Curtea de Apel București (CAB) a decis miercuri suspendarea executării pedepsei pentru trei luni în cazul fostului baron PSD de Constanța Nicușor Constantinescu, condamnat la 10 ani de închisoare pentru abuz în serviciu și fapte de corupție săvârșite pe vremea când era președinte al Consiliului Județean Constanța.

Decizia CAB nu este încă definitivă.

Odată ieșit din Penitenciarul Jilava, fostul baron PSD Nicușor Constantinescu va avea mai multe interdicții timp de trei luni. El nu va avea voie să părăsească țara, va fi obligat să meargă periodic la Poliție și nu va avea voie să își schimbe locuința fără știrea autorităților.

Nicușor Constantinescu a cerut suspendarea executării pedepsei invocând probleme de sănătate. Decizia CAb poate fi contestată în termen de trei zile.

Fostul președinte al CJ Constanța este condamnat definitiv încă din iulie 2019 la o pedeapsă de 10 ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat într-un dosar unde era acuzat că a plătit din bani publici cel puțin 30 de milioane de lei pentru proiecte care nu au mai fost făcute. Nicușor Constantinescu a fost implicat și în alte dosare, inclusiv cel în care a fost condamnat definitiv și fostul primar al orașului Constanța, Radu Mazăre.

