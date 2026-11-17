Fosta ministră a Sănătății Sorina Pintea ar putea ieși din închisoare înainte de finalul pedepsei. Judecătorii au decis astăzi să o elibereze condiționat din penitenciarul Gherla, acolo unde execută o condamnare de trei ani și jumătate pentru luare de mită. Hotărârea nu este însă definitivă.





Sorina Pintea a primit o decizie favorabilă din partea judecătorilor de la Gherla, după ce chiar comisia din penitenciar a propus ca fosta ministră să fie eliberată condiționat.

Asta înseamnă că Pintea poate ieși din închisoare înainte să își termine pedeapsa, dar nu va fi complet liberă de obligații. Va trebui să se prezinte periodic la serviciul de probațiune. De asemenea, va trebui să anunțe dacă își schimbă locuința sau dacă pleacă de acasă pentru mai mult de cinci zile.

Va fi obligată, de asemenea, și să participe la programe care să o ajute să se reintegreze în societate.

Aceste reguli trebuie respectate până pe 1 noiembrie 2028, când ar fi urmat să se încheie pedeapsa. Dacă le încalcă, riscă să se întoarcă în penitenciar.

Pintea a fost condamnată definitiv în iunie anul trecut, după ce judecătorii au stabilit că a luat mită în perioada în care conducea Spitalul Județean din Baia Mare. Este vorba despre 10.000 de euro și 120.000 de lei, bani primiți în legătură cu un contract pentru lucrările la spital.

Decizia de astăzi nu este definitivă, ea poate fi contestată în următoarele trei zile, așa că rămâne de văzut când va putea Sorina Pintea să părăsească efectiv penitenciarul.

Editor : M.B.