...
Petrișor Peiu, senator AUR.
AUR cere sprijinul PSD pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan...
07.08.2026, New York City
Călătorii cu destinaţia SUA, care nu au nevoie de viză, trebuie să...
Ultimele știri
JO 2026 Milano Cortina. Sportivii se plâng ca medaliile olimpice se rup imediat. Anunțul organizatorilor
Ghislaine Maxwell refuză să depună mărturie în Congresul SUA în cazul Epstein
SUA au sechestrat un petrolier în Oceanul Indian pentru încălcarea blocadei instituite de Washington în Caraibe
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce se întâmplă cu zodiile de Ziua Îndrăgostiților. Ce au pregătit astrele în săptămâna 9–15 februarie
Cancan
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în...
Fanatik.ro
„V-ați gândit să plecați de la Cluj?”. Cristiano Bergodi a răspuns sincer după ce și Gigi Becali a cerut să...
editiadedimineata.ro
Boom-ul AI face gazul natural să redevină popular, în ciuda îngrijorărilor legate de mediu
Fanatik.ro
Fotbalistul celebru s-a despărțit de mama copiilor săi, după ce s-a vehiculat că are o amantă. Anunțul...
Adevărul
Povestea influencerului american mutat la Oradea, după ce soția sa româncă a fost deportată. „Nu plănuiam să...
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații despre lecțiile pe care le-a învățat după ce a fost diagnosticată cu cancer...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Se pregătește lovitura: contract pe 10 ani pentru Gică Hagi!
Pro FM
Ce avere are Mihai Trăistariu la 49 de ani. Artistul a spus ce bunuri deține și câți bani câștigă pe an
Film Now
Cum a ajuns Adam Sandler să colaboreze cu celebrul regizor Paul Thomas. Tom Cruise a tras sforile: „A fost...
Adevarul
Deși Rusia dă vina pe Ucraina, unul dintre organizatorii atacului asupra numărului doi al GRU lucra la FSB...
Newsweek
Când nu se va mai plăti CASS și când cresc pensiile cu 13%? Ministrul muncii aduce vești bune pensionarilor.
Digi FM
Nu și-a ascultat soțul și a pus mâna pe o casă de milioane: "El îmi spunea constant să renunț, dar acum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au arătat scanările RMN ale unor persoane care făceau mișcare în mod regulat. 150 de minute de sport pe...
Digi Animal World
Panică în rândul fermierilor. Viermele carnivor care amenință culturile și animalele
Film Now
Cine e Anamaria Vartolomei, actrița din România care a cucerit Franța și acum și Hollywood. Primii ani i-a...
UTV
Cele mai tari momente de la Super Bowl 2026. Bad Bunny a făcut spectacol total în Halftime Show